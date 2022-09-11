تشارلز الثالث ملكاً لأستراليا ونيوزيلندا والطواف الأخير لأليزابيث الثانية في اسكتلندا

سيدني‭ -‬ادنبرة‭ — ‬لندن‭ -‬الزمان‭ ‬

التقى‭ ‬الملك‭ ‬تشارلز‭ ‬الثالث،‭ ‬رئيس‭ ‬الدولة‭ ‬ل‭ ‬14‭ ‬بلدا‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬بريطانيا،‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬باكينغهام‭ ‬ممثلين‭ ‬عن‭ ‬دول‭ ‬الكومنولث‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تشهد‭ ‬بعض‭ ‬المستعمرات‭ ‬البريطانية‭ ‬السابقة‭ ‬نزعات‭ ‬للانتقال‭ ‬الى‭ ‬نظام‭ ‬جمهوري‭. ‬يضم‭ ‬الكومنولث‭ ‬56‭ ‬دولة‭ ‬غالبيتها‭ ‬مستعمرات‭ ‬بريطانية‭ ‬سابقة‭ ‬وبينها‭ ‬15‭ ‬دولة‭ ‬بما‭ ‬يشمل‭ ‬بريطانيا‭ ‬واستراليا‭ ‬والباهاماس‭ ‬وكندا‭ ‬ونيوزيلاندا‭ ‬وجامايكا‭ ‬حيث‭ ‬الملك‭ ‬هو‭ ‬أيضا‭ ‬رئيس‭ ‬الدولة‭. ‬خلال‭ ‬يومه‭ ‬الثالث‭ ‬كملك،‭ ‬استقبل‭ ‬تشارلز‭ ‬الثالث‭ ‬رئيس‭ ‬الكومنولث،‭ ‬الأمينة‭ ‬العامة‭ ‬للمنظمة‭ ‬باتريشيا‭ ‬سكوتلاند‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يستقبل‭ ‬المفوضين‭ ‬السامين‭ ‬لبريطانيا،‭ ‬وهم‭ ‬مثل‭ ‬سفراء،‭ ‬قدموا‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الدول‭.‬عُيِّن‭ ‬الملك‭ ‬تشارلز‭ ‬الثالث‭ ‬رسميًا‭ ‬ملكًا‭ ‬لأستراليا‭ ‬ونيوزيلندا‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬احتفالات‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬البلدين‭ ‬بمناسبة‭ ‬اعتلائه‭ ‬العرش‭.‬‮ ‬

ففي‭ ‬كانبيرا‭ ‬أعلن‭ ‬الحاكم‭ ‬العام‭ ‬ديفيد‭ ‬هيرلي‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الأمير‭ ‬تشارلز‭ ‬فيليب‭ ‬آرثر‭ ‬جورج‭ ‬هو‭ ‬الملك‭ ‬تشارلز‭ ‬الثالث‭ (…) ‬ملك‭ ‬أستراليا‮»‬‭.‬‮ ‬وفي‭ ‬حفل‭ ‬مماثل‭ ‬في‭ ‬ولنغتون،‭ ‬حيت‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬جاسيندا‭ ‬أرديرن‭ ‬تشارلز‭ ‬الثالث،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬يكن‭ ‬الود‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭ ‬لنيوزيلندا‭ ‬وأظهر‭ ‬باستمرار‭ ‬اهتمامه‭ ‬الكبير‭ ‬بأمتنا‮»‬‭.‬‮ ‬

والمراسم‭ ‬في‭ ‬البلدين‭ ‬شكلية‭.‬‮ ‬‭ ‬وهاتان‭ ‬المستعمرتان‭ ‬البريطانيتان‭ ‬السابقتان‭ ‬مستقلتان‭ ‬منذ‭ ‬عقود‭ ‬لكنهما‭ ‬أبقتا‭ ‬الملك‭ ‬رئيسا‭ ‬للدولة‭.‬

