خبراء يشيدون بتجربة فاو في تشكيل نساء رائدات بالعمل الزراعي

تسويق 56 ألف طن من الحنطة بمراكز الديوانية وميسان

الموصل – بهجت درسون

ميسان – علي قاسم الكعبي

اوضحت وزارة التجارة، ان كميات الحنطة المسوقة من الديوانية تجاوزت 27 الف طن. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (فريقاً من الشركة العامة لتجارة الحبوب التابعة الى الوزارة، اجرى جولة في المواقع التسويقية بمحافظة الديوانية للإطلاع عن قرب على عملية تسليم الفلاحين لكميات الحنطة الخاصة بالموسم الجاري، وإجراءات الفحص في مختبر السيطرة النوعية وتفريغ الكميات وتسليم مستحقاتهم).

كميات حنطة

واشار الى ان (إجمالي كميات الحنطة المسوقة تجاوزت 27 الف طن من مواقع صومعة بنزات والشامية ومركز غماس والمهناوية و البدير و سومر والمجمع المخزني، التابعة الى المحافظة)، مبيناً ان (عمليات الاستلام تتم وفق التعليمات والضوابط التي اصدرتها اللجنة التسويقية العليا في شركة الحبوب، حسب توجيهات الوزير اثير الغريري)، واضاف ان (موسم تسويق الحنطة للعام الجاري انتعش اكثر مما في الاعوام الماضية، تزامناً مع زيادة كبيرة من المحصول في مخازن الوزارة). ونفت التجارة، وجود مواد غير صالحة للاستهلاك في مخازنها، مشيرة الى سعيها لزيادة مراكز ومنافذ التسويق المحلية. وقال المتحدث بأسم الوزارة، محمد حنون، في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (الوزارة توزع مواد السلة الغذائية بآلاف الأطنان الخاضعة لآليات الفحص المختبري عبر المختبرات المحلية والوطنية الحاصلة على الشهادات العالمية الأيزو)، واضاف ان (هنالك ثلاثة منافذ تواصل بيعها حتى المساء بسعر الجملة)، مؤكداً ان (الوزارة تسعى الى توسعتها في جميع المحافظات عبر مراكز تسويقية ومنافذ تسهم في توفير المواد الغذائية وخفض اسعارها). في غضون ذلك، اكدت الجمعيات الفلاحية في ميسان، مواصلة عمليات الحصاد والتسويق لمحصولي الحنطة والشعير في المحافظة. وقال بيان امس ان (عمليات الحصاد لاتزال مستمرة في توسيع المساحات المزروعة بالحنطة والشعير حسب جدول زمني، الى جانب فتح منافذ جديدة لتسلم الحبوب)، مبيناً ان (مخازن وسايلوات العمارة سجلت تسويق اكثر من 300 الف طن لمحصول الحنطة)، وذكر مسؤول اعلام سايلو العمارة، ان (الكميات الواردة من سايلو ميسان والمجمع المخزني لمحصول الحنطة حتى مطلع الشهر الجاري، بلغت اكثر من 25 الف طن من الحنطة).

توفير السرعة

لافتاً الى (افتتاح مركز المطار التسويقي لاستعاب الكميات المسوقة وتوفير السرعة)، وتابع ان (الكميات المسوقة من الحنطة للعام الجاري في ميسان، توزعت بين مراكز تسويقية في البصرة والناصرية ليكون مجموع الكميات المُسوقة اكثر من 29 الف طن). وزار وفد رفيع المستوى محافظة نينوى، برئاسة الوكيل الفني لوزارة الزراعة، ميثاق عبدالحسين الخفاجي، للمشاركة بأفتتاح العديد من الفعاليات التي نظمتها منظمة الأغذية والزراعة فاو، منها تدشين اول مركز تأهيل للتجمعات المرأة الريفية بالبرادات ذات المنشأ العالمي، الذي يحافظ على سلامة الحليب من التلف، فضلاً عن الاطلاع ميدانياً على تدخلات المنظمة الخاصة بتجربة تمكين النساء الريفيات في اقضية ونواحي نينوى. وذكر الخفاجي ان (تجربة فاو جاءت لتمكين المرأة عبر مشروعها لدعم سبل العيش في مناطق الريفية وشبه الحضرية والممول من الاتحاد الاوربي، بالتعاون مع وزارة الزراعة لتطوير المنتج المحلي وتعزيز الأمن الغذائي للمستهلك المحلي).

مضيفاً ان (الحكومة اولت اهتماماً للمشروع ورعاية المرأة الريفية والمزارعين)، من جانبه اشار ممثل فاو، صلاح الحاج حسن، الى (اهمية المشروع لكونه انتج رائدات في العــــــمل الزراعي، اصبحن مرجعاً للأخريات في مناطق نينوى، وصارت منتجاتهن تنافس المنتج المستورد).

واكد مدير زراعة نينوى، ربيع يوسف ان (التجربة احدثت نقلة نوعية في مجال الثروة الحيوانية في عموم المحافظة، وتم تعميمها في وسط وجنوب العراق)، واوضح الخبير الدولي لمشروع الفاو، الشاذلي كيولي، ان (المشروع يهدف الى تحسين دخل المزارعين وتثبيتهم في المناطق الريفية وشبه الحضرية في نينوى).