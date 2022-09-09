تشارلز الثالث يعد البريطانيين بمواصلة طريق اليزابيث الثانية في حياة الخدمة والتقاليد والتقدم

لندن‭ -‬واشنطن‭ -‬موسكو‭ ‬–‭ ‬باريس‭ ‬–‭ ‬روما‭- ‬الزمان

وعد‭ ‬الملك‭ ‬تشارلز‭ ‬الثالث‭ ‬الجمعة،‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬كلمة‭ ‬له‭ ‬كملك،‭ ‬بخدمة‭ ‬البريطانيين‭ ‬طوال‭ ‬حياته،‭ ‬مستعيدا‭ ‬الالتزام‭ ‬الذي‭ ‬قطعته‭ ‬والدته‭ ‬الملكة‭ ‬الراحلة‭ ‬اليزابيث‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬نفسها‭ ‬في‭ ‬عيد‭ ‬ميلادها‭ ‬الحادي‭ ‬والعشرين‭.‬

وقال‭ ‬تشارلز‭ ‬‮«‬أجدد‭ ‬أمامكم‭ ‬هذا‭ ‬الالتزام‭ ‬بالخدمة‭ ‬طوال‭ ‬حياتي‮»‬،‭ ‬مشيدا‭ ‬ب»حياة‭ ‬الخدمة‮»‬‭ ‬التي‭ ‬عاشتها‭ ‬والدته‭ ‬التي‭ ‬توفيت‭ ‬الخميس‭ ‬عن‭ ‬96‭ ‬عاما،‭ ‬وب»محبتها‭ ‬للتقاليد‮»‬‭ ‬و»تمسكها‭ ‬بالتقدم‮»‬،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬‮«‬عاطفتها‭ ‬وظرفها‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬كلمة‭ ‬متلفزة‭ ‬من‭ ‬قصر‭ ‬باكينغهام‭ ‬الذي‭ ‬وصل‭ ‬اليه‭ ‬بعد‭ ‬الظهر،‭ ‬وصف‭ ‬الملكة‭ ‬الراحلة‭ ‬التي‭ ‬حكمت‭ ‬طوال‭ ‬سبعين‭ ‬عاما‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬مصدر‭ ‬إلهام‭ ‬ومثال‮»‬‭ ‬بالنسبة‭ ‬اليه‭ ‬والى‭ ‬عائلته‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬كما‭ ‬فعلت‭ ‬الملكة‭ ‬بتفان‭ ‬راسخ،‭ ‬التزم‭ ‬بدوري‭ ‬الآن،‭ ‬طوال‭ ‬الوقت‭ ‬المتبقي‭ ‬الذي‭ ‬يمنحني‭ ‬اياه‭ ‬الله،‭ ‬بالدفاع‭ ‬عن‭ ‬المبادىء‭ ‬الدستورية‭ ‬التي‭ ‬هي‭ ‬في‭ ‬صلب‭ ‬أمتنا‮»‬‭.‬

وأعلن‭ ‬تشارلز‭ ‬أن‭ ‬نجله‭ ‬الأكبر‭ ‬وليام‭ ‬سيصبح‭ ‬أمير‭ ‬ويلز،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬أود‭ ‬ايضا‭ ‬أن‭ ‬اعرب‭ ‬عن‭ ‬محبتي‭ ‬لهاري‭ ‬و‭(‬زوجته‭) ‬ميغن‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬يواصلان‭ ‬بناء‭ ‬حياتهما‭ ‬في‭ ‬الخارج‮»‬،‭ ‬علما‭ ‬بأن‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬نجله‭ ‬الأصغر‭ ‬تدهورت‭ ‬في‭ ‬شكل‭ ‬ملحوظ‭.‬

ووصل‭ ‬هاري‭ ‬بمفرده‭ ‬الخميس،‭ ‬في‭ ‬رحلة‭ ‬تجارية،‭ ‬الى‭ ‬بالمورال‭ ‬بعد‭ ‬إعلان‭ ‬وفاة‭ ‬الملكة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬نقل‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬الملكي‭ ‬أفرادا‭ ‬آخرين‭ ‬في‭ ‬العائلة‭ ‬الملكية‭ ‬وبينهم‭ ‬شقيقه‭ ‬وليام‭ ‬الى‭ ‬اسكتلندا‭.‬

