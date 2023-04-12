تشديد‭ ‬مكافحة‭ ‬التلوث‭ ‬لترويج‭ ‬السيارات‭ ‬الكهربائية

خطة‭ ‬لتجنب10‭ ‬مليارات‭ ‬طن‭ ‬من‭ ‬انبعاثات‭ ‬ثاني‭ ‬أكسيد‭ ‬الكربون‭ ‬

نيويورك‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أدخلت‭ ‬الحكومة‭ ‬الأميركية‭ ‬امس‭ ‬معايير‭ ‬أكثر‭ ‬صرامة‭ ‬بشأن‭ ‬انبعاثات‭ ‬السيارات،‭ ‬وهو‭ ‬إجراء‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬جعل‭ ‬67‭%‬‭ ‬من‭ ‬السيارات‭ ‬المباعة‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬تعمل‭ ‬بالطاقة‭ ‬الكهربائية‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2032‭.‬

ويتجاوز‭ ‬هذا‭ ‬الهدف‭ ‬الطموحات‭ ‬التي‭ ‬كشف‭ ‬عنها‭ ‬الرئيس‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬قبل‭ ‬عامين،‭ ‬والتي‭ ‬كانت‭ ‬تصبو‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬نصف‭ ‬السيارات‭ ‬المباعة‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2030‭ ‬خالية‭ ‬من‭ ‬الانبعاثات،‭ ‬أي‭ ‬السيارات‭ ‬الكهربائية‭ ‬أو‭ ‬الهجينة‭ ‬القابلة‭ ‬للشحن‭ ‬أو‭ ‬العاملة‭ ‬على‭ ‬الهيدروجين‭. ‬هذه‭ ‬المرة،‭ ‬لم‭ ‬تحدد‭ ‬الإدارة‭ ‬حصة‭ ‬دقيقة‭ ‬للسيارات‭ ‬النظيفة‭ ‬التي‭ ‬يتعين‭ ‬بيعها‭.‬

لكن‭ ‬وكالة‭ ‬حماية‭ ‬البيئة‭ ‬تخطط‭ ‬تدريجياً‭ ‬لفرض‭ ‬قيود‭ ‬على‭ ‬معدل‭ ‬كمية‭ ‬الانبعاثات‭ ‬الملوثة‭ ‬من‭ ‬السيارات‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬ينتجها‭ ‬كل‭ ‬مصنع،‭ ‬وتشجيعها‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬العملية‭ ‬على‭ ‬إضافة‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬السيارات‭ ‬الكهربائية‭ ‬في‭ ‬أسطولها‭. ‬هذه‭ ‬المعايير‭ ‬الجديدة‭ “‬من‭ ‬شأنها‭ ‬تجنيبنا‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬مليارات‭ ‬طن‭ ‬من‭ ‬انبعاثات‭ ‬ثاني‭ ‬أكسيد‭ ‬الكربون‭ (‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2055‭)‬،‭ ‬أي‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ضعف‭ ‬إجمالي‭ ‬انبعاثات‭ ‬ثاني‭ ‬أكسيد‭ ‬الكربون‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022‭”‬،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أشارت‭ ‬إليه‭ ‬وكالة‭ ‬حماية‭ ‬البيئة‭ ‬في‭ ‬بيان‭. ‬وقال‭ ‬رئيس‭ ‬منظمة‭ “‬ان‭ ‬ار‭ ‬دي‭ ‬سي‭” ‬البيئية‭ ‬مانيش‭ ‬بابنا‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أرسله‭ ‬إلى‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬إن‭ ‬المعايير‭ ‬الجديدة‭ ‬تمثل‭ “‬خطوة‭ ‬أساسية‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬مصدر‭ ‬في‭ ‬بلادنا‭ ‬لتلوث‭ ‬الكربون‭ ‬وتوفير‭ ‬هواء‭ ‬أنظف‭ ‬ومناخ‭ ‬أكثر‭ ‬أماناً‭”. ‬وأضاف‭ ‬أنه‭ “‬إذا‭ ‬نُفذت‭ ‬بشكل‭ ‬صحيح‭”‬،‭ ‬فإن‭ ‬هذه‭ ‬الإجراءات‭ ‬ستقلل‭ ‬أيضاً‭ ‬من‭ ‬استيراد‭ ‬النفط‭ ‬ونفقات‭ ‬سائقي‭ ‬السيارات‭ ‬على‭ ‬الوقود‭.‬

