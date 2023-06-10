تسعة منتخبات أولمبية تتنافس على لقب غرب آسيا

الناصرية – باسم الركابي

بدأت منتخبات (تحت 23 سنة) تصل الى بغداد للمشاركة ببطولة غرب آسيا التي ستقام مبارياتها في ملعبي كربلاء والمدينة الرياضية للفترة من 12الى20 حزيران الجاري بمشاركة تسعة منتخبات قسمت الى ثلاث مجموعات تلعب بأسلوب الدوري لمرحلة واحدة وتعد المشاركة بالبطولة المذكورة فرصة مهمة للتحضير والدخول في التصفيات الآسيوية في ايلول القادم المؤهلة إلى أولمبياد فرنسا 2024.

تقسيم الفرق

وقسمت الفرق التسعة الى ثلاث مجموعات ضمت الاولى فرق منتخبات (الاردن،

الإمارات، العراق) والثانية وجمعت منتخبات(فسطين وايران،سوريا)والثالثة(اليمن ،لبنان،عمان) ووفق الجدول المعلن من الجهة المنظمة للبطولة ستقام غد الاثنين ثلاث مباريات الاولى بين عمان ولبنان في ملعب المدينة في بغداد عند السادسة والنصف مساءا والثانية في كربلاء بين سوريا وفلسطين في الثامنة مساءا والثالثة في ملعب المدينة بين العراق والأردن عند التاسعة والنصف ليلا وتجري الأربعاء الرابع عشر منه ثلاث مباريات الاولى بين الإمارات والأردن في ملعب المدينة عند السادسة والنصف مساءاوفي ملعب كربلاء تلتقي إيران بسوريا في الثامنة مساءا واللقاء الثالث سيجري بين اليمن وعمان في ملعب المدينة عند التاسعة والنصف ليلا وتختتم التصفيات الجمعةالسادس عشر منه باقامة ثلاث مباريات وفيها تلتقي لبنان باليمن عندالسادسةوالنصف في ملعب المدينة ثم يتواجة فريقا فلسطين وإيران في كربلاء عند الثامنة وتختتم المواجهات بلقاءالعراق والإمارات في ملعب المدينة عند التاسعة ليلا ويتأهل الى الدور النصف النهائي بطل كل مجموعة وافضل ثالث من جميع المجموعات وكان وفد اتحاد غرب آسيا قد اطلع على ملاعب البطولة وتم أبعاد ملعب الزوراء والإبقاء على ملعبي كربلاء والمدينة في بغداد سعة 30الف متفرج لكل ملعب كما تم تشكيل لجان مختلفة تتولى تنظيم البطولة والاشراف عليها وإخراجها بالشكل المطلوب اضافة الى ان اتحاد الكرة عقد اجتماعا أمنيا مع القوات الأمنية التي ستتولى تامين امن المباريات استعدادات المنتخبات وشهد الاسبوع الماضي ارتفاع استعدادات المنتخبات المشاركة عبر اقامةمعسكرات ومباريات تجريبية من أجل خوض المباريات الرسمية بافضل طريقة وبما يؤمن لهاتحقيق المستويات المطلوبة والتطلع إلى لقب البطولة.

منتخب العراق

فقد خاض منتخب أولمبي العراق لقاءا وديا مع الكهرباء تغلب بهدفين ويبدو انها المباراة الوحيدة للفريق وتاتي اهمية البطولة كفرصة كبيرة ضمن مدة الاعداد المشاركة في التصفيات الآسيوية التي ستنطلق في التاسع من أيلول المقبل التاهل لأولمبياد فرنسا 2024 وسيلعب المنتخب ضمن المجموعة السادسة التي جانب منتخبات تيمور الشرقية وماكو والكويت .

