تشكيل للترميم

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فاتح عبد السلام
نحتاج الى مخصصات في موازنة الدولة لتمويل بنود تعمل على إشاعة سجايا الخير والفضيلة والتعاون والتسامح والرحمة بين الناس . هذه مهمة كبيرة لا تضطلع بها موازنة مالية لوحدها وانما تسهم في بعض جوانبها .
نشكو جميعا من تراجع القيم الاجتماعية التي تربينا عليها في السنوات الماضية ، لكن لايتم تحريك ساكن باتجاه العمل على رتق النسيج الممزق .
أعلم انّ هجمة الفساد والتفسخ وتبع ذلك شيوع المخدرات وتفشي الامية وتلوث الطفولة ، لكن لايمكن أن يتم الاستسلام لهذه الموجات المدمرة ، ولابد من تشكيل رسمي ، أراه لا يقل أهمية عن مفوضيات وهيئات بموازنات عالية .
في دول عربية مثل السعودية والامرات يوجد تشكيلات حكومية للرفاهية والترفيه بصلاحيات وزارية ، ونحن نريد هيئات تعيدنا من خلال التوعية والمبادرات الاجتماعية واعمال الخير المبرمجة الى خط الشروع الاول للانطلاق نحو بناء المجتمع. وليدخل التشجيع على القراءة في هذا المجال . كم مدرسة وكلية وجامعة وجهت طلبتها للذهاب الى معرض بغداد الدولي للكتاب بوصفه تظاهرة فكرية وثقافية وعلمية جديرة بالاهتمام ؟ .
هذه مجرد فكرة ، من الممكن ان تجد الحكومات مسارات كثيرة لترميم ماجرى تدميره تحت وقع اداء سياسي كان احد أسباب التردي الاجتماعي دائماً ، ولابد من وقفة ومراجعة وعمل ، وإلا فإننا ذاهبون الى المجهول .
رئيس التحرير – الطبعة الدولية