تشاوش اوغلو:ناقشنا تحسين العلاقات وزيارة شكري مهمة وتعني الكثير

دمشق‭ – ‬إسطنبول‭ – ‬الزمان‭ ‬

أكد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬المصري‭ ‬سامح‭ ‬شكري‭ ‬خلال‭ ‬زيارته‭ ‬إلى‭ ‬تركيا،‭ ‬وهي‭ ‬الأولى‭ ‬لمسؤول‭ ‬مصري‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬منذ‭ ‬عقد‭ ‬تقريبا،‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬مصر‭ ‬تقديم‭ ‬الدعم‭ ‬إلى‭ ‬أنقرة‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬كارثة‭ ‬زلزال‭ ‬السادس‭ ‬من‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭.‬‮ ‬

ومن‭ ‬ميناء‭ ‬مرسين‭ ‬جنوب‭ ‬تركيا،‭ ‬قال‭ ‬شكري‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬الاثنين‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬التركي‭ ‬مولود‭ ‬تشاوش‭ ‬اوغلو‭ ‬‮«‬زيارتنا‭ ‬هي‭ ‬رسالة‭ ‬صداقة‭ ‬وتضامن‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬نؤمن‭ ‬أن‭ ‬تركيا‭ ‬ستتغلب‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬في‭ ‬أسرع‭ ‬وقت‭ ‬ممكن‭ .. ‬إنها‭ ‬كارثة‭ ‬كبيرة‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬الزلزال‭ ‬وتابع‭ ‬‮«‬سنواصل‭ ‬بذل‭ ‬قصارى‭ ‬جهدنا‭ ‬للمساعدة‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬جهته‭ ‬قال‭ ‬أوغلو‭ ‬‮«‬نفتح‭ ‬صفحات‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬علاقاتنا‭ ‬مع‭ ‬مصر‮»‬،‭ ‬واصفا‭ ‬زيارة‭ ‬شكري‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬مهمة‭ ‬للغاية‭ ‬وتعني‭ ‬الكثير‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬أنهما‭ ‬ناقشا‭ ‬‮«‬الخطوات‭ ‬التي‭ ‬سنتخذها‭ ‬لتحسين‭ ‬العلاقات‭ .. ‬تطوير‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬تركيا‭ ‬ومصر‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬الطرفين،‭ ‬ويخدم‭ ‬تحقيق‭ ‬السلام‭ ‬والتنمية‭ ‬والاستقرار‭ ‬في‭ ‬منطقتنا‮»‬‭.‬

و‭ ‬كان‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬المصري‭ ‬سامح‭ ‬شكري‭ ‬قد‭ ‬اكد‭ ‬من‭ ‬دمشق‭ ‬الإثنين‭ ‬تضامن‭ ‬بلاده‭ ‬مع‭ ‬الشعب‭ ‬السوري‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬تداعيات‭ ‬الزلزال‭ ‬المدمّر،‭ ‬موضحاً‭ ‬أن‭ ‬هدف‭ ‬زيارته،‭ ‬وهي‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عقد،‭ ‬‮«‬إنساني‮»‬‭ ‬بالدرجة‭ ‬الأولى،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تسعى‭ ‬السلطات‭ ‬الى‭ ‬تسريع‭ ‬فكّ‭ ‬عزلتها‭ ‬مع‭ ‬محيطها‭ ‬الإقليمي‭.‬

ووصل‭ ‬شكري‭ ‬صباح‭ ‬الإثنين‭ ‬إلى‭ ‬سوريا،‭ ‬في‭ ‬جولة‭ ‬تشمل‭ ‬تركيا‭ ‬المجاورة‭ ‬أيضا،‭ ‬بعد‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬الفتور‭ ‬في‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬القاهرة‭ ‬وكل‭ ‬من‭ ‬دمشق‭ ‬وأنقرة،‭ ‬قبل‭ ‬عودة‭ ‬الحرارة‭ ‬إليها‭ ‬إثر‭ ‬الزلزال‭ ‬الذي‭ ‬أودى‭ ‬بنحو‭ ‬46‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬البلدين‭.‬

