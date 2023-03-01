تسقط الأكثرية الغاشمة – قاسم حسين صالح

اقترح رئيس الوزراء عبد المحسن السعدون أن يعقد مجلس النواب جلسة سرية قبل الجلسة العلنية لقراءة بعض الوثائق السرية المتبادلة بين الحكومتين العراقية والبريطانية قبل التوقيع على معاهدة بورتسموث..فوثب المعارضون اعضاء حزب الشعب من مقاعدهم واحدثو ضجيجا هائلا وصفيرا مدويا. ولما طلب السعدون من رئيس المجلس القضاء على الضوضاء ، اجابه رشيد الخوجة بغضب.. اسكت انت! حاول رئيس المجلس تهدئة المعارضين واسكاتهم ،فازدادوا هياجا وصراخا ورمى بعضهم نسخ المعاهدة الى جهة منصة الرئيس ومزقها آخرون..

وصاحت اصوات بسخط شديد :

خونه..هذه اكثرية غاشمة..فلتسقط الاكثرية الغاشمة!

زمان كانت اكثرية غاشمة..

الآن اكثرية فاسدة ولا احد في مجلس النواب يهتف بسقوطها!