فيما‭ ‬وصل‭ ‬الموكب‭ ‬الذي‭ ‬ينقل‭ ‬نعش‭ ‬الملكة‭ ‬إليزابيث‭ ‬الثانية‭ ‬الأحد‭ ‬إلى‭ ‬ادنبره‭ ‬بعدما‭ ‬انطلق‭ ‬صباحا‭ ‬من‭ ‬قصر‭ ‬بالمورال‭ ‬في‭ ‬اسكتلندا‭ ‬حيث‭ ‬توفيت،‭ ‬فيما‭ ‬تجمع‭ ‬عشرات‭ ‬آلاف‭ ‬الأشخاص‭ ‬بتأثر‭ ‬واضح‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬مسار‭ ‬هذه‭ ‬الرحلة‭ ‬الأخيرة‭.‬وفي‭ ‬تجسيد‭ ‬للتأثر‭ ‬الذي‭ ‬يهيمن‭ ‬على‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬منذ‭ ‬وفاة‭ ‬إليزابيث‭ ‬الثانية‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬عهدها‭ ‬الأطول‭ ‬بين‭ ‬ملوك‭ ‬بريطانيا،‭ ‬تجمعت‭ ‬حشود‭ ‬متراصة‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الاسكتلندية‭ ‬لاستقبال‭ ‬الجثمان‭ ‬الذي‭ ‬اجتاز‭ ‬بوابة‭ ‬قصر‭ ‬هوليرودهاوس‭ ‬المقر‭ ‬الملكي‭ ‬في‭ ‬اسكتلندا،‭ ‬قبيل‭ ‬الساعة‭ ‬16،30‭ (‬الساعة‭ ‬15،30‭ ‬ت‭ ‬غ‭) ‬بعدما‭ ‬قطع‭ ‬ببطء‭ ‬مسافة‭ ‬300‭ ‬كيلومتر‭ ‬في‭ ‬ست‭ ‬ساعات‭.‬وسيبقى‭ ‬النعش‭ ‬خلال‭ ‬الليل‭ ‬في‭ ‬قاعة‭ ‬العرش‭ ‬قبل‭ ‬مراسم‭ ‬دينية‭ ‬الاثنين‭ ‬يحضرها‭ ‬الملك‭ ‬تشارلز‭ ‬الثالث‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬كيلومتر‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬الدارة‭ ‬الملكية‭ ‬هذه،‭ ‬في‭ ‬كاتدرائية‭ ‬سانت‭ ‬جيل‭ ‬إلى‭ ‬حيث‭ ‬سينقل‭ ‬جثمان‭ ‬الملكة‭.‬

والثلاثاء‭ ‬ينقل‭ ‬إلى‭ ‬لندن‭ ‬جوا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تقام‭ ‬مراسم‭ ‬الجنازة‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬البريطانية‭ ‬في‭ ‬19‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭.‬وشمل‭ ‬الموكب‭ ‬الجنائزي‭ ‬الأميرة‭ ‬آن‭ ‬ابنة‭ ‬الملكة‭ ‬الراحلة‭ ‬وزوجها‭ ‬تيم‭ ‬لورانس‭.‬

وتجمع‭ ‬عشرات‭ ‬آلاف‭ ‬الأشخاص‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬مسار‭ ‬الموكب‭ ‬بعضهم‭ ‬بلباس‭ ‬الحداد‭ ‬فيما‭ ‬انهمرت‭ ‬الدموع‭ ‬على‭ ‬الوجنات‭ ‬وانحنت‭ ‬رؤوس‭ ‬لدى‭ ‬مرور‭ ‬النعش‭ ‬في‭ ‬تحية‭ ‬أخيرة‭ ‬للملكة‭ ‬التي‭ ‬حكمت‭ ‬مدة‭ ‬70‭ ‬عاما‭ ‬وسبعة‭ ‬أشهر‭.‬وأشادت‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الاسكتلندية‭ ‬المنادية‭ ‬بالاستقلال‭ ‬نيكولا‭ ‬ستورجن‭ ‬ب»امرأة‭ ‬استثنائية‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬الاستاذ‭ ‬الجامعي‭ ‬مارك‭ ‬ليندلي‭-‬هايفيلد‭ ‬البالغ‭ ‬47‭ ‬عاما‭ ‬والمقيم‭ ‬في‭ ‬إنفرنس‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬حوالى‭ ‬‮ ‬ساعتين‭ ‬من‭ ‬بالمورال‭ ‬‮«‬جلالتها‭ ‬كرست‭ ‬حياتها‭ ‬ووقتها‭ ‬من‭ ‬أجلنا‭. ‬تكريمها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التقليد،‭ ‬تعبير‭ ‬عن‭ ‬شكرنا‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬بذلته‮»‬‭. ‬وارتدى‭ ‬سترة‭ ‬طويلة‭ ‬رسمية‭ ‬وقبعة‭ ‬عالية‭.‬

وقد‭ ‬نثر‭ ‬البعض‭ ‬الورد‭ ‬عند‭ ‬مرور‭ ‬الموكب‭.‬

وأعلن‭ ‬قصر‭ ‬باكينغهام‭ ‬السبت‭ ‬أن‭ ‬مراسم‭ ‬الجنازة‭ ‬الوطنية‭ ‬ستُقام‭ ‬في‭ ‬19‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬في‭ ‬كاتدرائية‭ ‬ويستمنستر‭ ‬في‭ ‬لندن،‭ ‬المكان‭ ‬الذي‭ ‬تُقام‭ ‬فيه‭ ‬الأعراس‭ ‬والجنازات‭ ‬الملكية‭ ‬ومراسم‭ ‬تتويج‭ ‬الملوك‭ ‬منذ‭ ‬قرابة‭ ‬ألف‭ ‬عام‭.‬