وقال‭ ‬شكري‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬مشترك‭ ‬مع‭ ‬المقداد‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬الخارجية‭ ‬السورية،‭ ‬إنه‭ ‬نقل‭ ‬من‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬إلى‭ ‬الرئيس‭ ‬السوري‭ ‬بشار‭ ‬الأسد‭ ‬رسالة‭ ‬‮«‬تضامن‭ ‬والمواساة‭ ‬مع‭ ‬الشعب‭ ‬السوري‭ ‬الشقيق‭ ‬واستعدادا‭ ‬للاستمرار‭ ‬بتقديم‭ ‬ما‭ ‬نستطيع‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬لمواجهة‭ ‬آثار‭ ‬الزلزال‮»‬‭.‬

ورداً‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬حول‭ ‬إمكانية‭ ‬عودة‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬إلى‭ ‬سابق‭ ‬عهدها،‭ ‬أوضح‭ ‬شكري‭ ‬‮«‬الهدف‭ ‬من‭ ‬الزيارة‭ ‬في‭ ‬المقام‭ ‬الأول‭ ‬هو‭ ‬إنساني،‭ ‬لنقل‭ ‬التضامن‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬القيادة‭ ‬وعلى‭ ‬مستوى‭ ‬الحكومة‭ ‬وعلى‭ ‬مستوى‭ ‬الشعب‭ ‬المصري‭ ‬إلى‭ ‬الشعب‭ ‬السوري‮»‬‭.‬

في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق،‭ ‬شكر‭ ‬الأسد،‭ ‬وفق‭ ‬بيان‭ ‬عن‭ ‬الرئاسة‭ ‬السورية،‭ ‬مصر‭ ‬لما‭ ‬قدّمته‭ ‬‮«‬من‭ ‬مساعدات‭ ‬لدعم‭ ‬جهود‭ ‬الحكومة‭ ‬السورية‭ ‬في‭ ‬إغاثة‭ ‬المتضررين‭ ‬من‭ ‬الزلزال‮»‬‭.‬‮ ‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬بلاده‭ ‬‮«‬حريصة‭ ‬على‭ ‬العلاقات‭ ‬التي‭ ‬تربطها‭ ‬مع‭ ‬مصر‮»‬،‭ ‬معتبراً‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬العمل‭ ‬لتحسين‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬بشكل‭ ‬ثنائي‭ ‬هو‭ ‬الأساس‭ ‬لتحسين‭ ‬الوضع‭ ‬العربي‭ ‬بشكل‭ ‬عام‮»‬‭.‬‮ ‬

وزيارة‭ ‬شكري‭ ‬هي‭ ‬الأولى‭ ‬لوزير‭ ‬خارجية‭ ‬مصري‭ ‬إلى‭ ‬دمشق‭ ‬إثر‭ ‬اندلاع‭ ‬النزاع‭ ‬منتصف‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬2011‭. ‬وأعقبت‭ ‬اتصالاً‭ ‬أجراه‭ ‬السيسي‭ ‬بالأسد‭ ‬إثر‭ ‬الزلزال،‭ ‬كان‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬بين‭ ‬الرجلين‭ ‬منذ‭ ‬تولي‭ ‬السيسي‭ ‬السلطة‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬عام‭ ‬2014‭.‬

كذلك،‭ ‬جاءت‭ ‬غداة‭ ‬توجه‭ ‬وفد‭ ‬من‭ ‬اتحاد‭ ‬البرلمانات‭ ‬العربية‭ ‬الى‭ ‬دمشق،‭ ‬ضمّ‭ ‬رئيس‭ ‬البرلمان‭ ‬المصري‭ ‬حنفي‭ ‬جبالي‭ ‬الذي‭ ‬وصفه‭ ‬الإعلام‭ ‬المصري‭ ‬الرسمي‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬أرفع‭ ‬مسؤول‭ ‬مصري‮»‬‭ ‬يزور‭ ‬دمشق‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عقد‭.‬