وتقدّر‭ ‬وكالة‭ ‬حماية‭ ‬البيئة‭ ‬أن‭ ‬المدخرات‭ ‬من‭ ‬المعايير‭ ‬الجديدة‭ ‬ستفوق‭ ‬التكاليف‭ ‬بما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬ألف‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭.‬

‭ ‬تحديات‭ ‬يجب‭ ‬التغلب‭ ‬عليها‭ ‬

وسيُترك‭ ‬للشركات‭ ‬المصنعة‭ ‬للسيارات‭ ‬مهمة‭ ‬اختيار‭ ‬التقنيات‭ ‬التي‭ ‬ستعتمدها‭ ‬لتقليل‭ ‬انبعاثاتها‭.‬

في‭ ‬الماضي،‭ ‬خفف‭ ‬المصنّعون‭ ‬حجم‭ ‬مركباتهم‭ ‬أو‭ ‬حسنوا‭ ‬كفاءة‭ ‬محركاتهم‭. ‬وستتمكن‭ ‬الشركات‭ ‬من‭ ‬استخدام‭ ‬مرشحات‭ ‬جسيمات‭ ‬جديدة‭. ‬ولكن‭ ‬نظراً‭ ‬لأن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬المصنعة‭ ‬انخرطت‭ ‬بالفعل‭ ‬في‭ ‬مسار‭ ‬الانتقال‭ ‬إلى‭ ‬السيارات‭ ‬الكهربائية،‭ ‬فإن‭ ‬الوكالة‭ ‬تعوّل‭ ‬قبل‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬على‭ ‬تسريع‭ ‬هذه‭ ‬الحركة‭. ‬فوفق‭ ‬حساباتها،‭ ‬مع‭ ‬المعايير‭ ‬الجديدة،‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تصل‭ ‬السيارات‭ ‬الكهربائية‭ ‬إلى‭ ‬67‭%‬‭ ‬من‭ ‬مبيعات‭ ‬المركبات‭ ‬الخفيفة‭ (‬سيارات‭ ‬المدن،‭ ‬ومركبات‭ ‬سيدان،‭ ‬وسيارات‭ ‬الدفع‭ ‬الرباعي،‭ ‬والبيك‭ ‬أب‭) ‬في‭ ‬عام‭ ‬2032،‭ ‬و50‭%‬‭ ‬من‭ ‬مبيعات‭ ‬الحافلات‭ ‬وشاحنات‭ ‬القمامة،‭ ‬و35‭%‬‭ ‬من‭ ‬شاحنات‭ ‬النقل‭ ‬المحلية‭ ‬و25‭%‬‭ ‬من‭ ‬شاحنات‭ ‬النقل‭ ‬المخصصة‭ ‬للمسافات‭ ‬الطويلة‭. ‬والوضع‭ ‬ليس‭ ‬بالسهل‭ ‬للشركات‭ ‬المصنعة‭: ‬فعلى‭ ‬رغم‭ ‬الازدياد‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬العامين‭ ‬الماضيين،‭ ‬فإن‭ ‬مبيعات‭ ‬السيارات‭ ‬الكهربائية‭ ‬بالكامل‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬شكلت‭ ‬5‭,‬8‭%‬‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬السيارات‭ ‬المباعة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬وفق‭ ‬شركة‭ “‬كوكس‭ ‬أوتوموتيف‭”. ‬وأشار‭ ‬مستشار‭ ‬المناخ‭ ‬في‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬علي‭ ‬زيدي‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التوقعات‭ ‬حول‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع‭ ‬تخضع‭ ‬لمراجعة‭ ‬مستمرة‭ ‬مع‭ ‬التقدم‭ ‬التكنولوجي‭. ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬المساعدات‭ ‬العامة‭ ‬الكثيرة‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬ظهور‭ ‬السيارة‭ ‬الكهربائية‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬تولى‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬منصبه،‭ ‬استثمر‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬120‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬تصنيع‭ ‬السيارات‭ ‬الكهربائية‭ ‬والبطاريات،‭ ‬بحسب‭ ‬زيدي‭ ‬الذي‭ ‬قال‭ ‬إنه‭ ‬يكفي‭ ‬مراقبة‭ “‬ما‭ ‬يُصنع‭ ‬وبأي‭ ‬سرعة‭”.‬

