تشيفرين يوجه رسالة طمأنة بشأن دوري الأبطال

تشافي يسوّغ فشل برشلونة الأوربي

مدريد – وكالات

برر تشافي هيرنانديز، أسطورة برشلونة السابق، ولاعب السد القطري الحالي، عدم فوز البارسا بلقب دوري الأبطال في السنوات الأخيرة، محددا السبيل الوحيد لتحقيق ذلك.

وقال تشافي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا”: “أعتقد أن برشلونة يجب أن يستحوذ على الكرة في المباريات مرة أخرى، وإلا فإنه من المستحيل الفوز بدوري أبطال أوروبا”.

وأضاف: “التاريخ يخبرنا بأن برشلونة حين يتوج بدوري الأبطال، يكون فائزا بلقب الليجا ومسيطرا على المباريات، وأعتقد أننا الآن لا نفعل ذلك كثيرًا”.

وعن تدريب برشلونة، أجاب: “لا أرى نفسي مدربا له الآن، ولا يمكنني أن أبدأ مسيرتي التدريبية في هذا المنصب، فهذا ليس أمرًا طبيعيًا”.

وتابع: “يجب أن أثبت نفسي كمدرب وأن أبدأ من نقطة الصفر، وسيكون من السابق لأوانه العودة إلى برشلونة، أو تولي تدريب فريق في الليجا”. وواصل: “بالتأكيد هدفي هو أن أكون مدربا لبرشلونة، ولكن يجب أن أكون مستعدًا للغاية، ولم يحن الوقت بعد”.

واختتم بالحديث عن مسيرته الكروية: “لقد كانت مثل قصة خرافية.. ما حققته على المستوى الشخصي والكروي، وحصد كل الألقاب والخبرات، وما استمتعت به على أرض الملعب، والشعور بأهميتي في برشلونة والمنتخب الإسباني ضمن تفاصيلها”.على صعيد اخر قال السلوفيني ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اول امس الجمعة، إنه لن تطرأ تغييرات على شكل دوري الأبطال، بدون مشاورات مع الاتحادات الوطنية الأعضاء. ويعمل الاتحاد القاري للعبة مع اتحاد الأندية الأوروبية الذي يضم كافة الأندية الكبرى في القارة لإعادة هيكلة البطولة عقب نهاية جدول البطولات الدولية الحالي في 2024.

ويناقش الاقتراح المبدئي شكلا قريبا من دوري الأبطال الحالي لكنه واجه رفضا من العديد من روابط الدوري المحلية لأنه يصب في مصلحة الأندية “الغنية والمهيمنة”.

وقال تشيفرين، في بيان عقب الاجتماع مع رؤساء 55 اتحادا محليا في بودابست “لن نقرر أي شيء بدون مراعاة آراء الجميع واتخاذها في الحسبان”.

وواصل: “عملية التشاور جارية ونتطلع لتلقي الأفكار من الأطراف المعنية الأخرى مباشرة بدلا من تجميعها من البيانات الإعلامية”.

وقال العديد من ممثلي بطولات الدوري الذين حضروا اجتماع الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي إنهم تقدموا باقتراحهم الذي يتضمن إقامة دوري من 3 أقسام يشهد صعودا وهبوطا بينها.

ويتضمن القسم الأول، الموازي لدوري الأبطال، 32 فريقا يحتفظ أفضل 24 فريـــقا منـــــــهم بأماكنهم في الموسم التالي ما ينهي التقليد القاضي بتأهل الأندية إلى دوري الأبطال عبر بطولاتهم المحلية.

ورفضت روابط بطولات الدوري الألماني والفرنسي الاقتراح بينما أعلنت رابطة الدوري الفرنسي أنها ستقترح بديلا خلال الأيام القليلة المقبل.

وأضاف تشيفرين “كان هناك العديد من الآراء المختلفة التي أعرب عنها المجتمعون وسنضعها في الاعتبار عن التـــفكير في هذا الأمر”.