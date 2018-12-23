تسونامي‭ ‬ناجم‭ ‬عن‭ ‬بركان‭ ‬يخلّف‭ ‬مئات‭ ‬القتلى‭ ‬والجرحى‭ ‬في‭ ‬إندونيسيا

جاكرتا–‭ ‬(أ‭ ‬ف‭ ‬ب):‭ ‬قتل‭ ‬280‭ ‬شخصا‭ ‬وجرح‭ ‬مئات‭ ‬آخرون‭ ‬عندما‭ ‬ضرب‭ ‬تسونامي‭ ‬فجأة‭ ‬مساء‭ ‬السبت‭ ‬سواحل‭ ‬مضيق‭ ‬سوندا‭ ‬الإندونيسي‭ ‬على‭ ‬أثر‭ ‬ثوران‭ ‬بركان،‭ ‬مسببا‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الهلع‭ ‬بين‭ ‬السكان‭ ‬والسياح‭.‬

وجرفت‭ ‬المياه‭ ‬مئات‭ ‬المباني‭ ‬على‭ ‬السواحل‭ ‬الجنوبية‭ ‬لجزيرة‭ ‬سومطرة‭ ‬وغرب‭ ‬جزيرة‭ ‬جاوة‭ ‬حوالى‭ ‬الساعة‭ ‬21,30‭ ‬(14,30‭ ‬ت‭ ‬غ)‭. ‬وحدث‭ ‬المد‭ ‬البحري‭ ‬على‭ ‬أثر‭ ‬ثوران‭ ‬بركان‭ ‬آناك‭ ‬كراكاتوا،‭ ‬كما‭ ‬قال‭ ‬سوتوبو‭ ‬بوروو‭ ‬نوغروهو‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬الوكالة‭ ‬الإندونيسية‭ ‬لإدارة‭ ‬الكوارث‭.‬

وصرح‭ ‬نوغروهو‭ ‬أن‭ ‬«العدد‭ ‬الإجمالي‭ ‬للقتلى‭ ‬بلغ‭ ‬168‭ ‬وهناك‭ ‬745‭ ‬جريحا‭ ‬وثلاثون‭ ‬مفقودا»،‭ ‬في‭ ‬ارتفاع‭ ‬كبير‭ ‬عن‭ ‬الحصيلة‭ ‬السابقة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تبلغ‭ ‬نحو‭ ‬ستين‭ ‬قتيلا‭.‬

ولا‭ ‬يزال‭ ‬عناصر‭ ‬الإسعاف‭ ‬يبحثون‭ ‬عن‭ ‬مفقودين‭ ‬بين‭ ‬الركام‭. ‬وأظهرت‭ ‬تسجيلات‭ ‬مصوّرة‭ ‬تمّ‭ ‬تداولها‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬المياه‭ ‬تجتاح‭ ‬موقع‭ ‬حفل‭ ‬لفرقة‭ ‬البوب‭ ‬«سيفنتين»‭ ‬في‭ ‬الهواء‭ ‬الطلق‭. ‬ودفعت‭ ‬المياه‭ ‬أعضاء‭ ‬الفرقة‭ ‬خارج‭ ‬المنصة‭.‬

وظهر‭ ‬مغني‭ ‬الفرقة‭ ‬في‭ ‬فيديو‭ ‬عبر‭ ‬«إنستغرام»‭ ‬وهو‭ ‬يعلن‭ ‬بتأثّر‭ ‬شديد‭ ‬وفاة‭ ‬كلّ‭ ‬من‭ ‬عازف‭ ‬الباص‭ ‬في‭ ‬الفرقة‭ ‬والقيّم‭ ‬على‭ ‬جولاتهم‭ ‬الموسيقية‭.‬

وفي‭ ‬لقطات‭ ‬بثها‭ ‬التلفزيون،‭ ‬يظهر‭ ‬شاطىء‭ ‬كاريتا‭ ‬الموقع‭ ‬السياحي‭ ‬الشعبي‭ ‬على‭ ‬الساحل‭ ‬الغربي‭ ‬لجاوة‭ ‬بعدما‭ ‬ضربه‭ ‬التسونامي‭. ‬ويبدو‭ ‬حطام‭ ‬مبعثر‭ ‬من‭ ‬قطع‭ ‬خشبية‭ ‬وأسقف‭ ‬معدنية‭ ‬متناثرة‭. ‬وبين‭ ‬هذا‭ ‬الحطام‭ ‬أشجار‭ ‬اقتلعت‭.‬

