تشكيل الحكومة بين التوافق وتزايد المطالبين بالحصص – خالد محسن الروضان

ان اللامركزية السياسية التي مارسها قادة اقليم كردستان، تحت غطاء النظام الفدرالي الذي يعمل على تقسيم وتفتيت البلاد وتكريس الحالة العنصرية والطائفية وسيادة الخصوصيات على العموميات المشتركة بين ابناء الشعب الواحد والا لماذا يصر الحزب الديمقراطي الكردستاني والزعيم مسعود البارزاني على تكرار التأكيد على طرح الفقرات الاربعة معتبراً اياها مطالب الكرد التي يتحدد عليها مشاركتهم في الحكومة، مستغلاً الظروف السياسية والاقليمية والمحلية لغرض تحقيق الابتزاز السياسي وانتزاع مكاسب (مغانم) جديده للاكراد كما يسميها، واذ تأتي زيارته الى العاصمة بغداد في هذه الظروف لغرض التفاوض في هذا الجو من الارتباك السياسي، حيث لم تتوصل التفاهمات والحوارات الجارية بين الاحزاب والكتل على استكمال التشكيلة الوزارية، والتعثر والفوضى في علاقات الكتل السنية على المناصب الوزارية وكذلك الكتل الشيعية، وتصاعد الصراع الاميركي الايراني، من هنا نفهم توقيت هذه الزيارة واعتبارها فرصة ثمينه ليحقق فيها مطالبه القديمة والجديدة ويعيد مكانته في المشهد السياسي بعد التراجع الذي حصل بعد فشل مشروع استفتاء كردستان، اليس هو القائل (لقد تخلى عنا الجميع الا الجبل).. وانا اقول لو علم الجبل بمكرهم ونوايا مشروعهم الانفصالي لتخلى عنهم هو الاخر. هذا اضافة الى عدم الارتياح والقلق المتزايد من الدور الريادي الذي يمارسه رئيس الجمهورية السيد برهم صالح، والذي وصل الى منصب الرئاسة خارج رغبة مسعود وحزبه فالرئيس برهم صالح يحمي الافكار ورئ جديدة في تطوير نظام الادارة الذاتية والتعددية، فهو في حركته وتفاعله يؤكد بأنه رئيس جمهورية العراق ولكل العراقيين، وصمام امان للوحدة الوطنية، وقد حضي بارتياح المجتمع الدولي.

ان الارتباك والتعارض بين فقرات المطالب التي يطرحها السيد مسعود البارزاني واخطر مافيها الروح العنصرية الضيقة التي طبعتها المصالح الشخصية والحزبية، لذلك يجب ان تدرس وتشبع بالمزيد من النقاش من قبل خبراء في القانون والاقتصاد والسياسة وعلى ضوء المواد والاحكام الدستورية ولاتترك للاعتبارات السياسية، لانها تتعلق بحفظ المصالح العامة للشعب ووحدة العراق شعباً وارضاً وثروات.

فالمادة (140) من دستور العراق عام 2005 لا تعني ضم المناطق المشموله بها لتابعية الاقليم، فحدود الاقليم حددها استثناء اقامة اقليم كردستان من الشروط (على ان لاتقام اقاليم على اسس عنصريه او طائفيه او اثنيه) وهي حدود الاقليم قبل 2003/4/9 من هنا فأن كركوك والمناطق الاخرى الوارده في الماده 140 خارج حدود اقليم كردستان.

*اما فقرة اعادة البيشمركة الى الاماكن التي كانت متواجده فيها قبل اجراء استفتاء الاقليم فهو يتعارض مع الدستور. فأن فرض القانون الذي قامت به الحكومة السابقة قد جاء وفق صلاحيات سلطة الحكام الاتحاديون التي نصت عليها الصلاحيات الحصرية للسلطة الاتحادية في دستور العراق عام 2005 والتي تمتد الى كل الاقاليم والمحافظات الغير مرتبطة باقليم. وقد صدر في حينها قرار من البرلمان العراقي يلزم الحكومه باتخاذ الاجراءات لفرض القانون على المناطق التي كانت قد تجاوز عليها اقليم كردستان، فلا عوده للحياه السياسية التي كانت قائمه على الخطأ وكانت تمارس من قبل الاستفتاء.

*اما رواتب البيشمركه فلا يوجد سند قانوني لها. وان الماده (9) الفقره (ب) من الدستور حرمة قيام ميليشيات خارج القوات المسلحه وداخلها وبما ان البيشمركه هي ميليشيات تابعه للحزبين الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني فبقائها يعد مخالفه دستورية.

*اما طلب تخصيص نسبة 17% من الميزانية للاقليم فلا يوجد سند قانوني لها وقد نصت المادة (111) من الدستور (النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات) وجاء في الماده (112) الفقره (اولاً) على ان توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد. فعلى المفاوض في الحكومة او الكتل والاحزاب مهما كانت صفته ان لايخرج عن الدستور، ويهب ما ليس له حق فيه، وليس من صلاحياته حتى اعطاء الوعود لتمرير الوزاره حسب صفقات ومساومات، فالذي يمرر الوزارة هو الشعب.

وكم نتمنى ان تعالج هذه الامور عبر حوار ينبذ الصراع الطبقي والقومي والعنصري ويبعد المعايير العرقيه والدينيه والطائفيه والعشائريه، ويعتبر الديمقراطية اساساً لممارسة السلطة الادارية والسياسية التي تقـــــــوم على اساس التوزيع وليس التقسيم والحفاظ على وحدة العراق بعيداً عن المحاصصه القوميه والطائفيه التي لاتـــــخدم الوحدة الوطنـــــــية واختم مقالتي بهذا الهتاف هتا هتا ..هتايا كرد وعرب برايا.