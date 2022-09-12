تشاؤم أوربي بشأن إحياء الاتفاق النووي وطهران تعود للتعاون مع وكالة الطاقة الدولية

طهران‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬فيينا‭ – ‬برلين‭ -‬الزمان‭ ‬

أكدت‭ ‬إيران‭ ‬الإثنين‭ ‬استعدادها‭ ‬لمواصلة‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬لإزالة‭ ‬‮«‬التصورات‭ ‬الخاطئة‮»‬‭ ‬بشأن‭ ‬أنشطتها،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬تحذير‭ ‬الوكالة‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬قدرتها‭ ‬على‭ ‬ضمان‭ ‬سلمية‭ ‬برنامج‭ ‬طهران‭ ‬النووي‭.‬

فيما‭ ‬شدد‭ ‬بيان‭ ‬مشترك‭ ‬بريطاني‭ ‬فرنسي‭ ‬الماني‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬ايران‭ ‬ضيعت‭ ‬فرصة‭ ‬دبلوماسية‭ ‬ثمينة‭ ‬للعودة‭ ‬الى‭ ‬الاتفاق‭ .‬

فيما‭ ‬تتلاشى‭ ‬الآمال‭ ‬الأوروبية‭ ‬في‭ ‬إحياء‭ ‬الاتفاق‭ ‬الدولي‭ ‬حول‭ ‬النووي‭ ‬الإيراني،‭ ‬في‭ ‬ظلّ‭ ‬اتهامات‭ ‬للنظام‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬بمواصلة‭ ‬‮«‬التصعيد‮»‬‭ ‬في‭ ‬برنامجه‭.‬

وعكَس‭ ‬المستشار‭ ‬الألماني‭ ‬أولاف‭ ‬شولتس‭ ‬تشاؤم‭ ‬الأوروبيين‭ ‬الاثنين،‭ ‬بإعرابه‭ ‬عن‭ ‬‮«‬الأسف‭ ‬لعدم‭ ‬تقديم‭ ‬إيران‭ ‬رداً‭ ‬إيجابياً‭ ‬على‭ ‬مقترحات‭ ‬المنسّقين‭ ‬الأوروبيين‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬يائير‭ ‬لبيد‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬سبب‭ ‬يمنع‭ ‬إيران‭ ‬من‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المقترحات‭. ‬لكن‭ ‬ينبغي‭ ‬القول‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬هي‭ ‬الحال‭ ‬وإنه‭ (‬التفاهم‭) ‬لن‭ ‬يحدث‭ ‬بالتأكيد‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬القريب‮»‬‭.‬

بعد‭ ‬عام‭ ‬ونصف‭ ‬على‭ ‬المناقشات‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬إحياء‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬المبرم‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2015‭ ‬والذي‭ ‬انسحبت‭ ‬منه‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2018،‭ ‬أبدت‭ ‬برلين‭ ‬ولندن‭ ‬وباريس‭ ‬السبت‭ ‬‮«‬شكوكاً‭ ‬جدية‮»‬‭ ‬حيال‭ ‬نية‭ ‬طهران‭ ‬في‭ ‬إحياء‭ ‬الاتفاق‭.‬

واتهمت‭ ‬الدول‭ ‬الأوروبية‭ ‬الثلاث‭ ‬طهران‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬بـ»مواصلة‭ ‬التصعيد‭ ‬في‭ ‬برنامجها‭ ‬النووي‭ ‬بشكل‭ ‬يتجاوز‭ ‬أي‭ ‬مبرر‭ ‬مدني‭ ‬معقول‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬اعتبرت‭ ‬إيران‭ ‬التي‭ ‬تؤكد‭ ‬أن‭ ‬برنامجها‭ ‬النووي‭ ‬مدني‭ ‬بحت،‭ ‬أنّ‭ ‬هذا‭ ‬الإعلان‭ ‬‮«‬غير‭ ‬بنّاء‮»‬‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬رحّب‭ ‬فيه‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬المعارض‭ ‬لإحياء‭ ‬الاتفاق‭.‬‮ ‬

واعتبر‭ ‬لبيد‭ ‬أنّ‭ ‬هذه‭ ‬المفاوضات‭ ‬تتحوّل‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬فشل‮»‬‭ ‬و»لن‭ ‬تحقّق‭ ‬الهدف‭ ‬الذي‭ ‬نتشاركه‭ ‬جميعاً‭ ‬وهو‭ ‬منع‭ ‬إيران‭ ‬من‭ ‬امتلاك‭ ‬أسلحة‭ ‬نووية‮»‬‭.‬

ويأتي‭ ‬ذلك‭ ‬بعدما‭ ‬أكد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأميركي‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكن‭ ‬الجمعة‭ ‬أنّ‭ ‬ردّ‭ ‬إيران‭ ‬الأخير‭ ‬على‭ ‬مسألة‭ ‬إحياء‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬يمثّل‭ ‬خطوة‭ ‬‮«‬إلى‭ ‬الوراء‮»‬‭.‬