وعن‭ ‬زوجته‭ ‬كاميلا‭ ‬قال‭ ‬‮«‬أعلم‭ ‬أنها‭ ‬ستفي‭ ‬بمتطلبات‭ ‬دورها‭ ‬الجديد‭ ‬بتفان‭ ‬راسخ‭ ‬أعوّل‭ ‬عليه‭ ‬كثيرا‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬الملك‭ ‬الجديد‭ ‬أيضا‭ ‬‮«‬ولأمي‭ ‬الحبيبة،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تبدأين‭ ‬رحلتك‭ ‬الكبرى‭ ‬الأخيرة‭ ‬للانضمام‭ ‬الى‭ ‬والدي‭ ‬الراحل‭ ‬الغالي،‭ ‬أريد‭ ‬أن‭ ‬اقول‭ ‬هذا‭ ‬فقط‭: ‬شكرا‮»‬‭.‬

وتوحّد‭ ‬الزعماء‭ ‬والقادة‭ ‬من‭ ‬كلّ‭ ‬ركن‭ ‬من‭ ‬أركان‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬مواقف‭ ‬وكلمات‭ ‬تكريماً‭ ‬للملكة‭ ‬إليزابيث‭ ‬الثانية،‭ ‬بعد‭ ‬وفاتها‭ ‬في‭ ‬منزلها‭ ‬الاسكتلندي‭ ‬في‭ ‬عمر‭ ‬ناهز‭ ‬96‭ ‬عاماً‭.‬

وقال‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬بوتين‭ ‬الذي‭ ‬يناصب‭ ‬العداء‭ ‬بريطانيا‭ ‬بسبب‭ ‬حرب‭ ‬اوكرانيا‭ ‬ان‭ ‬الملكة‭ ‬كانت‭ ‬سلطة‭ ‬عالمية‭ ‬واعرب‭ ‬عن‭ ‬اسفه‭ ‬لرحيلها‭ ‬فيما‭ ‬قال‭ ‬الكرملين‭ ‬ان‭ ‬بوتين‭ ‬لن‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬الحضور‭ ‬في‭ ‬عزاء‭ ‬الملكة‭.‬

وفي‭ ‬أول‭ ‬ظهور‭ ‬علني‭ ‬له‭ ‬منذ‭ ‬أصبح‭ ‬ملكا‭ ‬ترجل‭ ‬تشارلز‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬سيارته‭ ‬أمام‭ ‬قصر‭ ‬باكينغهام‭ ‬وصافح‭ ‬عشرات‭ ‬الأشخاص‭ ‬في‭ ‬تحية‭ ‬للحشود‭ ‬المجتمعة‭ ‬بعد‭ ‬وفاة‭ ‬والدته‭ ‬الملكة‭ ‬إليزابيث‭ ‬الثانية‭.‬

لم‭ ‬تكن‭ ‬هذه‭ ‬المحطة‭ ‬مدرجة‭ ‬في‭ ‬البروتوكول‭ ‬المرسوم‭ ‬فيما‭ ‬أعربت‭ ‬الحشود‭ ‬عن‭ ‬فرحتها‭ ‬بالملك‭ ‬الجديد‭ ‬بعدما‭ ‬بكت‭ ‬رحيل‭ ‬إليزابيث‭ ‬الثانية‭ ‬التي‭ ‬توفيت‭ ‬الخميس‭. ‬ورددت‭ ‬على‭ ‬مسامع‭ ‬تشارلز‭ ‬عبارات‭ ‬مثل‭ ‬‮«‬نحبك‭ ‬الملك‭ ‬تشارلز‮»‬‭ ‬فيما‭ ‬صدحت‭ ‬صيحات‭ ‬تأييد‭ ‬وعلا‭ ‬التصفيق‭.‬

خصت‭ ‬الجموع‭ ‬الملك‭ ‬الجديد‭ ‬باستقبال‭ ‬حار‭ ‬فيما‭ ‬شعبيته‭ ‬أقل‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬شعبية‭ ‬والدته‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬محبوبة‭ ‬جدا‭.‬

