تشخيص‭ ‬أسباب‭ ‬مرض‭ ‬النسيان‭ ‬المتكرر‭ ‬

برلين‭ – ‬الزمان‭ ‬

قال‭ ‬البروفيسور،‭ ‬أندرياس‭ ‬فيلجيبل،‭ ‬إن‭ ‬النسيان‭ ‬لا‭ ‬يعني‭ ‬دائماً‭ ‬الإصابة‭ ‬بالخرف،‭ ‬وإنما‭ ‬قد‭ ‬يرجع‭ ‬لأسباب‭ ‬أخرى،‭ ‬مثل‭ ‬التوتر‭ ‬النفسي‭ ‬والإجهاد‭ ‬الجسدي‭ ‬والذهني‭ ‬ونقص‭ ‬السوائل‭. ‬وأضاف‭ ‬المدير‭ ‬العلمي‭ ‬لعيادة‭ ‬الذاكرة‭ ‬التابعة‭ ‬لجامعة‭ ‬الطب‭ ‬بمدينة‭ ‬ماينتس‭ ‬الألمانية‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الأسباب‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬النسيان‭ ‬من‭ ‬وقت‭ ‬إلى‭ ‬آخر،‭ ‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬طبيعي‭ ‬لا‭ ‬يستدعي‭ ‬القلق‭. ‬وينبغي‭ ‬استشارة‭ ‬الطبيب‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تفاقم‭ ‬النسيان‭ ‬أو‭ ‬إذا‭ ‬أعاق‭ ‬المرء‭ ‬عن‭ ‬ممارسة‭ ‬حياته‭ ‬بشكل‭ ‬طبيعي،‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬مواجهة‭ ‬صعوبة‭ ‬في‭ ‬إنجاز‭ ‬مهام‭ ‬العمل‭ ‬المعتادة‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬مفاجئ،‭ ‬حيث‭ ‬قد‭ ‬تشير‭ ‬اضرابات‭ ‬الذاكرة‭ ‬حينئذ‭ ‬إلى‭ ‬الإصابة‭ ‬بالخرف‭.‬

وأكد‭ ‬فيلجيبل‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬التشخيص‭ ‬المبكر‭ ‬للخرف،‭ ‬حيث‭ ‬يتمتع‭ ‬العلاج‭ ‬النفسي‭ ‬المبكر‭ ‬بتأثير‭ ‬إيجابي‭ ‬على‭ ‬مسار‭ ‬المرض‭ ‬ويسهم‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬جودة‭ ‬حياة‭ ‬المريض‭.‬

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ويمكن‭ ‬الوقاية‭ ‬من‭ ‬اضطرابات‭ ‬الذاكرة‭ ‬باتباع‭ ‬أسلوب‭ ‬حياة‭ ‬صحي‭ ‬يقوم‭ ‬على‭ ‬التغذية‭ ‬الصحية‭ ‬والمتوازنة‭ ‬والمواظبة‭ ‬على‭ ‬ممارسة‭ ‬الرياضة‭ ‬والأنشطة‭ ‬الحركية‭ ‬في‭ ‬الهواء‭ ‬الطلق،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬ممارسة‭ ‬الهوايات‭ ‬والعلاقات‭ ‬الاجتماعية‭.‬