تشارلز وزوجته يختاران طبق حفلة التتويج الملكي

لندن‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أعلن‭ ‬ملك‭ ‬بريطانيا‭ ‬تشارلز‭ ‬الثالث‭ ‬وزوجته‭ ‬كاميلا‭ ‬عن‭ ‬اختيارهما‭ ‬طبق‭ ‬الكيش‭ ‬بالسبانخ‭ ‬والفول‭ ‬ونبتة‭ ‬الطرخون‭ ‬ليُقدَّم‭ ‬في‭ ‬حفلة‭ ‬التتويج‭ ‬المنتظرة‭ ‬في‭ ‬السادس‭ ‬من‭ ‬أيار‭/‬مايو،‭ ‬بعدما‭ ‬كان‭ ‬الدجاج‭ ‬حاضراً‭ ‬خلال‭ ‬تتويج‭ ‬إليزابيث‭ ‬الثانية‭ ‬عام‭ ‬1953‭. ‬واختار‭ ‬تشارلز‭ ‬وكاميلا‭ ‬‭”‬شخصياً‭” ‬طبق‭ ‬الكيش‭ ‬الشهير‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬لكن‭ ‬غير‭ ‬الشائع‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭. ‬وجرى‭ ‬التطرق‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬الطبق‭ ‬في‭ ‬حساب‭ ‬العائلة‭ ‬الملكية‭ ‬الرسمي‭ ‬عبر‭ ‬تويتر‭.‬

وأمل‭ ‬تشارلز‭ ‬وزوجته‭ ‬في‭ ‬أن‭ “‬يشجّع‭” ‬اختيارهما‭ ‬البريطانيين‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬مأدبة‭ ‬الغداء‭ ‬الكبيرة‭ ‬للتتويج،‭ ‬وهو‭ ‬احتفال‭ ‬يُقام‭ ‬يومي‭ ‬السبت‭ ‬والأحد‭ ‬في‭ ‬السادس‭ ‬والسابع‭ ‬من‭ ‬أيار‭/‬مايو‭. ‬وأُرفقت‭ ‬الرسالة‭ ‬بمقطع‭ ‬فيديو‭ ‬يظهر‭ ‬طاهياً‭ ‬يُعد‭ ‬طبق‭ ‬الكيش‭ ‬المخصص‭ ‬لحلفة‭ ‬التتويج‭. ‬وتضم‭ ‬الوصفة‭ ‬مكوّنات‭ ‬عدة‭ ‬بينها‭ ‬السبانخ‭ ‬والفول‭ ‬والطرخون‭ ‬والحليب‭ ‬والكريمة‭ ‬السائلة‭ ‬والبيض‭ ‬وجبنة‭ ‬التشيدر‭. ‬وأكدت‭ ‬العائلة‭ ‬الملكية‭ ‬في‭ ‬تويتر‭ ‬أنّ‭ ‬هذا‭ ‬الطبق‭ “‬مناسب‭ ‬لكافة‭ ‬الأذواق،‭ ‬ويمكن‭ ‬تناوله‭ ‬ساخناً‭ ‬أو‭ ‬بارداً،‭ ‬مع‭ ‬سلطة‭ ‬الخضار‭ ‬وبطاطا‭ ‬مسلوقة‭”.‬

وخلال‭ ‬حفلة‭ ‬تتويج‭ ‬إليزابيث‭ ‬الثانية‭ ‬عام‭ ‬1953،‭ ‬جرى‭ ‬تقديم‭ ‬طبق‭ ‬من‭ ‬الدجاج‭ ‬بصلصة‭ ‬الكاري‭ ‬الكريمية،‭ ‬وبات‭ ‬من‭ ‬الأطباق‭ ‬التقليدية‭ ‬في‭ ‬المطبخ‭ ‬البريطاني‭.‬

وتُقام‭ ‬حفلة‭ ‬تتويج‭ ‬تشارلز‭ ‬وزوجته‭ ‬كاميلا‭ ‬في‭ ‬السادس‭ ‬من‭ ‬أيار‭/‬مايو‭ ‬في‭ ‬وستمنستر‭ ‬آبي،‭ ‬بحضور‭ ‬نحو‭ ‬ألفي‭ ‬ضيف‭. ‬وخلال‭ ‬عطلة‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬هذه،‭ ‬ستُنظم‭ ‬احتفالات‭ ‬وحفلة‭ ‬موسيقية‭ ‬في‭ ‬قلعة‭ ‬وندسور‭ ‬غرب‭ ‬لندن‭.‬‮ ‬