وصافح‭ ‬تشارلز‭ ‬الثالث‭ ‬الذي‭ ‬ارتدى‭ ‬بزة‭ ‬سوداء‭ ‬عشرات‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬ارتسمت‭ ‬البسمة‭ ‬على‭ ‬شفاههم‭. ‬وطبعت‭ ‬امرأة‭ ‬قبلة‭ ‬على‭ ‬وجنته‭. ‬وغنى‭ ‬البعض‭ ‬النشيد‭ ‬الوطني‭. ‬ورد‭ ‬الملك‭ ‬خصوصا‭ ‬بكلمة‭ ‬‮«‬شكرا‮»‬‭. ‬وقد‭ ‬لوح‭ ‬بيده‭ ‬للأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬كانوا‭ ‬يقفون‭ ‬على‭ ‬مسافة‭ ‬أبعد‭.‬

وسار‭ ‬بمحاذاة‭ ‬الحشود‭ ‬المجتمعة‭ ‬وراء‭ ‬حواجز‭ ‬حديد،‭ ‬عشرات‭ ‬الأمتار‭. ‬وتظهر‭ ‬مشاهد‭ ‬صورت‭ ‬من‭ ‬مروحية‭ ‬آلاف‭ ‬الأشخاص‭ ‬المحتشدين‭ ‬أمام‭ ‬قصر‭ ‬باكينغهام‭ ‬ليشهدوا‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬التاريخي‭.‬

مع‭ ‬زوجته‭ ‬كاميلا‭ ‬التي‭ ‬ارتدت‭ ‬فستانا‭ ‬أسود‭ ‬اطلع‭ ‬على‭ ‬مئات‭ ‬باقات‭ ‬الزهر‭ ‬التي‭ ‬وضعت‭ ‬منذ‭ ‬الخميس‭ ‬أمام‭ ‬سور‭ ‬القصر‭. ‬وللمرة‭ ‬الأولى‭ ‬بصفته‭ ‬ملكا‭ ‬عبر‭ ‬بوابات‭ ‬قصر‭ ‬باكينغهام‭ ‬جنبا‭ ‬إلى‭ ‬جنب‭ ‬مع‭ ‬زوجته‭ ‬في‭ ‬الباحة‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يدخل‭ ‬المبنى‭ ‬المهيب‭.‬

‭- ‬‮«‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نحبه‮»‬‭ -‬

وقالت‭ ‬الاستاذة‭ ‬الجامعية‭ ‬ابوفيا‭ ‬أوثيوني‭ ‬وهي‭ ‬تبتسم‭ ‬‮«‬رأيت‭ ‬أعلى‭ ‬رأسه‭. ‬لم‭ ‬أكن‭ ‬أتوقع‭ ‬ذلك‭. ‬كنت‭ ‬قد‭ ‬وضعت‭ ‬باقة‭ ‬من‭ ‬الزهر‭ ‬للتو‮»‬‭. ‬وأضافت‭ ‬‮«‬كان‭ ‬من‭ ‬الجيد‭ ‬رؤية‭ ‬تشارلز‭ ‬ملكنا‭ ‬المقبل‭ ‬وكاميلا‭ ‬أيضا‭. ‬ربما‭ ‬تكون‭ ‬فرصة‭ ‬فريدة‭ ‬في‭ ‬حياة‭ ‬الشخص‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬ستيفن‭ ‬جونسون‭ ‬وهو‭ ‬متطوع‭ ‬يهتم‭ ‬بمشردين‭ ‬ويبلغ‭ ‬السادسة‭ ‬والخمسين‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬متأثر‭ ‬وخائف‭. ‬يخالجني‭ ‬الشعور‭ ‬نفسه‭ ‬الذي‭ ‬شعرت‭ ‬به‭ ‬عندما‭ ‬توفيت‭ ‬ديانا‭ (‬زوجة‭ ‬تشارلز‭ ‬الأولى‭ ‬ووالدة‭ ‬الأميرين‭ ‬وليام‭ ‬وهاري‭). ‬لا‭ ‬زلت‭ ‬احاول‭ ‬أن‭ ‬أكوّن‭ ‬فكرة‭ ‬عن‭ ‬الملك‭ ‬تشارلز‭ ‬الثالث‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬وهو‭ ‬واقف‭ ‬أمام‭ ‬سور‭ ‬باكينغهام‭ ‬حاملا‭ ‬العلم‭ ‬البريطاني‭ ‬وصورة‭ ‬الملكة‭ ‬الراحلة‭ ‬‮«‬سيتوج‭ ‬على‭ ‬الأرجح‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬الرابعة‭ ‬والسبعين‭. ‬بعد‭ ‬عشر‭ ‬أو‭ ‬عشرين‭ ‬عاما‭ ‬سنشهد‭ ‬مراسم‭ ‬تتويج‭ ‬جديدة‭. ‬هو‭ ‬ملكنا‭ ‬الآن‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نحبه‭ ‬لكن‭ ‬ذكرى‭ ‬ديانا‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬راسخة‭. ‬فقبل‭ ‬شهر‭ ‬احيينا‭ ‬الذكرى‭ ‬الخامسة‭ ‬والعشرين‭ ‬لوفاتها‮»‬‭.‬

