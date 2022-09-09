تشارلز يلقي خطاباً في أول يوم من توليه العرش

لندن – الزمان

وصل تشارلز الثالث، ملك بريطانيا الجديد، إلى قصر باكنغهام في لندن، وسط ترقب لخطاب سيوجهه إلى الأمة، في أول يوم يتولى فيه عمليا عرش بريطانيا، بعد رحيل والدته الملكة إليزابيث الثانية. وقبل دخوله القصر ، صافح الملك تشارلز ،عددا من البريطانيين الذين اصطفوا على مدخل القصر، وتبادل معهم الأحاديث القصيرة التي أعرب فيه البريطانيون عن تعازيهم في وفاة الملكة. وكانت برفقة الملك الجديد زوجته كاميلا، التي تحمل لقب عقلية الملك وليست الملكة تطبيقا لأعراف صارمة في العائلة المالكة . ومع بزوغ أول شعاع للنهار في لندن، واصل البريطانيون وضع الزهور أمام قصر باكنغهام.