تسوية‭ ‬ليبية‭ ‬أردنية‭ ‬لديون‭ ‬جرحى‭ ‬معارك‭ ‬سقوط‭ ‬القذافي‭ ‬

عمان‭ ‬‭- ‬الزمان‭ ‬

أجرى‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬الليبية‭ ‬المعترف‭ ‬بها‭ ‬دوليا،‭ ‬فايز‭ ‬السراج،‭ ‬الاحد‭ ‬مباحثات‭ ‬في‭ ‬عمان‭ ‬مع‭ ‬العاهل‭ ‬الاردني‭ ‬الملك‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬تطرقت‭ ‬لملف‭ ‬الديون‭ ‬المستحقة‭ ‬للمستشفيات‭ ‬الاردنية‭ ‬الخاصة‭ ‬التي‭ ‬عالجت‭ ‬عشرات‭ ‬آلاف‭ ‬الجرحى‭ ‬الليبيين‭ ‬منذ‭ ‬سقوط‭ ‬نظام‭ ‬معمر‭ ‬القذافي‭ ‬العام‭ ‬2011‭. ‬وقال‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬الديوان‭ ‬الملكي‭ ‬ان‭ ‬الملك‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬والسراج‭ ‬قررا‭ ‬بعد‭ ‬مباحثات‭ ‬عقدت‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬الحسينية‭ ‬في‭ ‬عمان‭ ‬تشكيل‭ ‬لجان‭ ‬مشتركة‭ ‬لبحث‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الملفات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بمجالات‭ ‬التعاون‭ ‬ومنها‭ ‬ملف‭ ‬‮«‬الديون‭ ‬المستحقة‭ ‬للمستشفيات‭ ‬الأردنية‮»‬‭.‬

ونقل‭ ‬البيان‭ ‬عن‭ ‬السراج‭ ‬قوله‭ ‬إن‭ ‬‮«‬بلاده‭ ‬ستبدأ‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬سفارتها‭ ‬في‭ ‬عمان‭ ‬بتسديد‭ ‬الديون‭ ‬المستحقة‭ ‬للمستشفيات‭ ‬الأردنية‭ ‬التي‭ ‬قدمت‭ ‬الرعاية‭ ‬الطبية‭ ‬والعلاجية‭ ‬لمواطنين‭ ‬ليبيين‮»‬،‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬‮«‬لجهود‭ ‬الملك‭ ‬والأردن‭ ‬في‭ ‬الوقوف‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬ليبيا‮»‬‭. ‬من‭ ‬جهته،‭ ‬أكد‭ ‬الملك‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬‮«‬دعم‭ ‬الأردن‭ ‬للجهود‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬التوصل‭ ‬لحل‭ ‬سياسي‭ ‬في‭ ‬ليبيا،‭ ‬وبما‭ ‬يحقق‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬فيها‭ ‬والمستقبل‭ ‬الأفضل‭ ‬للأشقاء‭ ‬الليبيين‮»‬‭. ‬كما‭ ‬أكد‭ ‬‮«‬استعداد‭ ‬المملكة‭ ‬لتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬للأشقاء‭ ‬الليبيين‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المجالات،‭ ‬خصوصا‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬الخبرات‭ ‬الأردنية‭ ‬للمساعدة‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬المؤسسات‭ ‬الليبية‮»‬‭. ‬ولم‭ ‬يتطرق‭ ‬البيان‭ ‬الى‭ ‬قيمة‭ ‬هذه‭ ‬الديون‭. ‬

ولكن‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬المستشفيات‭ ‬الاردنية‭ ‬الخاصة‭ ‬فوزي‭ ‬الحموري‭ ‬أوضح‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الديون‭ ‬تبلغ‭ ‬نحو‭ ‬310‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭ ‬منها‭ ‬250‭ ‬مليونا‭ ‬ديونا‭ ‬مستحقة‭ ‬للمستشفيات‭ ‬الاردنية‭ ‬الخاصة‭ ‬التي‭ ‬عالجت‭ ‬الليبيين‭ ‬و60‭ ‬مليونا‭ ‬ديونا‭ ‬مستحقة‭ ‬للفنادق‭ ‬الاردنية‭ ‬التي‭ ‬أوت‭ ‬هؤلاء‭ ‬الليبيين‮»‬‭. ‬واضاف‭ ‬‮«‬في‭ ‬السنة‭ ‬الاولى‭ ‬التي‭ ‬تلت‭ ‬الثورة‭ ‬في‭ ‬ليبيا‭ ‬تم‭ ‬استقبال‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مئة‭ ‬الف‭ ‬جريح‭ ‬ليبي‭ ‬في‭ ‬المستشفيات‭ ‬الاردنية‭ ‬الخاصة‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬الحموري‭ ‬ان‭ ‬‮«‬العملية‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬مستمرة‭ ‬ويقدر‭ ‬عدد‭ ‬الليبيين‭ ‬الذين‭ ‬يتم‭ ‬استقبالهم‭ ‬ومعالجتهم‭ ‬سنويا‭ ‬في‭ ‬المستشفيات‭ ‬الاردنية‭ ‬الخاصة‭ ‬بما‭ ‬بين‭ ‬40‭ ‬و50‭ ‬الف‭ ‬شخص‮»‬‭. ‬وأوضح‭ ‬ان‭ ‬‮«‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬الليبية‭ ‬وعد‭ ‬بتسديد‭ ‬هذه‭ ‬الديون‭ ‬خلال‭ ‬شهري‭ ‬كانون‭ ‬الاول‭/‬ديسمبر‭ ‬الحالي‭ ‬وكانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬المقبل‮»‬‭. ‬وسبق‭ ‬للاردن‭ ‬أن‭ ‬تولى‭ ‬تدريب‭ ‬آلافا‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬الشرطة‭ ‬الليبيين‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬اتفاق‭ ‬سابق‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬تمهيدا‭ ‬لالتحاقهم‭ ‬بقوات‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬بلادهم‭.‬

ومنذ‭ ‬سقوط‭ ‬نظام‭ ‬العقيد‭ ‬معمر‭ ‬القذافي‭ ‬ومقتله‭ ‬العام‭ ‬2011،‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬ليبيا‭ ‬غارفة‭ ‬في‭ ‬فوضى‭ ‬أمنية‭ ‬وسياسية‭ ‬تتنازع‭ ‬السلطة‭ ‬فيها‭ ‬مجموعات‭ ‬مسلحة‭ ‬وقوى‭ ‬سياسية‭ ‬متناحرة‭.‬