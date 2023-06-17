تشارلز الثالث يمتطي جوادا في تقليد يرجع تاريخه الى عصر الملك جورج الثاني

لندن (أ ف ب) – يقام عرض بمناسبة عيد ميلاد الملك تشارلز الثالث في لندن السبت، وهو الأول للعاهل البريطاني الجديد الذي سيستعرض الحرس الملكي وهو يمتطي حصانا وفقا للتقاليد.

وكانت الملكة إليزابيث الثانية التي توفيت في ايلول/سبتمبر عن عمر يناهز 96 عاما، توقفت عن استعراض القوات وهي على صهوة حصان خلال هذا الحدث الذي يرمز على الأبهة الملكية البريطانية منذ العام 1986.

ويحتفل الملك تشارلز بعيد ميلاده الخامس والسبعين في 14 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

لكن الملوك البريطانيين يحتفلون بأعياد ميلادهم مرتين في السنة: أولا في ذكرى مولدهم الفعلية خلال احتفال خاص، ثم في حفل رسمي في حزيران/حزيران بموجب تقليد يعود لقرون.

وترجع أصول هذا الاحتفال الذي يُطلق عليه اسم “Trooping the colour” إلى عهد الملك جورج الثاني عام 1748 والذي رغم ولادته في 30 تشرين الاول/أكتوبر كان يرغب في الاستفادة من الطقس الجيد للاحتفال بعيد ميلاده.

يجذب الحدث الذي تنقل قنوات التلفزيون وقائعه مباشرة حشودا غفيرة، في محيط قصر باكنغهام حيث يقام العرض.

وينطلق الموكب من قصر باكنغهام حتى ساحة هورس غاردز باريد على طول جادة مول في وسط لندن، حيث سيحيّي الجيش الملك.

يشارك نحو 1400 جندي و400 موسيقي و200 جواد بقيادة الفرس “جونو” التي اطلقت عليها قرينة الملك كاميلا هذا الاسم.

وسيتبعها ثلاثة خيول أصيلة هي بيرسيوس وأطلس وأبولو تحمل الطبول أثناء العرض وهي أكثر الخيول خبرة في القوات المسلحة البريطانية.

– الوقوف على الشرفة بعد الطلقات المدفعية –

وترجع أصول هذا الاحتفال الذي يُطلق عليه اسم “Trooping the colour”(“حشد الألوان”)، إلى الاستعدادات للحرب حين كانت تُعرض الرايات المختلفة على الجنود حتى يتمكنوا من التمييز بينها في حمأة المعارك.

وسيتم تكريم الكتيبة الأولى من الحرس الملكي هذا العام، وبعد استعراض القوات سيقود تشارلز الثالث الموكب بصفته القائد العسكري الأعلى للأفواج السبعة للحرس الملكي، للعودة إلى قصر باكنغهام.

وستنضم قرينة الملك إلى تشارلز وأعضاء آخرين من العائلة الملكية. على شرفة قصر باكنغهام لمتابعة عرض جوي واطلاق 41 طلقة مدفعية من متنزه غرين بارك.

هذا العام سيكون العرض الجوي الذي تشارك فيه سبعون طائرة أكبر، للتعويض عن إلغاء العرض الذي كان مقررا بمناسبة تتويج الملك في السادس من ايار/مايو بسبب سوء الأحوال الجوية.

ويتوقع أن تزيد درجات الحرارة عن 25 درجة مئوية السبت، لكن الحرارة التي سيشعر بها الجنود الذين يعتمرون خوذاتهم التقليدية من الفرو ستكون أعلى بكثير.

خلال التدريبات التي جرت في نهاية الأسبوع الماضي بإشراف الأمير وليام تحت شمس حارقة، اصيب الكثير من الجنود باعياء.

ويتم خلال الاحتفال تكريم شخصيات شهيرة وأشخاص عاديين قدموا خدمات للشعب والدولة.

هذا العام ستمنح أعلى الأوسمة للروائي مارتن ايميس الذي توفي الشهر الماضي والمخرج ستيفن فريرز ورئيسة تحرير مجلة فوغ آنا وينتور والطالب جونيور فرود البالغ من العمر 18 عاما الذي أصبح ناشطا ضد التنمر في المدرسة بعدما كان ضحية لهذه الممارسات.