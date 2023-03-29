تسعة‭ ‬أنواع‭ ‬حيوانية‭ ‬تحدّ‭ ‬من‭ ‬الاحترار‭ ‬المناخي‭ ‬

الأسماك‭ ‬تمتص‭ ‬5‭.‬5‭ ‬غيغا‭ ‬طن‭ ‬من‭ ‬الكربون‭ ‬سنوياً

باريس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تُعدّ‭ ‬الغابات‭ ‬والمحيطات‭ ‬والمناطق‭ ‬الرطبة‭ ‬بالوعات‭ ‬مذهلة‭ ‬للكربون‭ ‬وتحدّ‭ ‬تالياً‭ ‬من‭ ‬آثار‭ ‬التغيّر‭ ‬المناخي،‭ ‬إلا‭ ‬أنّ‭ ‬دراسة‭ ‬حديثة‭ ‬بيّنت‭ ‬أنّ‭ ‬تسعة‭ ‬أنواع‭ ‬من‭ ‬الحيوانات‭ ‬تلعب‭ ‬دوراً‭ ‬مهماً‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الهدف‭ ‬المتمثل‭ ‬بحصر‭ ‬الاحترار‭ ‬بـ1‭,‬5‭ ‬درجة‭ ‬مئوية‭.‬

وتساهم‭ ‬بعض‭ ‬الأنواع‭ ‬البرية‭ ‬في‭ ‬تسهيل‭ ‬عملية‭ ‬التقاط‭ ‬الكربون،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الدوس‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬أو‭ ‬أكل‭ ‬نبات‭ ‬وحيوانات‭ ‬أو‭ ‬عبر‭ ‬برازها‭. ‬ويتيح‭ ‬حفظ‭ ‬تسعة‭ ‬أنواع‭ ‬منها،‭ ‬وهي‭ ‬الأسماك‭ ‬البحرية‭ ‬والحيتان‭ ‬وأسماك‭ ‬القرش‭ ‬والذئاب‭ ‬الرمادية‭ ‬والقضاعات‭ ‬وثعالب‭ ‬البحر‭ ‬وثور‭ ‬المسك‭ ‬وفيلة‭ ‬الغابات‭ ‬الأفريقية‭ ‬وثور‭ ‬البيسون‭ ‬الأميركي،‭ ‬التقاط‭ ‬6‭,‬41‭ ‬غيغاطناً‭ ‬من‭ ‬ثاني‭ ‬أكسيد‭ ‬الكربون‭ ‬سنوياً،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أشارت‭ ‬الدراسة‭ ‬المنشورة‭ ‬في‭ ‬مجلة‭ “‬نيتشر‭ ‬كلايمت‭ ‬تشينج‭” ‬والتي‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬إعدادهما‭ ‬15‭ ‬عالماً‭ ‬من‭ ‬ثمانية‭ ‬بلدان‭.‬