منتخب الاردن

الأخبار الواردة من الأردن بان منتخبها تغلب تجريبيا على منتخب فلسطين بهدفين لواحد نهاية الاسبوع الماضي ويكون الفريق الاردني اول منتخب يصل الى بغداد وسيلعب أولى مبارياته امام المستضيف غد الاثنين ويذكر ان الأردن ستنظم تصفيات المجموعة الآسيوية الخامسة التي تضم ايضا فرق سورياوعمان وبروناي.

منتخب فلسطين

وعسكر منتخب فلسطين الاسبوع الماضي في الأردن قبل التوجة للعراق استعدادا البطولة وسيلعب في المجموعة الثانية إلى جانب إيران وسوريا كما سيلعب في المجموعة الرابعة آسيوياالى جانب منتخبات البحرين واليابان وباكستان.

سوريا ولبنان

وتواصلت استعدادات فريقا سوريا ولبنان عندما تواجهامرتين انتهى اللقاء الأول بفوز سوريا بثلاثة اهداف لواحد وفي الثاني تمكنت لبنان من الفوز على سوريا بثلاثة أهداف لهدفين ويذكر أن لبنان تلعب في المجموعة العاشرة اسيويا مع منتخبات كمبودياوالسعودية ومونغوليا فيما تلعب سوريا في المجموعة الآسيوية الاولى الى جانب منتخبات عمان والأردن وبروناي دار السلام.

إيران والامارات

ومن بين المنتخبات المهمة المشاركة ببطولة غرب آسيا منتخب إيران الذي يريد الاستفادة من المــــــــشاركة المذكورة استعدادا للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا وسيلعب ضمن المجموعة الخامسة الى جانب منتخبات افـــــغانستان وهونغ كونغ وأوزبكــــــستان وشهدت فترة اعداد منتخب الإمارات الى بطولة غرب آسيا خوض مباراة تجريبية امام اليمن انتهت بفوزها بستة أهداف لهدفين في عملية اعداد متقدمة ومهمة وضمت القائمة 23 لاعبا علما انها ستلعب ضمن المجموعة الثالثة الى جانب عمان ولبنان كما تسعى الإمارات تحقيق الفوائد من مــــــشاركتها ببطولة غرب آسيا ضمن برنامج الاعداد المشاركة في التصـــــــفيات الآسيوية المقبلة ضمن المجموعة السابعة مع منتخبات جزر المالديف والصين والفلبين.

عمان واليمن

واعن اتحاد الكرة في عمان القائمة النهائية للاولمبي للمشاركة ببطولة غرب آسيا وسيلعب ضمن المجموعة الثالثة الى جانب اليمن ولبنان ويلعب المنتخب ضمن المجموعة الاولى لمنتخبات آسيا الى جانب الأردن وبروناي دار السلام وسوريا وشملت استعدادات اليمن لغرب آسيا خوض ثلاث مباريات تجريبية خسر في الاولى من الإمارات بهدفين لستة اهداف وتغلب على النادي الإسماعيلي المصري بهدف وتعادل مع الزمالك بهدف ويلعب منتخب اليمن في المجموعة الاسيوية الثالثة الى جانب سنغافورة وفيتنام وغوام.

دور الاتحاد

وتحسب اقامة البطولة لاتحاد عدنان درجال الذي بات يسير الامورفي الاتجاه الصحيح بفضل السمعة التي حصل عليها الاتحاد والبلد من خلال التنظيم الجيد لخليجي 25 في البصرة قبل وضع دوري المحترفين على طريق التطبيق الموسم القادم في خطوة اكثر من مهمة تعكس خبرةالرجل من فترة الاحتراف التي عمل. فيها لفترة ليست بالقصيرة تعلم منها ادق تفاصيل العــــــمل في هذا الجانب حيث الإقدام على تنظيم دوري المحترفين بالتنسيق مع إحدى المدارس الأوربية حيث اسبانيا وقبلها دعم حكومة محــــــــمد شياع السوداني في تبني الموضـــــــوع شخصيا وتسخير الإمكانات المالية المطلوبة لتنـــــــقيذ المشروع نقطة التــــــحول في مسار الكرة العراقية.