تشكيل للترميم

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فاتح عبد السلام

نحتاج‭ ‬الى‭ ‬مخصصات‭ ‬في‭ ‬موازنة‭ ‬الدولة‭ ‬لتمويل‭ ‬بنود‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬إشاعة‭ ‬سجايا‭ ‬الخير‭ ‬والفضيلة‭ ‬والتعاون‭ ‬والتسامح‭ ‬والرحمة‭ ‬بين‭ ‬الناس‭ . ‬هذه‭ ‬مهمة‭ ‬كبيرة‭ ‬لا‭ ‬تضطلع‭ ‬بها‭ ‬موازنة‭ ‬مالية‭ ‬لوحدها‭ ‬وانما‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬جوانبها‭ .‬

نشكو‭ ‬جميعا‭ ‬من‭ ‬تراجع‭ ‬القيم‭ ‬الاجتماعية‭ ‬التي‭ ‬تربينا‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭ ‬،‭ ‬لكن‭ ‬لايتم‭ ‬تحريك‭ ‬ساكن‭ ‬باتجاه‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬رتق‭ ‬النسيج‭ ‬الممزق‭ .‬

أعلم‭ ‬انّ‭ ‬هجمة‭ ‬الفساد‭ ‬والتفسخ‭ ‬وتبع‭ ‬ذلك‭ ‬شيوع‭ ‬المخدرات‭ ‬وتفشي‭ ‬الامية‭ ‬وتلوث‭ ‬الطفولة‭ ‬،‭ ‬لكن‭ ‬لايمكن‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬الاستسلام‭ ‬لهذه‭ ‬الموجات‭ ‬المدمرة‭ ‬،‭ ‬ولابد‭ ‬من‭ ‬تشكيل‭ ‬رسمي‭ ‬،‭ ‬أراه‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬أهمية‭ ‬عن‭ ‬مفوضيات‭ ‬وهيئات‭ ‬بموازنات‭ ‬عالية‭ . ‬

في‭ ‬دول‭ ‬عربية‭ ‬مثل‭ ‬السعودية‭ ‬والامرات‭ ‬يوجد‭ ‬تشكيلات‭ ‬حكومية‭ ‬للرفاهية‭ ‬والترفيه‭ ‬بصلاحيات‭ ‬وزارية‭ ‬،‭ ‬ونحن‭ ‬نريد‭ ‬هيئات‭ ‬تعيدنا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التوعية‭ ‬والمبادرات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬واعمال‭ ‬الخير‭ ‬المبرمجة‭ ‬الى‭ ‬خط‭ ‬الشروع‭ ‬الاول‭ ‬للانطلاق‭ ‬نحو‭ ‬بناء‭ ‬المجتمع‭. ‬وليدخل‭ ‬التشجيع‭ ‬على‭ ‬القراءة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ . ‬كم‭ ‬مدرسة‭ ‬وكلية‭ ‬وجامعة‭ ‬وجهت‭ ‬طلبتها‭ ‬للذهاب‭ ‬الى‭ ‬معرض‭ ‬بغداد‭ ‬الدولي‭ ‬للكتاب‭ ‬بوصفه‭ ‬تظاهرة‭ ‬فكرية‭ ‬وثقافية‭ ‬وعلمية‭ ‬جديرة‭ ‬بالاهتمام‭ ‬؟‭ .‬

هذه‭ ‬مجرد‭ ‬فكرة‭ ‬،‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬ان‭ ‬تجد‭ ‬الحكومات‭ ‬مسارات‭ ‬كثيرة‭ ‬لترميم‭ ‬ماجرى‭ ‬تدميره‭ ‬تحت‭ ‬وقع‭ ‬اداء‭ ‬سياسي‭ ‬كان‭ ‬احد‭ ‬أسباب‭ ‬التردي‭ ‬الاجتماعي‭ ‬دائماً‭ ‬،‭ ‬ولابد‭ ‬من‭ ‬وقفة‭ ‬ومراجعة‭ ‬وعمل‭ ‬،‭ ‬وإلا‭ ‬فإننا‭ ‬ذاهبون‭ ‬الى‭ ‬المجهول‭ .‬

رئيس التحرير – الطبعة الدولية