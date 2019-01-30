عبد المهدي : إنجاح قطاع الطاقة مسألة وطنية وستراتيجية

تشكيل تحالف داخل مجلس النجف للشروع بإصلاحات

بغداد – الزمان

شدد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على أهمية انجاح قطاع الطاقة في العراق ولا سيما الكهرباء كونها مسألة وطنية واستراتيجية ومعيار نجاح. ونقل بيان عن عبد المهدي خلال اجتماع لجنة الطاقة قوله ان (ملف الطاقة يجب ان يكون بمستوى التحدي ووجهنا بالتعاون بين الوزارات وبذل اقصى الجهود والامكانات لتوفير الكهرباء لجميع المحافظات ولا سيما المناطق المحرومة بسبب ماتعانيه في فصل الصيف من ارتفاع بدرجات الحرارة)، ولفت الى انه (بحثنا مع وزراء النفط والكهرباء والموارد المائية واقع العمل والانتاج والاستعدادات الجارية وطرق المعالجات والحلول المقترحة والقضايا الادارية والمالية وتأمين الايرادات وامدادات الغاز وضرورة اختصار الزمن وتسريع جهود إنجاز محطات توليد وانتاج الطاقة الكهربائية اضافة الى الخزين المائي)، وتابع عبد المهدي انه (تم وضع جداول متابعة محددة للقيام بأعمال الصيانة اللازمة واعادة الكثير من المحطات العاطلة الى الانتاج وحل المشاكل العالقة بين الوزارات من اجل توفير متطلبات الكهرباء وتقليص ساعات القطع). كما عقد عبد المهدي امس اجتماعا موسعا لمواجهة مشكلة تلوث المياه. واشار البيان الى ان (الاجتماع ناقش الإسراع بوضع المعالجات العاجلة والواقعية والمتابعة المباشرة لموضوع تلوث المياه ورمي المخلفات في الأنهر لخطورته على الانسان والبيئة واتخاذ اجراءات للتخفيف من خطره كمرحلة اولية لتقليل نسب التلوث)، مؤكدا (ضرورة تجاوز الروتين وتقديم الحلول العاجلة لوقف تفاقم هذه المشكلة وانهائها بشكل تدريجي).

من جهة اخرى اعلن تحالف النجف أولاً المنبثق من 21 عضواً في مجلس المحافظة عن أولوياته في المرحلة المقبلة . وقال التحالف في بيان امس انه (في الوقت الذي نستشعر فيهِ الام المواطن النجفي لما تمر به المحافظة من سوء الخدمات وازدياد اعداد العاطلين عن العمل يجعلنا جميعاً أمام مسؤولية كبيرة لنرتقي بالنجف خدمياً و علمياً وثقافياً وعمرانياً)، مشيرا الى (اجتمعنا على إيلاء رمزية النجف أولوية قصوى احتراماً لمكانتها الاسلامية والعلمية والثقافية بدون تقييد الحريات الشخصية وبما ينسجم مع القوانين والتشريعات ويحقق الهدف لتفعيل الدور التشريعي و الرقابي لمجلس المحافظة من خلال لجانهِ المشكلّة ووضع تقويمات حقيقية لعمل الدوائر المناظرة بعيداً عن المجاملات والاصطفافات وبما يحقق تقدم حقيقي في تقديم الخدمات)، داعيا الى (إبعاد جميع المتهمين بشبهات الفساد وتقديم ملفاتهم للنزاهة كما و نطالب القضاء بحسم الملفات المنظورة أمامه والمتعلقة بالنزاهة وكشف النتائج بكل شفافية أمام الرأي العام ، وفق توقيتات زمنية محددة، وطالب التحالف الحكومتين الاتحادية والمحلية (باكمال المشاريع المتوقفة وتعظيم الواردات المحلية بما يسهم في توفير الخدمات للمواطنين)، وتابع ان (دورنا في المجلس سيكون واضحاً و صريحاً في أستخدام صلاحياته القانونية لتقويم العمل الاداري الذي اوصل المحافظة لهذه المرحلة من سوء الخدمات والتجاوز على الأملاك العامة).