في‭ ‬هذه‭ ‬الكنيسة‭ ‬بالذات‭ ‬تزوّجت‭ ‬إليزابيث‭ ‬الثانية‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬أميرة‭ ‬تبلغ‭ ‬21‭ ‬عامًا،‭ ‬فيليب‭ ‬ماونتباتن‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬1947،‭ ‬كما‭ ‬توّجت‭ ‬فيها‭ ‬ملكة‭ ‬في‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬1953‭ ‬بعدما‭ ‬أصبحت‭ ‬ملكة‭ ‬اثر‭ ‬وفاة‭ ‬والدها‭ ‬الملك‭ ‬جورج‭ ‬السادس‭ ‬في‭ ‬السادس‭ ‬من‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬1952‭.‬

‭- ‬تقاليد‭ ‬راسخة‭ -‬

ويُتوقع‭ ‬حضور‭ ‬شخصيات‭ ‬مرموقة‭ ‬من‭ ‬العالم‭ ‬كلّه‭ ‬مراسم‭ ‬الجنازة‭ ‬بينهم‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬والرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬ورئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الأسترالي‭ ‬أنتوني‭ ‬ألبانيزي‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الملوك‭.‬

سيلقي‭ ‬مئات‭ ‬آلاف‭ ‬الأشخاص‭ ‬النظرة‭ ‬الأخيرة‭ ‬على‭ ‬الملكة‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬ويستمنستر‭ ‬حيث‭ ‬سيُسجّى‭ ‬الجثمان‭ ‬من‭ ‬14‭ ‬إلى‭ ‬19‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر،‭ ‬قبل‭ ‬نقله‭ ‬إلى‭ ‬كاتدرائية‭ ‬ويستمنستر‭ ‬حيث‭ ‬ستُقام‭ ‬مراسم‭ ‬الدفن‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬العاشرة‭ ‬بتوقيت‭ ‬غرينتش‭ ‬من‭ ‬صباح‭ ‬19‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬الذي‭ ‬سيكون‭ ‬يوم‭ ‬عطلة‭ ‬رسمية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭.‬

وأُعلن‭ ‬تشارلز‭ ‬الثالث‭ ‬ملكًا‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬لندن‭. ‬وقد‭ ‬أعلن‭ ‬ملكا‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬المقاطعات‭ ‬الثلاث‭ ‬الأخرى‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬خلال‭ ‬مراسم‭ ‬تخللتها‭ ‬تقاليد‭ ‬راسخة‭ ‬في‭ ‬ادنبره‭ ‬وكارديف‭ ‬وبلفاست‭. ‬وترافق‭ ‬ذلك‭ ‬مع‭ ‬21‭ ‬طلقة‭ ‬مدفع‭ ‬في‭ ‬المدن‭ ‬الثلاث‭.‬

‮ ‬خلال‭ ‬مراسم‭ ‬اعلانه‭ ‬ملكا‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬لندن،‭ ‬قال‭ ‬تشارلز‭ ‬الثالث‭ ‬إن‭ ‬والدته‭ ‬‮«‬قدمت‭ ‬مثالا‭ ‬للحب‭ ‬اللامتناهي‭ ‬والتفاني‭ ‬في‭ ‬الخدمة‮»‬‭ ‬واعدا‭ ‬بالاقتداء‭ ‬بها‭. ‬وأضاف‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬يدرك‭ ‬جيدا‭ ‬الواجبات‭ ‬والمسؤوليات‭ ‬الكبيرة‮»‬‭ ‬المنوطة‭ ‬بالملك‭. ‬وشدّد‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬سيبذل‭ ‬كل‭ ‬جهده‭ ‬ليسير‭ ‬على‭ ‬‮«‬المثال‭ ‬الملهم‮»‬‭ ‬لوالدته‭.‬

