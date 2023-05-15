

النفط‮ ‬يدعم الصناعة الوطنية بإنشاء أكبر مشروع في‮ ‬الشرق الأوسط‮ ‬

تشغيل معمل الدباغة لإنتاج المستلزمات الجلدية بعد توقف‮ ‬12‮ ‬عـاماً

كربلاء‮ -‬ محمد فاضل ظاهر‮ ‬

بغداد‮ – ‬ابتهال العربي

باشرت الشركة العامة لصناعات النسيج والجلود،‮ ‬التابعة الى وزارة الصناعة والمعادن،‮ ‬بتشغيل موقع الدباغة التابع لمصنع الجلدية في‮ ‬الشركة،‮ ‬بعد توقف دام اكثر من‮ ‬12 عـاماً‮. ‬

وقال بيان تلقته‮ (‬الزمان‮) ‬امس ان‮ (‬المعمل باشر بعملية دبغ‮ ‬الجلود الخام المُستخلصة من الحيوانات الماشية،‮ ‬وتهيئتها إلى جلود لصناعة الأحذية والحقائب ومختلف المنتجات منها المُستلزمات الجلدية الخاصة بالمؤسسات والأجهزة الأمنية بصنوفها كافة‮).‬

جلود طبيعية

واشار الى‮ (‬إعادة الحركة في‮ ‬المصنع لرفد المواقع والمصانع التابعة للشركة بالجلود الطبيعية ذات الجودة الوطنية العالية بما‮ ‬يلبي‮ ‬حاجة الوزارات ودوائر الدولة والقطاع الخاص‮)‬،‮ ‬مبيناً‮ ‬ان‮ (‬تشغيل موقع الدباغة ساهم في‮ ‬خفض التلوث الناتج عن المُخلفات الحيوانية الجلدية التي‮ ‬يتم تحويلها إلى منتجات نافعة،‮ ‬لتصفية البيئة من الفضلات والتلوث‮). ‬وتواصل شركة الزوراء العامة في‮ ‬الوزارة،‮ ‬تجهيز محطـات الحمايـة الكاثوديـة لصالـح شركـة مصافـي‮ ‬الجنـوب التابعة الى وزارة النفط‮. ‬

وقال البيان ان‮ (‬الشركة حققت‮ ‬70 بالمئة من نسبة تجهيز المحطات حسب عقدها المبرم مع مصافي‮ ‬الجنوب‮)‬،‮ ‬واوضح ان‮ (‬مصنع الوحدات الإلكترونية للشركة،‮ ‬انتج وجهز اربع محطات تُستخدم في‮ ‬حماية الأنابيب والخزانات النفطية من التآكُل،‮ ‬وفق المواصفات القياسية المطلوبة‮). ‬من جانبه شدّد وزير الصناعة والمعادن،‮ ‬خالد بتال النجم،‮ ‬على ضرورة الإسراع بإنجاز مشروع مجاري‮ ‬الطارمية لصالح محافظة بغداد‮. ‬وذكر بيان امس ان‮ (‬الوزير بحث مع الشركات تنفيذ مشروع مجاري‮ ‬الطارمية لمحافظة بغداد‮)‬،‮ ‬ولفت الى انه‮ (‬ناقش تفاصيل واقع المشروع ومراحل ونسب الإنجاز المتحققة وفق بنود العقود المبرمة بين الجهات المعنية كافة،‮ ‬فضلاً‮ ‬عن المبالغ‮ ‬المالية المتبقية لإستكمال المشروع‮)‬،‮ ‬مشدداً‮ ‬على‮ (‬ضرورة الإسراع في‮ ‬إستكمال المشروع بقضاء الطارمية،‮ ‬وإجراء دراسة عمل بعد استلام موقع المحطة الرئيسة،‮ ‬والمضي‮ ‬بالإجراءات القانونية السليمة بموجب فقرات العقد،‮ ‬لضمان حقوق الجهات كافة،‮ ‬ومواصلة انجاز المشروع سريعاً‮). ‬

في‮ ‬غضون ذلك،‮ ‬قدّم وزير النفط،‮ ‬حيان عبد الغني،‮ ‬دعمه لتوجه الحكومة في‮ ‬تطوير واقع الصناعات وتحويل شركاتها الى رابحة،‮ ‬مفصحاً‮ ‬عن شراكة بين الوزارتين لتنفيذ اكبر مشروع للبتروكيمياويات بالشرق الأوسط‮. ‬وقال في‮ ‬تصريح تابعته‮ (‬الزمان‮) ‬امس ان‮ (‬الصناعة الوطنية تمثّل عنواناً‮ ‬كبيراً‮ ‬لإنتاج مختلف المستلزمات التي‮ ‬يحتاجها المواطن‮)‬،‮ ‬مبيناً‮ ‬ان‮ (‬رئيس الوزراء،‮ ‬محمد شياع السوداني،‮ ‬أخذ على عاتقه تطوير واقع الصناعة ووجه وزارة الصناعة بالنهوض في‮ ‬هذا القطاع وتحويل الشركات من خاسرة إلى رابحة وذلك‮ ‬يتطلب توفير رؤوس أموال كبيرة،‮ ‬حسب توجيهات السوداني،‮ ‬للذهاب نحو الاستثمار الحقيقي‮).‬

واضاف ان‮ (‬وزارة النفط داعمة للصناعة في‮ ‬توفير الغاز والنفط للصناعات البتروكيميائية التي‮ ‬تحتاجها كمواد أولية،‮ ‬الى جانب التعاقد معها اتنفيذ مشروع النبراس البتروكيميائي،‮ ‬اكبر مشروع بمنطقة الشرق الأوسط،‮ ‬بالشراكة مع الصناعة وشركة شل‮). ‬

حصة فعلية

من جهته اكد النائب الثاني‮ ‬لمحافظ كربلاء،‮ ‬علي‮ ‬الميالي،‮ ‬حرص الحكومة المحلية،‮ ‬لمناقشة الحصة الفعلية من الطاقة الكهربائية،‮ ‬خلال اجتماع الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات‮. ‬وذكر في‮ ‬تصريح امس ان‮ (‬الحكومة ستطرح قضية الحصة الفعلية من الطاقة الكهربائية لكربلاء في‮ ‬الاجتماع‮). ‬

وجهزت مديرية المنتجات النفطية في‮ ‬فرع كربلاء،‮ ‬المزارعين بالحصة الشهرية من منتوج زيد الغاز موقعياً‮ ‬داخل الحقول،‮ ‬عبر نصب وتشغيل المحطات المتنقلة‮. ‬واوضح معاون مدير الفرع،‮ ‬علي‮ ‬الموسوي‮ ‬في‮ ‬تصريح تابعته‮ (‬الزمان‮) ‬ان‮ (‬الفرع‮ ‬يواصل تجهيز الاليات الزراعية والحاصدات والمضخات والمرشحات بالوقود،‮ ‬للنهوض بالقطاع الزراعي‮)‬،‮ ‬منوهاً‮ ‬الى‮ (‬تجهيز‮ ‬3 الاف لتر من الوقود لكل الية عاملة،‮ ‬الى جانب تجهيز الحاصدات من داخل المحافظة وخارجها،‮ ‬في‮ ‬موسم الحصاد لخدمه المزارعين،‮ ‬وتأمين حصاد محصول الحنطة‮). ‬