ووصل‭ ‬تشارلز‭ ‬الثالث‭ ‬إلى‭ ‬لندن‭ ‬من‭ ‬قصر‭ ‬بالمورال‭ ‬في‭ ‬اسكتلندا‭ ‬حيث‭ ‬توفيت‭ ‬الملكة‭ ‬بعد‭ ‬ظهر‭ ‬الخميس‭. ‬وبعدما‭ ‬حطت‭ ‬طائرته‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬استقل‭ ‬سيارة‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬القصر‭.‬

وسيسجل‭ ‬تشارلز‭ ‬في‭ ‬قاعة‭ ‬‮«‬بلو‭ ‬دروينغ‭ ‬روم‮»‬‭ ‬في‭ ‬باكينغهام‭ ‬أول‭ ‬كلمة‭ ‬له‭ ‬كملك‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تبث‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬18‭,‬00‭ ‬بالتوقيت‭ ‬المحلي‭ (‬الساعة‭ ‬17‭,‬00‭ ‬ت‭ ‬غ‭). ‬وستلتقط‭ ‬صورة‭ ‬رسمية‭ ‬خلال‭ ‬التسجيل‭. ‬وسيعلن‭ ‬تشارلز‭ ‬الثالث‭ ‬ملكا‭ ‬رسميا‭ ‬صباح‭ ‬السبت‭. ‬تدفّق‭ ‬التكريم‭ ‬من‭ ‬البلدان‭ ‬التي‭ ‬حكمتها‭ ‬الملكة‭ ‬الراحلة‭ ‬إلى‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬حرب‭ ‬معها،‭ ‬ومن‭ ‬الدول‭ ‬الصغيرة‭ ‬إلى‭ ‬أقوى‭ ‬الحكومات‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الكوكب،‭ ‬ومن‭ ‬المؤسسات‭ ‬التي‭ ‬تمتدّ‭ ‬لقرون‭ ‬إلى‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬قد‭ ‬ظهرت‭ ‬بعد‭ ‬عندما‭ ‬تولّت‭ ‬العرش‭. ‬وعبرت‭ ‬بلدان‭ ‬عن‭ ‬احترامها‭ ‬للملكة‭ ‬الراحلة،‭ ‬من‭ ‬دقيقة‭ ‬صمت‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬إلى‭ ‬إطفاء‭ ‬أنوار‭ ‬برج‭ ‬إيفل‭ ‬وتنكيس‭ ‬العلم‭ ‬غلى‭ ‬منتصف‭ ‬السارية‭ ‬فوق‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬وخطوات‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬في‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان‭ ‬والبرازيل‭ ‬حيث‭ ‬أعلنت‭ ‬ايام‭ ‬حداد‭ ‬أو‭ ‬الأردن‭ ‬وكوبا‭…‬‮ ‬

في‭ ‬ما‭ ‬يلي‭ ‬بعض‭ ‬الكلمات‭ ‬التي‭ ‬قيلت‭ ‬عن‭ ‬الملكة‭ ‬إليزابيث‭ ‬التي‭ ‬حكمت‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬1952‭ ‬وكانت‭ ‬أيضاً‭ ‬رئيسة‭ ‬لـ15‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬الكومنولث‭ ‬حول‭ ‬العالم‭.‬

قاد‭ ‬الكومنولث‭ ‬اتحاد‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬جزءاً‭ ‬من‭ ‬الإمبراطورية‭ ‬البريطانية‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أقاليم‭ ‬ما‭ ‬وراء‭ ‬البحار‭ ‬المتبقية،‭ ‬التكريم‭ ‬العالمي‭.‬

