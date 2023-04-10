تشكيل لجنة إعلامية في جمعية مكافحة التدرّن

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

شكلت جمعية مكافحة التدرن والامراض الصدرية في العراق لجنة اعلامية إستشارية في إطار سعيها لديمومة الأهداف التي حققتها وإبراز أدوارها الطليعية في جعل العراق ضمن مصاف الدول المتقدمة في مكافحة هذا الوباء. وعقدت الجمعية الاجتماع التأسيسي للجنة في مقرها في حي المنصور ببغداد برئاسة رئيس الجمعية الدكتور ظافر سلمان وحضور السكرتير العام للجمعية الدكتور جاسم العزاوي والمستشار العام للجمعية الأستاذ مزعل الحاتم إضافة الى أعضاء اللجنة وهم نخبة من الاعلاميين المشهود لهم بالخبرة والتميز.

وفي مستهل الجلسة اشاد سلمان بجهود أعضاء اللجنة الذين قدموا خدمات جليلة طوال السنوات الماضية وواكبوا نشاطات الجمعية وفعالياتها المختلفة .

خطوط عريضة

بدوره شرح العزاوي , الذي أنيطت به مهمة رئاسة اللجنة, الخطوط العريضة لعمل اللجنة والمسؤولية الملقاة على عاتقها , داعيا أعضاء اللجنة الى ابداء المقترحات وطرح الأفكار بما يصب في صالح عمل الجمعية وتحقيق أهدافها الإنسانية.

من جهته أوضح الحاتم أن توصيته بإنشاء هذه اللجنة انطلقت من ضرورة إيلاء الاهتمام اللازم بالجانب الاعلامي للجمعية ومن أجل أن تتولى هذه اللجنة مهمة إبراز بنشاطات الجمعية وفعالياتها وإلقاء الضوء على دور الجمعية من خلال وسائل الإعلام. وأكد أن تأليف هذه اللجنة يأتي في إطار سعي الجمعية لديمومة الأهداف التي حققتها وأبرزها الدور الفاعل للجمعية في جعل العراق ضمن مصاف الدول المتقدمة في مكافحة التدرن ليكون خاليا منه وتطويقه. بدورهم أعرب أعضاء اللجنة عن سعادتهم بالعمل والتعاون مع جمعية مكافحة التدرن والامراض الصدرية في العراق وتعزيز مجهوداتها الانسانية الرامية لمواجهة مرض التدرن, مؤكدين استعدادهم لتسخير إمكانياتهم وخبراتهم من أجل إبراز نشاطات الجمعية وإلقاء الضوء عليها بما يسهم في إنجاح مساعيها وأهدافها الإنسانية. وشهد الاجتماع طرح بعض الأفكار والمقترحات لتكون مستهلا لعمل اللجنة وقطف أول ثمار هذه الخطوة التي شرعت بها الجمعية. وفي ختام الاجتماع قام رئيس الجمعية وسكرتيرها العام بتكريم أعضاء اللجنة وتقليدهم قلادة الجمعية المعززة بصورهم الشخصية والمطرزة بشعار الجمعية.