وتنتقد‭ ‬الدول‭ ‬الأوروبية‭ ‬طهران‭ ‬لعدم‭ ‬ردّها‭ ‬على‭ ‬‮«‬منسّق‭ ‬خطة‭ ‬العمل‭ ‬الشاملة‭ ‬المشتركة‭ ( ‬الاسم‭ ‬الرسمي‭ ‬لاتفاق‭ ‬العام‭ ‬2015‭) ‬الذي‭ ‬قدّم‭ ‬في‭ ‬آب‭/‬أغسطس‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬النصوص‭ ‬النهائية‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬تسمح‭ ‬لإيران‭ ‬بإعادة‭ ‬الوفاء‭ ‬بالتزاماتها‭ ‬بموجب‭ ‬خطة‭ ‬العمل‭ ‬الشاملة‭ ‬المشتركة،‭ ‬وللولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بالعودة‭ ‬إلى‭ ‬الاتفاق‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيرانية‭ ‬ناصر‭ ‬كنعاني‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬إن‭ ‬‮«‬إيران‭ ‬أعلنت‭ ‬وتعلن‭ ‬أنها‭ ‬مستعدة‭ ‬لمواصلة‭ ‬التعاون‭ ‬البنّاء‭ ‬مع‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬استعداد‭ ‬بلاده‭ ‬‮«‬للتعاون‭ ‬مع‭ ‬الوكالة‭ ‬لإزالة‭ ‬التصورات‭ ‬الخاطئة‭ ‬وغير‭ ‬الواقعية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالنشاطات‭ ‬النووية‭ ‬السلمية‭ ‬للجمهورية‭ ‬الإسلامية‮»‬،‭ ‬الا‭ ‬أنه‭ ‬اعتبر‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬مشتركا‭ ‬من‭ ‬الطرفين‭ ‬ويأتي‭ ‬في‭ ‬‮«‬نطاق‭ ‬الحقوق‭ ‬والواجبات‭ ‬أيضا‮»‬‭.‬

وأكدت‭ ‬الوكالة‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬الأربعاء‭ ‬الماضي‭ ‬أنها‭ ‬غير‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬ضمان‭ ‬أن‭ ‬‮«‬البرنامج‭ ‬النووي‭ ‬الإيراني‭ ‬سلميّ‭ ‬حصرًا‮»‬‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬عدم‭ ‬تقديم‭ ‬طهران‭ ‬أجوبة‭ ‬مقنعة‭ ‬بشأن‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬آثار‭ ‬لمواد‭ ‬نووية‭ ‬في‭ ‬ثلاثة‭ ‬مواقع‭ ‬لم‭ ‬تصرّح‭ ‬سابقا‭ ‬أنها‭ ‬شهدت‭ ‬أنشطة‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭.‬

وأبدى‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬للوكالة‭ ‬رافايل‭ ‬غروسي‭ ‬يومها‭ ‬‮«‬قلقا‭ ‬متزايدا‮»‬‭ ‬لعدم‭ ‬تحقيق‭ ‬تقدّم‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الملف‭ ‬الذي‭ ‬يثير‭ ‬توترا‭ ‬مع‭ ‬إيران‭ ‬منذ‭ ‬أشهر‭.‬

والإثنين،‭ ‬أعرب‭ ‬غروسي‭ ‬عن‭ ‬أمله‭ ‬بتعاون‭ ‬إيراني‭ ‬‮«‬في‭ ‬أقرب‭ ‬فرصة‭ ‬ممكنة‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬الاجتماع‭ ‬الفصلي‭ ‬لمجلس‭ ‬محافظي‭ ‬الوكالة‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬مستعدون،‭ ‬نريد‭ ‬لهذا‭ ‬الأمر‭ ‬أن‭ ‬يحصل،‭ ‬نحن‭ ‬لا‭ ‬نعمل‭ ‬على‭ ‬خلق‭ ‬أوضاع‭ ‬أو‭ ‬جعلها‭ ‬أكثر‭ ‬سوءا،‭ ‬نريد‭ ‬فقط‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬توضيح‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع‮»‬‭.‬

وشدد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬قضية‭ ‬المواقع‭ ‬غير‭ ‬المعلنة‭ ‬بسيطة‭ ‬‮«‬عثرنا‭ ‬على‭ ‬آثار‭ ‬يورانيوم‭ ‬في‭ ‬أماكن‭ ‬لم‭ ‬يصرّح‭ ‬عنها‭ ‬سابقا،‭ ‬ليس‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬شهدت‭ ‬أي‭ ‬نشاط‭ ‬نووي،‭ ‬وطرحنا‭ ‬أسئلة‮»‬‭.‬

‭- ‬تطلّع‭ ‬لمقاربة‭ ‬‮«‬بنّاءة‮»‬‭ -‬

وهذه‭ ‬القضية‭ ‬هي‭ ‬من‭ ‬المسائل‭ ‬التي‭ ‬تعقّد‭ ‬مسار‭ ‬المباحثات‭ ‬بين‭ ‬إيران‭ ‬والقوى‭ ‬الكبرى‭ ‬بهدف‭ ‬إحياء‭ ‬الاتفاق‭ ‬بشأن‭ ‬برنامج‭ ‬طهران‭ ‬النووي‭.‬