وأصدر‭ ‬ابنه‭ ‬الأمير‭ ‬وليام‭ ‬الذي‭ ‬بات‭ ‬الآن‭ ‬وريث‭ ‬العرش‭ ‬وأمير‭ ‬ويلز،‭ ‬بيانًا‭ ‬مؤثرًا‭ ‬السبت‭ ‬تكريمًا‭ ‬للملكة‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬البيان‭ ‬‮«‬كانت‭ ‬إلى‭ ‬جانبي‭ ‬في‭ ‬اللحظات‭ ‬الأكثر‭ ‬سعادةً‭. ‬وكانت‭ ‬إلى‭ ‬جانبي‭ ‬في‭ ‬أتعس‭ ‬أيام‭ ‬حياتي‭. ‬كنت‭ ‬أعلم‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬النهار‭ ‬سيأتي،‭ ‬لكن‭ ‬سيستغرقني‭ ‬الأمر‭ ‬بعض‭ ‬الوقت‭ ‬لكي‭ ‬أعتاد‭ ‬على‭ ‬الحياة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬جدتي‮»‬،‭ ‬مشيدا‭ ‬بـ»حكمتها‮»‬‭ ‬و»لطفها‮»‬‭.‬‮ ‬وتابع‭ ‬الأمير‭ ‬‮«‬سأكرّم‭ ‬ذكراها‭ ‬بدعم‭ ‬والدي‭ ‬بكل‭ ‬السبل‭ ‬الممكنة‮»‬‭.‬

‭- ‬مفاوضات‭ ‬بين‭ ‬وليام‭ ‬وهاري‭ -‬

وأثار‭ ‬الأمير‭ ‬مفاجأة‭ ‬عندما‭ ‬ذهب‭ ‬السبت‭ ‬برفقة‭ ‬زوجته‭ ‬كايت‭ ‬وشقيقه‭ ‬هاري‭ ‬وزوجة‭ ‬شقيقه‭ ‬ميغن‭ ‬إلى أمام‭ ‬قصر‭ ‬ويندسور‭ ‬حيث‭ ‬تكدّست‭ ‬الورود‭ ‬تكريمًا‭ ‬للملكة‭.‬

ولاقى‭ ‬الأربعة‭ ‬استقبالا‭ ‬حارا‭ ‬خلال‭ ‬مصافحتهم‭ ‬الحشود‭ ‬المجتمعة‭.‬

وثمة‭ ‬خلاف‭ ‬بين‭ ‬الشقيقين‭ ‬إذ‭ ‬إن‭ ‬هاري‭ ‬وميغن‭ ‬انتقلا‭ ‬للعيش‭ ‬في‭ ‬كاليفورنيا‭. ‬ولم‭ ‬يظهر‭ ‬الشقيقان‭ ‬وزوجتاهما‭ ‬معا‭ ‬في‭ ‬العلن‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬سنتين‭.‬

وغادر‭ ‬الأربعة‭ ‬في‭ ‬السيارة‭ ‬نفسها،‭ ‬لكن‭ ‬الوجوه‭ ‬كانت‭ ‬مقطبة‭ ‬والتفاعل‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬حده‭ ‬الأدنى‭.‬

وذكرت‭ ‬‮ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬ذي‭ ‬تايمز‮»‬‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬تطلب‭ ‬‮«‬مفاوضات‭ ‬موسّعة‮»‬‭ ‬في‭ ‬الكواليس‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬ما‭ ‬تسبب‭ ‬بتأخير‭ ‬ظهورهم‭ ‬45‭ ‬دقيقة‭.‬

وكرّست‭ ‬الملكة‭ ‬التي‭ ‬تدهورت‭ ‬صحّتها‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬الأخيرة،‭ ‬حياتها‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬التاج‭ ‬البريطاني‭. ‬وكانت‭ ‬‮ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تعمل‭ ‬الثلاثاء‭ ‬حين‭ ‬استقبلت‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬المستقيل‭ ‬بوريس‭ ‬جونسون‭ ‬ورئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬الجديدة‭ ‬ليز‭ ‬تراس‭ ‬التي‭ ‬كلّفتها‭ ‬تشكيل‭ ‬الحكومة‭.‬

إلا‭ ‬أن‭ ‬الملكة‭ ‬عقدت‭ ‬لقاءاتها‭ ‬في‭ ‬بالمورال‭ ‬إذ‭ ‬إن‭ ‬وضعها‭ ‬الصحي‭ ‬لم‭ ‬يسمح‭ ‬لها‭ ‬بالسفر‭.‬

وتظهر‭ ‬في‭ ‬الصورة‭ ‬الأخيرة‭ ‬الملتقطة‭ ‬لها‭ ‬وهي‭ ‬تستقبل‭ ‬ليز‭ ‬تراس،‭ ‬مبتسمة‭ ‬ومتكئة‭ ‬على‭ ‬عصا‭.‬

وأعلنت‭ ‬وفاتها‭ ‬الخميس‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬18‭,‬30‭ (‬17,30‭ ‬ت‭ ‬غ‭).‬