وفي‭ ‬كاريتا،‭ ‬صرح‭ ‬محمد‭ ‬بينتانغ‭ ‬(15‭ ‬عاما)‭ ‬أنه‭ ‬شاهد‭ ‬الموجة‭ ‬تضرب‭ ‬المكان‭ ‬في‭ ‬العتم‭. ‬وقال‭ ‬«وصلنا‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬21,00‭ ‬لنمضي‭ ‬عطلة‭ ‬وفجأة‭ ‬وصلت‭ ‬المياه‭. ‬حل‭ ‬الظلام‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مكان‭ ‬ولم‭ ‬يعد‭ ‬هناك‭ ‬كهرباء»‭. ‬وأضاف‭ ‬«في‭ ‬الخارج‭ ‬عمت‭ ‬الفوضى‭ ‬وما‭ ‬زلنا‭ ‬لا‭ ‬نستطيع‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الطريق»‭.‬

–‭ ‬«خطأ»‭ ‬–

في‭ ‬إقليم‭ ‬لامبونغ‭ ‬على‭ ‬الجانب‭ ‬الآخر‭ ‬من‭ ‬المضيق،‭ ‬روى‭ ‬لطفي‭ ‬الرشيد‭ ‬(23‭ ‬عاما)‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬كيف‭ ‬فر‭ ‬من‭ ‬شاطىء‭ ‬كالياندا‭ ‬لينقذ‭ ‬حياته‭. ‬وقال‭ ‬«لم‭ ‬أتمكن‭ ‬من‭ ‬تشغيل‭ ‬دراجتي‭ ‬النارية‭ ‬فهربت‭ ‬وأخذت‭ ‬أركض‭ ‬(‭…‬)‭ ‬صليت‭ ‬وجريت‭ ‬بأسرع‭ ‬ما‭ ‬يمكن»‭.‬

وقالت‭ ‬السلطات‭ ‬إن‭ ‬التسونامي‭ ‬حدث‭ ‬بسبب‭ ‬مد‭ ‬غير‭ ‬عادي‭ ‬مرتبط‭ ‬بالقمر‭ ‬الجديد‭ ‬رافقه‭ ‬انزلاق‭ ‬في‭ ‬أعماق‭ ‬البحر‭ ‬بسبب‭ ‬انفجار‭ ‬بركان‭ ‬آناك‭ ‬كراكاتوا،‭ ‬الجزيرة‭ ‬الصغيرة‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬مضيق‭ ‬سوندا‭.‬

وصرح‭ ‬نوغروهو‭ ‬أن‭ ‬«التضافر‭ ‬(بين‭ ‬العاملين)‭ ‬سبب‭ ‬تسونامي‭ ‬مباغتا‭ ‬ضرب‭ ‬السواحل»،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬السلطات‭ ‬تجري‭ ‬تحقيقا‭ ‬لمعرفة‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬بدقة‭. ‬وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬يرجح‭ ‬أن‭ ‬ترتفع‭ ‬حصيلة‭ ‬الضحايا‭.‬

وظهر‭ ‬في‭ ‬تسجيلات‭ ‬فيديو‭ ‬وضعها‭ ‬نوغروهو‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬سكان‭ ‬يهربون‭ ‬باتجاه‭ ‬المرتفعات‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الهلع‭ ‬وهم‭ ‬يحملون‭ ‬مصابيح‭ ‬يدوية‭.‬

وكانت‭ ‬السلطات‭ ‬الإندونيسية‭ ‬ذكرت‭ ‬أولا‭ ‬أن‭ ‬الموجة‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬تسونامي‭ ‬بل‭ ‬مجرد‭ ‬مد،‭ ‬ودعت‭ ‬السكان‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬الهلع‭.‬

لكن‭ ‬نوغروهو‭ ‬كتب‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬«كان‭ ‬ذلك‭ ‬خطأ‭ ‬ونحن‭ ‬آسفون»‭.‬

وأشار‭ ‬مركز‭ ‬المعلومات‭ ‬الدولي‭ ‬للتسونامي‭ ‬إلى‭ ‬إن‭ ‬انفجار‭ ‬البراكين‭ ‬تحت‭ ‬البحر‭ ‬أمر‭ ‬نادر‭ ‬نسبيا‭ ‬لكن‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يسبب‭ ‬تسونامي‭.‬