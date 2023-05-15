النفط يدعم الصناعة الوطنية بإنشاء أكبر مشروع في الشرق الأوسط
تشغيل معمل الدباغة لإنتاج المستلزمات الجلدية بعد توقف 12 عـاماً
كربلاء - محمد فاضل ظاهر
بغداد – ابتهال العربي
باشرت الشركة العامة لصناعات النسيج والجلود، التابعة الى وزارة الصناعة والمعادن، بتشغيل موقع الدباغة التابع لمصنع الجلدية في الشركة، بعد توقف دام اكثر من 12 عـاماً.
وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (المعمل باشر بعملية دبغ الجلود الخام المُستخلصة من الحيوانات الماشية، وتهيئتها إلى جلود لصناعة الأحذية والحقائب ومختلف المنتجات منها المُستلزمات الجلدية الخاصة بالمؤسسات والأجهزة الأمنية بصنوفها كافة).
جلود طبيعية
واشار الى (إعادة الحركة في المصنع لرفد المواقع والمصانع التابعة للشركة بالجلود الطبيعية ذات الجودة الوطنية العالية بما يلبي حاجة الوزارات ودوائر الدولة والقطاع الخاص)، مبيناً ان (تشغيل موقع الدباغة ساهم في خفض التلوث الناتج عن المُخلفات الحيوانية الجلدية التي يتم تحويلها إلى منتجات نافعة، لتصفية البيئة من الفضلات والتلوث). وتواصل شركة الزوراء العامة في الوزارة، تجهيز محطـات الحمايـة الكاثوديـة لصالـح شركـة مصافـي الجنـوب التابعة الى وزارة النفط.
وقال البيان ان (الشركة حققت 70 بالمئة من نسبة تجهيز المحطات حسب عقدها المبرم مع مصافي الجنوب)، واوضح ان (مصنع الوحدات الإلكترونية للشركة، انتج وجهز اربع محطات تُستخدم في حماية الأنابيب والخزانات النفطية من التآكُل، وفق المواصفات القياسية المطلوبة). من جانبه شدّد وزير الصناعة والمعادن، خالد بتال النجم، على ضرورة الإسراع بإنجاز مشروع مجاري الطارمية لصالح محافظة بغداد. وذكر بيان امس ان (الوزير بحث مع الشركات تنفيذ مشروع مجاري الطارمية لمحافظة بغداد)، ولفت الى انه (ناقش تفاصيل واقع المشروع ومراحل ونسب الإنجاز المتحققة وفق بنود العقود المبرمة بين الجهات المعنية كافة، فضلاً عن المبالغ المالية المتبقية لإستكمال المشروع)، مشدداً على (ضرورة الإسراع في إستكمال المشروع بقضاء الطارمية، وإجراء دراسة عمل بعد استلام موقع المحطة الرئيسة، والمضي بالإجراءات القانونية السليمة بموجب فقرات العقد، لضمان حقوق الجهات كافة، ومواصلة انجاز المشروع سريعاً).
في غضون ذلك، قدّم وزير النفط، حيان عبد الغني، دعمه لتوجه الحكومة في تطوير واقع الصناعات وتحويل شركاتها الى رابحة، مفصحاً عن شراكة بين الوزارتين لتنفيذ اكبر مشروع للبتروكيمياويات بالشرق الأوسط. وقال في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (الصناعة الوطنية تمثّل عنواناً كبيراً لإنتاج مختلف المستلزمات التي يحتاجها المواطن)، مبيناً ان (رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، أخذ على عاتقه تطوير واقع الصناعة ووجه وزارة الصناعة بالنهوض في هذا القطاع وتحويل الشركات من خاسرة إلى رابحة وذلك يتطلب توفير رؤوس أموال كبيرة، حسب توجيهات السوداني، للذهاب نحو الاستثمار الحقيقي).
واضاف ان (وزارة النفط داعمة للصناعة في توفير الغاز والنفط للصناعات البتروكيميائية التي تحتاجها كمواد أولية، الى جانب التعاقد معها اتنفيذ مشروع النبراس البتروكيميائي، اكبر مشروع بمنطقة الشرق الأوسط، بالشراكة مع الصناعة وشركة شل).
حصة فعلية
من جهته اكد النائب الثاني لمحافظ كربلاء، علي الميالي، حرص الحكومة المحلية، لمناقشة الحصة الفعلية من الطاقة الكهربائية، خلال اجتماع الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات. وذكر في تصريح امس ان (الحكومة ستطرح قضية الحصة الفعلية من الطاقة الكهربائية لكربلاء في الاجتماع).
وجهزت مديرية المنتجات النفطية في فرع كربلاء، المزارعين بالحصة الشهرية من منتوج زيد الغاز موقعياً داخل الحقول، عبر نصب وتشغيل المحطات المتنقلة. واوضح معاون مدير الفرع، علي الموسوي في تصريح تابعته (الزمان) ان (الفرع يواصل تجهيز الاليات الزراعية والحاصدات والمضخات والمرشحات بالوقود، للنهوض بالقطاع الزراعي)، منوهاً الى (تجهيز 3 الاف لتر من الوقود لكل الية عاملة، الى جانب تجهيز الحاصدات من داخل المحافظة وخارجها، في موسم الحصاد لخدمه المزارعين، وتأمين حصاد محصول الحنطة).