الفرطوسي: تفعيل ساحة الترحيب يدعم النشاط الرقابي والتجاري

تسيير أول قطار لنقل زيت الغاز إلى مستودعات الحِلّة

بغداد – عامر عبد العزيز

استأنفت الشركة العامة للسكك الحديد التابعة الى وزارة النقل، العمل بتسفير اول قطار يحمل الف طن من مادة زيت الغاز من مصفى الشعيبة الى مستودعات نفط الحلة. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الوزير رزاق السعداوي، وجّه الملاكات بالتعاون مع مؤسسات الدولة في مجال النقل)، واوضح ان (الشركة استرجعت نشاطها في نقل مادة زيت الغاز من مصفى الشعيبة الى مستودعات نفط الحلة عبر احواض السكك التخصصية، حسب العقد الجديد المُبرم مع الشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية).

قطاع تجاري

مشيراً الى ان (عمل الشركة متواصل مع وزارة النفط لدعم القطاع التجاري والمالي). من جهته بحث رئيس سلطة الطيران المدني، عماد عبد الرزاق الأسدي، في الاجتماع 49 الخاص بلجنة النقل الجوي في المنظمة العربية للطيران المدني بمشاركة الدول الأعضاء المنعقد في المغرب، مجال تطوير النقل الجوي. وقال البيان ان (الاسدي ناقش مع المنظمة في مدينة الرباط دور لجنة النقل الجوي في مجال الطيران المدني عبر وضع إستراتيجيات مشتركة في صناعة النقل الجوي)، مبيناً ان (اللجنة اوصت برفع مستوى التدريب والدورات التدريبية التي تقيمها المنظمة للدول الاعضاء، وتكليف الادارة العامة للمنظمة بإختيار مدربين معتمدين من المنظمات الدولية المتخصصة في الطيران المدني تحديداً في الدورات التخصيصية للنقل الجوي وفقاً للمعايير والمتطلَّبات الدولية)، واضاف (اهمية تسمية الدول الاعضاء لممثليها وتشكيل فريق اداري لمواجهة مشكلات النقل الجوي). وجهزت الفرق الفنية للنقل 99 شاحنة مختلفة خلال الاشهر الثلاثة الماضية في معامل السماوة التابعة الى شركة العامة لسكك الحديد. وذكر بيان امس ان (هذا النشاط جاء استناداً الى توجيهات الوزير بتشغيل الشاحنات المهجورة في معامل الشركة والايفاء بالتعاقدات الرسمية مع الدوائر الحكومية)، مشيراً الى (تنفيذ حملة لتأهيل وصيانة 99 شاحنة شملت عميلة الادامة والتصليح لنقل النفط الاسود وزيت الغاز والحبوب)، وتابع ان (الوزارة تستثمر ملاكاتها المتنوعة في تعزيز الواقع التجاري عبر السكك والموانئ). واطلعت الشركة العامة لإدارة النقل الخاص على واقع مرائب محافظة بابل. وقال بيان امس ان (الشركة تابعت ميدانياً سير العمل وتدقيق العمل في منشآت الشركة في المحافظات)، منوهاً الى (رفع الدور الرقابي للشركة للحد من المشكلات والوقوف على متطلبات العمل والعاملين وتيسير انجاز معاملات سائقي المركبات الخاصة).

حرائق مختلفة

على صعيد متصل، اخمدت الشركة العامة للموانئ في الوزارة، حرائق في مناطق مختلفة بالبصرة خلال شهر ايار الماضي. وقال المدير العام للشركة، فرحان الفرطوسي، في تابعته (الزمان) ان (فِرق اطفاء الموانئ شاركت في عمليات نوعية واخمدت حرائق اندلعت بمناطق متفرقة في محافظة البصرة)، واشار الى (تنفيذها مرابطة مستمرة في الموانئ بشأن عمليات التصدير والاستيراد للمشتقات النفطية، واجراء الكشف الموقعي على اماكن متعددة لأغراض السلامة، وحماية دوائر البصرة والموانئ). واجرى الفرطوسي جولة ميدانية بمشروع ساحة الترحيب الكبرى في موانئ ام قصر، موعزاً بإعتماد المواصفات العالمية في المشاريع التطويرية بالموانئ. وقال في تصريح امس ان (الجولة جاءت للوقوف على الاستعدادات الجارية لإفتتاح المرحلة الاولى من هذا المشروع النوعي الستراتيجي الكبير الذي تنفذه الشركة)، مبيناً ان (افتتاحه يمثّل خطوة هامة نحو تحسين الكفاءة الادارية، وتسهيل نشاط الشحن والتفريغ في الموانئ)، منوهاً الى ان (العمل بنظام النافذة الواحدة لإلغاء المعاملات الورقية والانتقال الى الادارة الالكترونية)، واوضح الفرطوسي ان (الشركة ستفتتح المرحلة الاولى من المشروع رسمياً بعد عيد الفطر)، مؤكداً ان (موانئ ام قصر ستتجه نحو العالمية وتسهيل العمليات الكمركية).