وتشكّل‭ ‬كمية‭ ‬ثاني‭ ‬أكسيد‭ ‬الكربون‭ ‬المُلتقطة‭ ‬بفضل‭ ‬هذه‭ ‬الحيوانات،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬كل‭ ‬التدابير‭ ‬الأخرى‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬خفض‭ ‬الانبعاثات،‭ ‬95‭% ‬من‭ ‬الكمية‭ ‬الضرورية‭ ‬سنوياً‭ ‬لتحقيق‭ ‬الهدف‭ ‬العالمي‭ ‬المتمثل‭ ‬في‭ ‬إزالة‭ ‬500‭ ‬غيغاطن‭ ‬من‭ ‬الكربون‭ ‬في‭ ‬الأجواء‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2100،‭ ‬مما‭ ‬سيؤدي‭ ‬إلى‭ ‬إبقاء‭ ‬الاحترار‭ ‬العالمي‭ ‬دون‭ ‬عتبة‭ ‬1‭,‬5‭ ‬درجة‭ ‬مئوية‭ ‬مقارنةً‭ ‬بعصر‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬الصناعة‭. ‬وقال‭ ‬معدّ‭ ‬الدراسة‭ ‬الرئيسي‭ ‬أوسوالد‭ ‬شميتز‭ ‬إنّ‭ “‬الحيوانات‭ ‬البرية‭ ‬تتسبّب‭ ‬بـ0‭,‬3‭% ‬فقط‭ ‬من‭ ‬انبعاثات‭ ‬الكربون‭ ‬ضمن‭ ‬الكتلة‭ ‬الحيوية‭ ‬العالمية،‭ ‬ولا‭ ‬يؤخَذ‭ ‬هذا‭ ‬الرقم‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‭ ‬عند‭ ‬احتساب‭ ‬كميات‭ ‬الكربون‭ ‬المنبعثة‭ ‬في‭ ‬الأجواء‭. ‬إلا‭ ‬أنّ‭ ‬أنواعاً‭ ‬عدة‭ ‬من‭ ‬الحيوانات‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬السيطرة‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬جداً‭ ‬على‭ ‬دورة‭ ‬الكربون،‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬إحداث‭ ‬تغييرات‭ ‬بنسب‭ ‬تراوح‭ ‬بين‭ ‬15‭ ‬إلى‭ ‬250‭% ‬في‭ ‬كميات‭ ‬ثاني‭ ‬أكسيد‭ ‬الكربون‭ ‬التي‭ ‬تمتصها‭ ‬النباتات‭ ‬والتربة‭ ‬وتخزّنها‭”.‬

ومن‭ ‬بين‭ ‬هذه‭ ‬الحيوانات‭ ‬الأفيال‭ ‬في‭ ‬غابة‭ ‬حوض‭ ‬الكونغو،‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬يتمثل‭ ‬دورها‭ ‬في‭ ‬أكل‭ ‬بذور‭ ‬الأشجار‭ ‬وفي‭ ‬التغوّط‭ ‬فحسب،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يُعدّ‭ ‬فعّالاً‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬تخزين‭ ‬الكربون،‭ ‬بل‭ ‬تساهم‭ ‬أيضاً‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬إنبات‭ ‬الأشجار‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬برازها‭. ‬كذلك،‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬دوسها‭ ‬على‭ ‬انواع‭ ‬من‭ ‬النبات‭ ‬تنمو‭ ‬تحت‭ ‬أخرى،‭ ‬توفر‭ ‬مساحة‭ ‬أكبر‭ ‬للأشجار‭ ‬العالية‭ ‬التي‭ ‬تلتقط‭ ‬كمية‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الكربون‭.‬

ويشير‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لحفظ‭ ‬الطبيعة‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬أعداد‭ ‬هذه‭ ‬الأفيال‭ ‬انخفض‭ ‬بنسبة‭ ‬86‭% ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الـ31‭ ‬الفائتة‭.‬

وقد‭ ‬تؤدي‭ ‬استعادة‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬إلى‭ ‬تخزين‭ ‬13‭ ‬مليون‭ ‬طن‭ ‬إضافي‭ ‬من‭ ‬الكربون‭ ‬سنوياً،‭ ‬بحسب‭ ‬العلماء‭.‬

أما‭ ‬انقراضها‭ ‬فسيتسبّب‭ ‬بخسارة‭ ‬7‭% ‬من‭ ‬كميات‭ ‬الكربون‭ ‬المخزّنة،‭ ‬ما‭ ‬يعادل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أطنان‭ ‬في‭ ‬المجموع،‭ ‬وفق‭ ‬دراسة‭ ‬صدرت‭ ‬عام‭ ‬2019‭.‬

وتشكل‭ ‬الأسماك‭ ‬أبرز‭ ‬الحيوانات‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬تخزين‭ ‬الكربون،‭ ‬إذ‭ ‬مسؤولة‭ ‬وحدها‭ ‬عن‭ ‬التقاط‭ ‬5‭,‬5‭ ‬غيغا‭ ‬طن‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الغاز‭ ‬سنوياً‭.‬