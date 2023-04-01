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تشغيل آليات 6 محافظات لحماية منازل الديوانية من الغرق

الديوانية – الزمان

اكدت وزارة التخطيط ،انها تتابع تنفيذ مشروع انشاء قصر العدل في محافظة النجف، واشارت الى انجازه سيكون في منتصف العام المقبل.

وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (القصر يتكون من ستة ابنية مُصممة ببناء حديث، فضلاً عن غرف للقضا والمحامين والموظفين)، ولفت الى ان (فِرق المتابعة في التخطيط، تابعت مراحل تنفيذ المشروع واطلعت على مراحل سير العمل فيه)، مؤكداً ان (الابنية الرئيسية في المشروع تتكون من اربعة طوابق مزودة بغُرف للقضاة والمحامين والموظفين وضبّاط التحقيق وقاعات للاجتماعات وكافيتريات ومجمّعات صحية ومواقف للسيارات).

محاكم بداءة

ونوه الى انه (يضم محاكم البداءة والاحداث والجنح والاستئناف على مساحة اكثر من 600 متر مربع لإستيعاب زخم المراجعين في المحاكم والتقليل من مواعيد المرافعات وإنجاز القضايا بأسرع وقت ممكن). كما واصلت ملاكات الوزارة ،الاشراف على اعمال مشروع إنشاء الطريق الحولي الشرقي في قضاء الضلوعية. واوضح البيان ان (الوزارة تواصل متابعتها للمشاريع حسب توجيهات رئاسة الوزراء وبإشراف الوزير محمد علي تميم)، واضاف ان (فِرق المتابعة الميدانية المتخصصة في دائرتي البرامج الاستثمارية الحكومية وتخطيط القطاعات في الوزارة، اجرت زيارة ميدانية لمشروع إنشاء الطريق الحولي الشرقي في قضاء الضلوعية بمحافظة صلاح الدين)، مشيراً الى انها (زارت المشروع للإطلاع على واقع سير العمل وتشخيص المشكلات التي تعيق إنجازه، وإتخاذ الإجراءات والتوصيات اللازمة لمعالجتها)، واضاف ان (المشروع توقفت اعماله في شهر آب من العام الماضي، واستؤنف العمل فيه مطلع العام الجاري)، مبيناً ان (نسبة انجازه وصلت الى 57 بالمئة)، ولفت الى (تصميمه بعرض 15 متراً وارصفة على جانبيه، وتجهيز الطريق بأربع محولات كهرباء و 150 عمود إنارة لكل جانب من الطريق)، مؤكداً ان (المشروع سيُسهم في فك الازدحامات المرورية وتيسير انسيابية حركة السيارات داخل القضاء). واكدت الوزارة، تقدم نسب الانجاز في مشروع كلية الصيدلة الصناعية بجامعة سامراء في محافظة صلاح الدين. وقال بيان تلقته (الزمان) ان (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ستفتتح المشروع في العام المقبل، بعد توقف بناءه منذ عام 2014) مبيناً ان (دائرة البرامج الإستثمارية الحكومية، تابعت اعمال المشروع وفق توجيهات الوزير ورئاسة الوزراء، للاسراع ورفع مستوى العمل في تنفيذه)، لافتاً الى ان (كلفة المشروع بلغت نحو 15 مليار دينار، بنسبة وصلت الى نحو 43 بالمئة على ارض مساحتها اكثر من ثمانية دونمات)، واضاف انه (سيُسهم في رفد الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية بالملاكات الطبية المتخصصة بصناعة الادوية).

سيطرة نوعية

مؤكداً ان (الكلية ستتضمن ابنية العمادة و علوم الصيدلة و المختبرات و الكافتيريا و المكتبة والسيطرة النوعية و قاعة للفعاليات). في غضون ذلك، استنفرت شركة المنتجات النفطية في الديوانية، آلياتها التخصصية والحوضية من المحافظات لسحب مياه الامطار. وقال مدير المنتجات النفطية بالديوانية فلاح حسن الزاملي في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (وزارة النفط خصصت آليات مختلفة تابعة الى الهيئة الهندسية وهيئات توزيع بغداد والمثنى وكربلاء وبابل والنجف وواسط، لإسناد غرفة عمليات الديوانية، وسحب مياه الأمطار التي اغرقت الاحياء السكنية في المحافظة)، واوضح ان (الملاكات باشرت بسحب مياه الأمطار من الشوارع الرئيسة والاحياء السكنية، وفق خطة محددة بالتعاون مع غرفة عمليات الديوانية)، مشيراً الى ان (الاليات لاتزال مستمرة بالعمل لإستكمال المهمّة).