ومهّدت‭ ‬منطقة‭ ‬جنوب‭ ‬آسيا‭ ‬حيث‭ ‬كانت‭ ‬بريطانيا‭ ‬القوة‭ ‬الاستعمارية‭ ‬حتى‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬عهد‭ ‬إليزابيث‭ ‬مباشرة،‭ ‬الطريق‭ ‬إذ‭ ‬أعرب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الهندي‭ ‬ناريندرا‭ ‬مودي‭ ‬عن‭ ‬‮«‬ألمه‮»‬‭ ‬لوفاتها‭.‬

في‭ ‬نصف‭ ‬الكرة‭ ‬الجنوبي،‭ ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬سيريل‭ ‬رامابوزا‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬حياة‭ ‬الملكة‭ ‬وذكراها‭ ‬ستبقيان‭ ‬محفورتين‭ ‬في‭ ‬الذاكرة‭ ‬عبر‭ ‬العالم‮»‬،‭ ‬بينما‭ ‬أشاد‭ ‬الرئيس‭ ‬الكيني‭ ‬المنتخب‭ ‬ويليام‭ ‬روتو‭ ‬بقيادتها‭ ‬‮«‬الممتازة‮»‬‭ ‬للكومنولث‭.‬

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كذلك،‭ ‬أشاد‭ ‬رئيس‭ ‬وزراء‭ ‬أستراليا‭ ‬أنتوني‭ ‬ألبانيز‭ ‬بـ»نزاهة‭ ‬لا‭ ‬حدود‭ ‬لها‮»‬‭ ‬لدى‭ ‬الملكة‭ ‬إليزابيث،‭ ‬متحدّثا‭ ‬عن‭ ‬‮«‬نهاية‭ ‬زمن‮»‬‭ ‬برحيلها‭.‬

في‭ ‬الجهة‭ ‬الأخرى‭ ‬من‭ ‬العالم،‭ ‬أكد‭ ‬رئيس‭ ‬وزراء‭ ‬كندا‭ ‬جاستن‭ ‬ترودو‭ ‬أنّ‭ ‬إليزابيث‭ ‬الثانية‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬رئيسة‭ ‬للدولة‭ ‬الكندية‭ ‬كملكة،‭ ‬شكّلت‭ ‬‮«‬حضوراً‭ ‬دائماً‮»‬‭ ‬في‭ ‬حياة‭ ‬الكنديين‭ ‬و»ستبقى‭ ‬إلى‭ ‬الأبد‭ ‬جزءاً‭ ‬مهمّاً‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬بلدنا‮»‬‭. ‬كذلك،‭ ‬كرّم‭ ‬أصغر‭ ‬أعضاء‭ ‬الكومنولث‭ ‬الملكة،‭ ‬حيث‭ ‬أشاد‭ ‬ديفيد‭ ‬بيرت‭ ‬رئيس‭ ‬وزراء‭ ‬إقليم‭ ‬برمودا‭ ‬البريطاني‭ ‬الصغير،‭ ‬بـ»حياتها‭ ‬المليئة‭ ‬بالواجبات‭ ‬غير‭ ‬المنقوصة‮»‬‭.‬

قال‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬إنّ‭ ‬إليزابيث‭ ‬الثانية‭ ‬كانت‭ ‬أول‭ ‬ملكة‭ ‬بريطانية‭ ‬تقيم‭ ‬علاقات‭ ‬شخصية‭ ‬مع‭ ‬الشعب‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬أمر‭ ‬فيه‭ ‬بتنكيس‭ ‬الأعلام‭ ‬في‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬والمباني‭ ‬الحكومية‭.‬‮ ‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬إنّ‭ ‬الملكة‭ ‬الراحلة‭ ‬كانت‭ ‬‮«‬امرأة‭ ‬دولة‭ ‬ذات‭ ‬وقار‭ ‬وثبات‭ ‬لا‭ ‬مثيل‭ ‬لهما‮»‬،‭ ‬مضيفاً‭ ‬أنّها‭ ‬‮«‬كانت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ملكة‭. ‬لقد‭ ‬جسّدت‭ ‬حقبة‮»‬‭.‬‮ ‬

أرسل‭ ‬آخرون‭ ‬ممّن‭ ‬تبنّوا‭ ‬موقفاً‭ ‬أقل‭ ‬ودية‭ ‬تجاه‭ ‬بريطانيا‭ ‬تعازيهم‭ ‬أيضاً‭.‬