وقال‭ ‬الأخصائي‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬كورنيل‭ ‬آرثر‭ ‬ويتون‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬الطموحات‭ ‬تصطدم‭ ‬بثلاثة‭ ‬تحديات‭ ‬رئيسية‭ ‬ينبغي‭ ‬التغلب‭ ‬عليها،‭ ‬أولها‭ ‬سياسي‭ ‬يرتبط‭ ‬بإمكان‭ ‬تغيير‭ ‬القواعد‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬رئيس‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض،‭ “‬ما‭ ‬يصعّب‭ ‬للغاية‭ ‬أي‭ ‬استراتيجية‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل‭” ‬للشركات‭. ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬المصنعون‭ ‬يواجهون‭ ‬مشاكل‭ ‬في‭ ‬سلسلة‭ ‬التوريد‭ ‬الخاصة‭ ‬بهم‭. ‬وفشلت‭ ‬الشركتان‭ ‬الناشئتان‭ “‬ريفيان‭” ‬و‭”‬لوسيد‭”‬،‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال،‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬إنتاجهما‭.‬

وبالنسبة‭ ‬للشركات‭ ‬العملاقة‭ ‬في‭ ‬الصناعة،‭ ‬فإن‭ ‬تحويل‭ ‬نظام‭ ‬الإنتاج‭ ‬بأكمله،‭ ‬من‭ ‬بناء‭ ‬مصانع‭ ‬البطاريات‭ ‬إلى‭ ‬تعديل‭ ‬خطوط‭ ‬التجميع،‭ ‬يستغرق‭ ‬وقتاً‭. ‬ولا‭ ‬تزال‭ ‬السيارات‭ ‬الكهربائية‭ ‬تشكل‭ ‬جزءاً‭ ‬صغيراً‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬مبيعات‭ “‬جنرال‭ ‬موتورز‭” ‬و‭”‬فورد‭”‬،‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬تكلفهما‭ ‬أموالا‭ ‬طائلة‭.‬

ويجب‭ ‬على‭ ‬المصنّعين‭ ‬أيضاً‭ ‬التكيف‭ ‬مع‭ “‬محدودية‭ ‬المواد‭ ‬الخام‭” ‬مثل‭ ‬الليثيوم،‭ ‬بحسب‭ ‬ويتون‭.‬

لكن‭ ‬من‭ ‬المهم‭ ‬بالنسبة‭ ‬للخبير‭ ‬أن‭ ‬تبدي‭ ‬الحكومة‭ ‬طموحات‭ ‬عالية،‭ ‬إذ‭ ‬يسمح‭ ‬ذلك‭ “‬بتطبيق‭ ‬القواعد‭ ‬نفسها‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الشركات‭ ‬المصنعة‭”.‬‮ ‬

وحتى‭ ‬إذا‭ ‬تم‭ ‬تحقيق‭ ‬85‭%‬‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬الأهداف،‭ ‬فإن‭ “‬مسار‭ ‬تحويل‭ ‬نظام‭ ‬الإنتاج‭ ‬وسلسلة‭ ‬التوريد‭ ‬جار‭ ‬على‭ ‬الأقل‭”.‬