تسريح عدد من المتعاقدين في شركة صناعة السيارات وخبير لـ (الزمان):

الشمول بإمتيازات الموظف يحقّق العدالة ويضمن سنوات الخدمة

بغداد – الزمان

دعا متظاهرون من اصحاب العقود الحكومة الى تثبيتهم على الملاك الدائم قبل الاستغناء عن خدماتهم من قبل الشركة العامة لصناعة السيارات في الاسكندرية، وتأتي التظاهرة بعد ساعات من اعلان الحكومة عزمها تطبيق خطة لمساواة هؤلاء بالموظفين والحقوق التقاعدية، فيما عد الخبير الاقتصادي باسم انطوان الخطوة الحكومية بالايجابية وتسهم بتحقيق العدالة وتنصف شرائح كبيرة في المجتمع. وقال انطوان لـ(الزمان) امس ان (خطوة انصاف اصحاب العقود والاجور اليومية مع الموظفين الدائميين بالحقوق والامتيازات والاستحقاقات التقاعدية خطوة ايجابية وتسهم بتحفيز هؤلاء على تقديم انتاجية افضل)، مبينا ان (هذا الاجراء حق طبيعي للمتعاقد ويحقق نوعا من السماواة والعدالة كما يضمن عدم تسريح هؤلاء العاملين وضياع الخدمات التي قدموها طوال سنوات عدة)، وبشأن اجراءات القطاع الخاص وانصاف حقوق العامليه به، شدد انطوان على (الحكومة اعادة النظر بقانون التقاعد لانصاف شريحة واسعة من العاملين ضمن القطاع الخاص والذين يقدمون انتاجية تسهم بشكل كبير بتعزيز الواقع الاقتصادي المحلي وكذلك تسهم بتحسين النمو)، لافتا الى ان (الدستور نص على ان النفط ملك لجميع الشعب والمواطنون متساوون بالحقوق والواجبات فيجب النظر الى العاملين بالقطاع الخاص وضرورة تنشيطه لينعكس ذلك على اقتصاد البلاد بشكل فعال وداعم لعمليات النمو).

واعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي عن قرارات المجلس التي تضمنت مساواة العاملين بعقود واجور يومية بالموظفين وشمولهم بالامتيازات والحقوق التي يحصل عليها الموظف في الدولة.

وقال بيان ان (المجلس ناقش برئاسة عبد المهدي ايجاد اليات معينة لمساواة العاملين بعقود واجور يومية بالموظفين وشمولهم بالامتيازات والحقوق التي يحصل عليها الموظف في الدولة كالقروض والاراضي السكنية والايفادات والتقاعد الى جانب منحهم اولوية في التعيين على الملاك الدائم وفقا للحاجة والاختصاص واحتساب خدماتهم لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد وفقا للقوانين النافذة اسوة بالموظفين على ان تتحمل الحكومة التوقيفات التقاعدية السابقة عن الخدمة)، واضاف ان (المجلس دعا الى تنضيج القرار واستكماله من جميع الوجوه القانونية تحقيقا لهدف إنصاف هذه الشريحة المنتجة والمضحية وتطمين ابنائها على سعي الحكومة لاستقرارهم المعيشي)، وتابع ان (الجلسة شهدت عددا من القرارات من بينها إقرار توصيات لجنة الطاقة بشأن التعديل المطلوب على عقد الخدمة لحقل بدرة النفطي وكذلك اعادة عرض مشروع قانون مكافحة الارهاب)، مؤكدا انه (بهدف تحسين الخدمات في الفنادق والمواقع السياحية تمت اعادة عرض موضوع فندق رويال توليب الرشيد وتحديد مدة اسبوعين للتفاوض مع المستثمر)، موضحا ان (المجلس تطرق مجددا لمشروع قانون تعديل اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971)، مبينا انه (المجلس صوت على حسم الرأي القانوني لشراء اسلحة من صندوق شهداء الشرطة الى جانب التصويت على مشروع اتفاقية النقل الجوي بين العراق واوكرانيا)، وتابع البيان انه (قرر ايضا الغاء موعد الانتخابات لمجالس الاقضية والنواحي والبحث مع المفوضية لتحديد موعدا مناسبا).

وتظاهر المئات من موظفي العقود في الشركة بمحافظة بابل بعد قرار الإستغناء عن خدماتهم. وقالوا خلال تظاهرة امس امام مبنى الشركة (نطالب رئاسة الوزراء بتثبيتنا على الملاك الدائم بعد 5 سنوات من العمل بصفة عقود في الشركة قبل أن يتم الاستغناء عن خدماتنا). وردد المتظاهرون هتافات تندد بالقرارات التي وصفوها بالفاسدة من قبل الشركة إحدى تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن، ويبلغ عدد موظفي العقود في الشركة نحو 600 موظفا.وكانت المالية النيابية قد دعت ايضا الى ضرورة تطبيق قانون موحد للرواتب لتقليل الفوارق بين موظفي الوزارات والرئاسات الثلاث لتطبيق المساواة وتخفيف العبء على الموازنة العامة.