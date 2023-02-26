تسميم‭ ‬مئات‭ ‬التلميذات‭ ‬في‭ ‬قُم‭ ‬لإغلاق‭ ‬مدارسهن

طهران‭- ‬الزمان‭ ‬

أفادت‭ ‬هيئة‭ ‬صحية‭ ‬الأحد‭ ‬بأنّ‭ ‬أشخاصاً‭ ‬قاموا‭ ‬بتسميم‭ ‬مئات‭ ‬التلميذات‭ ‬في‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬كبرى‭ ‬المدن‭ ‬الإيرانية‭ ‬المقدّسة‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬الأخيرة،‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬لإغلاق‭ ‬مدارس‭ ‬البنات‭. ‬ومنذ‭ ‬نهاية‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر،‭ ‬أفادت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬محلية‭ ‬عن‭ ‬حالات‭ ‬تسمّم‭ ‬في‭ ‬الجهاز‭ ‬التنفّسي‭ ‬لمئات‭ ‬الفتيات‭ ‬اللواتي‭ ‬يناهز‭ ‬عمرهن‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬في‭ ‬مدارس‭ ‬قم‭ (‬وسط‭). ‬وتمّ‭ ‬إدخال‭ ‬عدد‭ ‬منهن‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‭ ‬لفترة‭ ‬وجيزة‭. ‬وتجمّع‭ ‬الأهالي‭ ‬في‭ ‬14‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬أمام‭ ‬مجلس‭ ‬المدينة‭ ‬لـ»المطالبة‭ ‬بإيضاحات‮»‬‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬السلطات،‭ ‬وفقاً‭ ‬لوكالة‭ ‬أنباء‭ ‬‮«‬إرنا‮»‬‭ ‬الرسمية‭.‬‮ ‬‭ ‬وفي‭ ‬اليوم‭ ‬التالي،‭ ‬أعلن‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الحكومة‭ ‬علي‭ ‬بهدوري‭ ‬جهرمي‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬وزارتي‭ ‬الاستخبارات‭ ‬والتعليم‭ ‬تتعاونان‮»‬‭ ‬لكشف‭ ‬مصدر‭ ‬التسمّم‭. ‬وأضافت‭ ‬‮«‬إرنا‮»‬‭ ‬أنه‭ ‬عقب‭ ‬هذا‭ ‬التحقيق،‭ ‬‮«‬أكد‭ ‬نائب‭ ‬وزير‭ ‬الصحة‭ ‬يونس‭ ‬بناهي‭ ‬بشكل‭ ‬ضمني‭ ‬الأحد،‭ ‬أنّ‭ ‬تسميم‭ ‬طلّاب‭ ‬قم‭ ‬كان‭ ‬متعمّداً‮»‬‭. ‬وأشار‭ ‬بناهي‭ ‬إلى‭ ‬أنّه‭ ‬‮«‬تبيّن‭ ‬أنّ‭ ‬بعض‭ ‬الأفراد‭ ‬يريدون‭ ‬إغلاق‭ ‬جميع‭ ‬المدارس،‭ ‬وخصوصاً‭ ‬مدارس‭ ‬البنات‮»‬‭. ‬ولم‭ ‬يتمّ‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬اعتقالات‭.‬وأوضح‭ ‬أنّ‭ ‬التسمّم‭ ‬نتج‭ ‬من‭ ‬‮«‬مركّبات‭ ‬كيميائية‭ ‬متوافرة‭ ‬وليست‭ ‬ذات‭ ‬استخدام‭ ‬عسكري‭ ‬وهي‭ ‬ليست‭ ‬معدية‭ ‬أو‭ ‬قابلة‭ ‬للانتقال‮»‬‭. ‬ووقعت‭ ‬هذه‭ ‬الحادثة‭ ‬بينما‭ ‬كانت‭ ‬تشهد‭ ‬إيران‭ ‬حركة‭ ‬احتجاج‭ ‬منذ‭ ‬وفاة‭ ‬الشابة‭ ‬مهسا‭ ‬أميني‭ ‬في‭ ‬16‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر،‭ ‬بعد‭ ‬أيام‭ ‬على‭ ‬اعتقالها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬شرطة‭ ‬الأخلاق‭ ‬لانتهاكها‭ ‬قواعد‭ ‬اللباس‭ ‬الصارمة‭ ‬في‭ ‬البلاد‭. ‬ومدينة‭ ‬قم‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬150‭ ‬كلم‭ ‬جنوب‭ ‬طهران،‭ ‬هي‭ ‬مركز‭ ‬الدراسات‭ ‬الدينية‭ ‬الشيعية‭ ‬في‭ ‬إيران‭.‬