وبخلاف‭ ‬دول‭ ‬عربية‭ ‬عدّة،‭ ‬أبقت‭ ‬مصر‭ ‬سفارتها‭ ‬مفتوحة‭ ‬في‭ ‬دمشق‭ ‬طيلة‭ ‬سنوات‭ ‬النزاع،‭ ‬لكنها‭ ‬خفّضت‭ ‬مستوى‭ ‬التمثيل‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬وعدد‭ ‬أفراد‭ ‬بعثتها‭.‬‮ ‬

وزار‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬المخابرات‭ ‬العامة‭ ‬اللواء‭ ‬علي‭ ‬المملوك‭ ‬القاهرة‭ ‬عام‭ ‬2016،‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬زيارة‭ ‬معلن‭ ‬عنها‭ ‬أجراها‭ ‬إلى‭ ‬الخارج‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬بلاده‭.‬

ومنذ‭ ‬حصول‭ ‬الزلزال‭ ‬الذي‭ ‬أودى‭ ‬بحياة‭ ‬3‭,‬688‭ ‬سورياً‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬تلقى‭ ‬الأسد‭ ‬سيلاً‭ ‬من‭ ‬الاتصالات‭ ‬المتضامنة‭ ‬من‭ ‬قادة‭ ‬وملوك‭ ‬ورؤساء‭ ‬عرب‭. ‬كذلك،‭ ‬استقبل‭ ‬موفدين‭ ‬أمميين‭. ‬وهبطت‭ ‬في‭ ‬مطارات‭ ‬بلاده‭ ‬حتى‭ ‬الأحد‭ ‬250‭ ‬طائرة‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬محمّلة‭ ‬مساعدات‭ ‬للمناطق‭ ‬المتضررة‭ ‬والتي‭ ‬تسيطر‭ ‬عليها‭ ‬الحكومة،‭ ‬بينها‭ ‬‮ ‬ثلاث‭ ‬طائرات‭ ‬مصرية‭ ‬وسفينتان‭.‬

إثر‭ ‬اندلاع‭ ‬النزاع،‭ ‬قطعت‭ ‬دول‭ ‬عربية‭ ‬عدة‭ ‬خصوصاً‭ ‬الخليجية‭ ‬علاقاتها‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬مع‭ ‬سوريا‭ ‬وأغلقت‭ ‬سفاراتها‭ ‬في‭ ‬دمشق،‭ ‬كما‭ ‬علقت‭ ‬جامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬عضوية‭ ‬دمشق‭.‬‮ ‬

ويرى‭ ‬محللون‭ ‬أن‭ ‬الأسد‭ ‬قد‭ ‬يجد‭ ‬في‭ ‬التضامن‭ ‬الواسع‭ ‬معه‭ ‬إثر‭ ‬الزلزال،‭ ‬‮«‬فرصة‮»‬‭ ‬لتسريع‭ ‬تطبيع‭ ‬علاقاته‭ ‬مع‭ ‬محيطه‭ ‬الإقليمي‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬ينتقل‭ ‬شكري‭ ‬من‭ ‬سوريا‭ ‬إلى‭ ‬تركيا،‭ ‬في‭ ‬زيارة‭ ‬هدفها‭ ‬‮«‬نقل‭ ‬رسالة‭ ‬تضامن‭ ‬من‭ ‬مصر‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬قال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الخارجية‭ ‬المصرية‭ ‬أحمد‭ ‬أبو‭ ‬زيد‭ ‬الأحد‭.‬

وتحسّنت‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬وتركيا‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬بعدما‭ ‬كانت‭ ‬توتّرت‭ ‬إثر‭ ‬وصول‭ ‬السيسي‭ ‬إلى‭ ‬الرئاسة‭ ‬العام‭ ‬2013‭ ‬بعد‭ ‬إطاحته‭ ‬الرئيس‭ ‬الإسلامي‭ ‬محمّد‭ ‬مرسي‭ ‬الذي‭ ‬كانت‭ ‬أنقرة‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬داعميه‭.‬