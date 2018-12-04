تشخيص‭ ‬الجينات‭ ‬المؤدية‭ ‬الى‭ ‬الخرف‭ ‬

نيويورك‭ ‬‭-‬الزمان‭ ‬

دد‭ ‬فريق‭ ‬بحث‭ ‬قادته‭ ‬جامعة‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬في‭ ‬لوس‭ ‬أنجلوس‭ ‬العمليات‭ ‬الجينية‭ ‬التي‭ ‬ينطوي‭ ‬عليها‭ ‬التنكس‭ ‬العصبي‭ ‬الذي‭ ‬يحدث‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬الخرف‭ ‬–‭ ‬وهي‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬على‭ ‬الطريق‭ ‬نحو‭ ‬تطوير‭ ‬علاجات‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تبطئ‭ ‬أو‭ ‬توقف‭ ‬مسار‭ ‬المرض‭. ‬واكتشف‭ ‬الباحثون‭ ‬مجموعتين‭ ‬رئيسيتين‭ ‬من‭ ‬الجينات‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الطفرات‭ ‬التي‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬إفراط‭ ‬في‭ ‬إنتاج‭ ‬بروتين‭ ‬يسمى‭ ‬“تاو”،‭ ‬وهي‭ ‬السمة‭ ‬المميزة‭ ‬للخسارة‭ ‬التدريجية‭ ‬للخلايا‭ ‬العصبية‭ ‬المشاهدة‭ ‬في‭ ‬أشكال‭ ‬رئيسية‭ ‬من‭ ‬الخرف‭..‬وتم‭ ‬إجراء‭ ‬الدراسة‭ ‬إلى‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬نماذج‭ ‬الفئران‭ ‬الخاصة‭ ‬بالخرف،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬إجراء‭ ‬الباحثين‭ ‬تجارب‭ ‬إضافية‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬العملية‭ ‬الوراثية‭ ‬نفسها‭ ‬تحدث‭ ‬في‭ ‬أدمغة‭ ‬الإنسان‭. ‬وقام‭ ‬الباحثون‭ ‬بتفتيش‭ ‬قاعدة‭ ‬بيانات‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬التأثيرات‭ ‬الجينية‭ ‬للأدوية‭ ‬التجريبية‭ ‬لتحديد‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تغير‭ ‬من‭ ‬فقدان‭ ‬الخلايا‭ ‬العصبية‭ ‬أو‭ ‬تنكس‭ ‬عصبي،‭ ‬في‭ ‬مزارع‭ ‬الخلايا‭ ‬البشرية،‭ ‬وأظهروا‭ ‬أن‭ ‬استخدام‭ ‬هذه‭ ‬الجزيئات‭ ‬تداخل‭ ‬مع‭ ‬تنكس‭ ‬عصبي‭.‬

وقال‭ ‬الدكتور‭ ‬دانيال‭ ‬جيسويند‭ ‬أستاذ‭ ‬علم‭ ‬الأعصاب‭ ‬والطب‭ ‬النفسى‭ ‬فى‭ ‬جامعة‭ ‬“فرجينيا”‭ ‬بالولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬“تعد‭ ‬دراستنا‭ ‬هي‭ ‬أكثر‭ ‬الجهود‭ ‬المنشورة‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬لتحديد‭ ‬مصدر‭ ‬التنكس‭ ‬العصبي‭ ‬بين‭ ‬الأنواع‭ ‬وتوفر‭ ‬خارطة‭ ‬طريق‭ ‬مهمة‭ ‬لتطوير‭ ‬عقاقير‭ ‬جديدة‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬فعالة‭ ‬لمرض‭ ‬الزهايمر‭ ‬والخرف‭ ‬الآخر”‭.‬

ويعاني‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬5‭ ‬ملايين‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬مرض‭ ‬الزهايمر‭ ‬أو‭ ‬الخرف‭ ‬المرتبط‭ ‬به،‭ ‬

ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يصل‭ ‬هذا‭ ‬العدد‭ ‬إلى‭ ‬3‭ ‬أضعاف‭ ‬تقريبًا‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2060،‭ ‬ووفقًا‭ ‬للمراكز‭ ‬الأمريكية‭ ‬لمكافحة‭ ‬الأمراض‭ ‬والوقاية‭ ‬منها‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬حاليا‭ ‬أي‭ ‬علاج‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يغير‭ ‬مسار‭ ‬الخرف‭ ‬المرتبط‭ ‬بالتحلل‭ ‬العصبي‭.‬