وأتاح‭ ‬اتفاق‭ ‬2015‭ ‬المبرم‭ ‬بين‭ ‬طهران‭ ‬وست‭ ‬قوى‭ ‬دولية‭ (‬واشنطن،‭ ‬باريس،‭ ‬لندن،‭ ‬موسكو،‭ ‬بكين،‭ ‬وبرلين‭) ‬رفع‭ ‬عقوبات‭ ‬عن‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬لقاء‭ ‬خفض‭ ‬أنشطتها‭ ‬النووية‭ ‬وضمان‭ ‬سلمية‭ ‬برنامجها‭. ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬انسحبت‭ ‬منه‭ ‬عام‭ ‬2018‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬رئيسها‭ ‬السابق‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب،‭ ‬معيدة‭ ‬فرض‭ ‬عقوبات‭ ‬على‭ ‬إيران‭ ‬التي‭ ‬ردت‭ ‬ببدء‭ ‬التراجع‭ ‬تدريجا‭ ‬عن‭ ‬معظم‭ ‬التزاماتها‭.‬

وبدأت‭ ‬إيران‭ ‬وأطراف‭ ‬الاتفاق،‭ ‬بتنسيق‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬ومشاركة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬مباشر،‭ ‬مباحثات‭ ‬لإحيائه‭ ‬في‭ ‬نيسان‭/‬أبريل‭ ‬2021،‭ ‬تم‭ ‬تعليقها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مرة‭ ‬مع‭ ‬تبقي‭ ‬نقاط‭ ‬تباين‭ ‬بين‭ ‬واشنطن‭ ‬وطهران‭.‬

وبعد‭ ‬استئناف‭ ‬المباحثات‭ ‬مطلع‭ ‬آب‭/‬أغسطس،‭ ‬أعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬أنه‭ ‬طرح‭ ‬على‭ ‬واشنطن‭ ‬وطهران‭ ‬صيغة‭ ‬تسوية‭ ‬‮«‬نهائية‮»‬‭. ‬وقدّمت‭ ‬طهران‭ ‬للاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬مقترحاتها‭ ‬على‭ ‬النص،‭ ‬وردّت‭ ‬عليها‭ ‬واشنطن‭ ‬في‭ ‬24‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬ذاته‭.‬

وفي‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر،‭ ‬أكدت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬تلقّيها‭ ‬ردا‭ ‬إيرانيا‭ ‬جديدا،‭ ‬معتبرة‭ ‬على‭ ‬لسان‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬خارجيتها‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬غير‭ ‬بنّاء‮»‬‭.‬

وينتقد‭ ‬الغربيون‭ ‬طلب‭ ‬إيران،‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬تتم‭ ‬إعادة‭ ‬تفعيل‭ ‬الاتفاق،‭ ‬إغلاق‭ ‬ملف‭ ‬المواقع‭ ‬غير‭ ‬المعلنة،‭ ‬داعين‭ ‬طهران‭ ‬للتعاون‭ ‬مع‭ ‬الوكالة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إغلاقه‭.‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬تعتبر‭ ‬طهران‭ ‬القضية‭ ‬‮«‬مسيّسة‮»‬‭ ‬وتريد‭ ‬طيّها‭ ‬قبل‭ ‬تفعيل‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭.‬

واتخذ‭ ‬مجلس‭ ‬محافظي‭ ‬الوكالة‭ ‬في‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬قرارا‭ ‬ينتقد‭ ‬إيران‭ ‬لعدم‭ ‬تعاونها،‭ ‬ردت‭ ‬عليه‭ ‬طهران‭ ‬بوقف‭ ‬العمل‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬كاميرات‭ ‬المراقبة‭ ‬العائدة‭ ‬للوكالة‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬منشآتها‭.‬

وبشأن‭ ‬الاجتماع‭ ‬الجديد‭ ‬للمجلس،‭ ‬قال‭ ‬كنعاني‭ ‬‮«‬وفق‭ ‬معلوماتنا،‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬تقديم‭ ‬أي‭ ‬مشروع‭ ‬قرار‮»‬‭ ‬ضد‭ ‬إيران‭.‬

لكنه‭ ‬حذّر‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬‮«‬أي‭ ‬تكرار‭ ‬لخطوة‭ ‬غير‭ ‬بنّاءة‭ ‬كتلك‭ ‬المتخّذة‭ ‬سابقا‭ ‬من‭ ‬الوكالة‭ (‬في‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭) ‬ستكون‭ ‬له‭ ‬انعكاسات‭ ‬غير‭ ‬بنّاءة‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬نتطلع‭ ‬الى‭ ‬مقاربة‭ ‬بنّاءة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الوكالة‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬المحافظين‭. ‬على‭ ‬رغم‭ ‬ذلك،‭ ‬ستقيّم‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬أي‭ ‬رد‭ ‬فعل‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬التطورات‭ ‬التي‭ ‬تجري‭ ‬في‭ ‬الوكالة‮»‬‭.‬