فقد‭ ‬قدّم‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬تعازيه‭ ‬إلى‭ ‬الملك‭ ‬تشارلز‭ ‬الثالث،‭ ‬متمنّياً‭ ‬له‭ ‬‮«‬الشجاعة‭ ‬والصمود‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬وفاة‭ ‬والدته،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬تقود‭ ‬فيه‭ ‬بريطانيا‭ ‬الحملة‭ ‬الغربية‭ ‬لفرض‭ ‬العقوبات‭ ‬على‭ ‬موسكو‭ ‬بسبب‭ ‬غزوها‭ ‬لأوكرانيا‭.‬‮ ‬

كذلك،‭ ‬أعرب‭ ‬الرئيس‭ ‬الصيني‭ ‬شي‭ ‬جينبينغ‭ ‬عن‭ ‬‮«‬تعاطفه‭ ‬الصادق‭ ‬مع‭ ‬بريطانيا‭ ‬حكومة‭ ‬وشعباً‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬أشادت‭ ‬ألمانيا‭ ‬التي‭ ‬تحوّلت‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬الملكة‭ ‬من‭ ‬ألد‭ ‬أعداء‭ ‬بريطانيا‭ ‬إلى‭ ‬حليف‭ ‬قوي،‭ ‬بإليزابيث‭ ‬الثانية‭ ‬باعتبارها‭ ‬‮«‬رمز‭ ‬المصالحة‮»‬‭ ‬بين‭ ‬حربين‭ ‬عالميتين‭.‬‮ ‬

وقال‭ ‬المستشار‭ ‬أولاف‭ ‬شولتس‭ ‬‮«‬التزامها‭ ‬بالمصالحة‭ ‬الألمانية‭-‬البريطانية‭ ‬بعد‭ ‬أهوال‭ ‬الحرب‭ ‬العالمية‭ ‬الثانية‭ ‬سيبقى‭ ‬غير‭ ‬منسي‮»‬‭.‬‮ ‬

وردّد‭ ‬رئسي‭ ‬الحكومة‭ ‬اليابانية‭ ‬فوميو‭ ‬كيشيدا‭ ‬هذا‭ ‬الإحساس‭. ‬وقال‭ ‬‮«‬لعبت‭ ‬دوراً‭ ‬مهمّاً‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬عالم‭ ‬سلام‭ ‬وازدهار‮»‬،‭ ‬مضيفاً‭ ‬أنّ‭ ‬وفاة‭ ‬الملكة‭ ‬كانت‭ ‬‮«‬خسارة‭ ‬كبيرة‮»‬‭ ‬للمجتمع‭ ‬الدولي‭.‬‮ ‬

وأعربت‭ ‬الأرجنتين،‭ ‬التي‭ ‬خسرت‭ ‬حرباً‭ ‬مريرة‭ ‬مع‭ ‬بريطانيا‭ ‬على‭ ‬جزر‭ ‬فوكلاند‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬1982،‭ ‬عن‭ ‬‮«‬حزنها‮»‬‭ ‬لوفاة‭ ‬إليزابيث‭. ‬وقالت‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬مقتضب‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية،‭ ‬إنها‭ ‬‮«‬ترافق‭ ‬الشعب‭ ‬البريطاني‭ ‬وعائلتها‭ ‬في‭ ‬لحظة‭ ‬الحزن‭ ‬هذه‮»‬‭.‬

في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬التزم‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬دقيقة‭ ‬صمت‭.‬‮ ‬

وقال‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أنطونيو‭ ‬غوتيريش‭ ‬إنّ‭ ‬الملكة‭ ‬‮«‬كانت‭ ‬موضع‭ ‬تقدير‭ ‬كبير‭ ‬لما‭ ‬تمتّعت‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬فضيلة‭ ‬ونعمة‭ ‬وتفان‭ ‬حول‭ ‬العالم‭. ‬لقد‭ ‬كان‭ ‬حضورها‭ ‬مثيراً‭ ‬للطمأنينة‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬عقود‭ ‬من‭ ‬التغيير‭ ‬الكبير‮»‬‭.‬

‭- ‬البابا‭ ‬يصلّي‭ -‬

في‭ ‬الفاتيكان،‭ ‬أعرب‭ ‬البابا‭ ‬فرنسيس‭ ‬عن‭ ‬‮«‬حزنه‭ ‬العميق‮»‬‭ ‬لرحيل‭ ‬الملكة،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أنّه‭ ‬يصلّي‭ ‬لها‭ ‬ولنجلها‭ ‬تشارلز‭ ‬الذي‭ ‬خلفها‭ ‬ملكاً‭.‬

أعرب‭ ‬قادة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬عن‭ ‬أسفهم‭ ‬لوفاة‭ ‬الملكة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬رئيسة‭ ‬دولة‭ ‬بريطانيا‭ ‬طوال‭ ‬عضويتها‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬وحتى‭ ‬مغادرتها‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المطاف‭.‬وأشاد‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأوروبي‭ ‬شارل‭ ‬ميشال‭ ‬بالملكة،‭ ‬معتبراً‭ ‬أنّ‭ ‬الراحلة‭ ‬التي‭ ‬وصفها‭ ‬بـ»إليزابيث‭ ‬الصامدة‮»‬‭ ‬كانت‭ ‬تجسّد‭ ‬‮«‬أهمية‭ ‬القيم‭ ‬الثابتة‮»‬‭.‬

أشاد‭ ‬ملك‭ ‬بلجيكا‭ ‬فيليب‭ ‬الذي‭ ‬تربطه‭ ‬صلة‭ ‬عائلية‭ ‬وثيقة‭ ‬بالطبقة‭ ‬الأرستقراطية‭ ‬البريطانية،‭ ‬ب»ملكة‭ ‬استثنائية‭ ‬طبعت‭ ‬التاريخ‭ ‬بعمق‮»‬،‭ ‬وأثبتت‭ ‬‮«‬وقاراً‭ ‬وشجاعة‭ ‬وتفانياً‭ ‬طوال‭ ‬فترة‭ ‬حكمها‮»‬‭.‬

ووصفها‭ ‬ملك‭ ‬السويد‭ ‬كارل‭ ‬غوستاف‭ ‬السادس‭ ‬عشر‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬صديقة‭ ‬جيدة‭ ‬لعائلتي‭ ‬ورابط‭ ‬لتاريخ‭ ‬عائلتنا‭ ‬المشترك‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬ملك‭ ‬إسبانيا‭ ‬فيليب‭ ‬السادس‭ ‬إنها‭ ‬‮«‬كتبت‭ ‬أهم‭ ‬فصول‭ ‬التاريخ‮»‬‭.‬وأشار‭ ‬الملك‭ ‬السعودي‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬جلالة‭ ‬الملكة‭ ‬كانت‭ ‬نموذجاً‭ ‬للقيادة‭ ‬سيُخلّد‭ ‬في‭… ‬التاريخ

وصف‭ ‬الرئيس‭ ‬الإيرلندي‭ ‬مايكل‭ ‬د‭. ‬هيغينز‭ ‬الملكة‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬كانت‭ ‬‮«‬صديقة‭ ‬مميزة‭ ‬لإيرلندا‮»‬،‭ ‬معتبراً‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬تأثيرها‭ ‬كان‭ ‬كبيراً‭ ‬على‭ ‬أواصر‭ ‬التفاهم‭ ‬المتبادل‮»‬‭ ‬بين‭ ‬الشعبين‭.‬

أما‭ ‬نيكولا‭ ‬ستورجون‭ ‬رئيسة‭ ‬وزراء‭ ‬اسكتلندا‭ ‬التي‭ ‬تؤيّد‭ ‬استقلال‭ ‬بلادها‭ ‬عن‭ ‬بقية‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬فقد‭ ‬قالت‭ ‬إنّ‭ ‬رحيل‭ ‬إليزابيث‭ ‬الثانية‭ ‬‮«‬لحظة‭ ‬حزينة‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬المملكة‭ ‬المتّحدة‭ ‬ومنظمة‭ ‬الكومنولث‭ ‬والعالم‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أشاد‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬بـ»صديقة‭ ‬لفرنسا‭ ‬وملكة‭ ‬للقلوب‮»‬‭ ‬طبعت‭ ‬‮«‬بلادها‭ ‬والقرن‮»‬‭.‬

كما‭ ‬أعلن‭ ‬قصر‭ ‬الإليزيه‭ ‬أنّ‭ ‬ماكرون‭ ‬سيتوجّه‭ ‬إلى‭ ‬السفارة‭ ‬البريطانية‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬صباح‭ ‬الجمعة‭ ‬للتوقيع‭ ‬على‭ ‬سجل‭ ‬التعازي‭.‬