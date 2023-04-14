تسريبات عن جدول مداولات (الأفندي) – عادل سعد

(بين الجرح والسكين) ، تظل مدينة الناصرية راية ابدية بسمو جبل في مقارعة مفتوحة ضد اكاذيب السياسيين وباعات (سندويچات) الوعود المنكّهة بالانتظار السائب وموطن لصناعة قصب السبق في دوريات الاعمار والاهوار والاكوخ وزهرة برية اساء لها الغبش لكنها تنحي شكراً للغيوم التي تمر فوقها وان كانت لاتمطر

اعتقد جازماً، ان الناصرية (اشكر من ورقل)، الورقل نبات بري يضرب به المثل في ولائه للامل حين تنحي اغصانه شكراً لمجرد مرور الغيوم في أعالي فضاء الارض التي ينمو فيها.

بدون اهات صديقة الملاية وطلب السياحة الى الناصرية وبدون تجشم سفر فيه الكثير من مخاطر المرور النفسي الوعر ، وبدون ان تستطلع دواوينها ومضايفها وشجون ملّاح يطر في مشحوفه الفرات مستجمعاً كل تباشير وحشة النخيل في الليالي المعتمة.

باعة الأرصفة

تستطيع ان تزور الناصرية وانت في بغداد، السقف كازينو الافندي، والدالة، حي البياع، الطريق اليها وسط باعة يفترشون الارصفة، ىزاحمون السيارات ،لا يملون من سب الحكومات المتعاقبة التي مرت على البلاد من عهد صاد الى عهد ش ،حكومات اقامت اسواقا مفتوحة لبيع مستقبل البلاد التنموي برخص التراب تمجيدا لبطولة زائفة وامراض نفسية وفساد مغلف بالتقوى تستطيع ان تستدرك الناصرية في هذه التجمع نصف الشهري حيث تنداح الروايات والالام والامل والبطولات النادرة لشخصيات جنوبية هي نبيذ العراق المعتق بكل صنوف المطيبات الاصيلة وليس الزائفة.

هذا اللقاء امتداد لمحطة تاريخية تولى رسم خط الشروع بها خلال تسعينيات القرن الماضي ايقونة بشرية ستار ملا خضر المعطر باحلام البراءة وشجن المحبة ودفوع المواظبة من اجل الانتصار لقيم التضامن والحكمة والتفقد في احراش ازمان معتمة دون ان يكف عن البحث لألتقاط لؤلؤة سومرية اخفاها غبار الدهور.

لقد جاءني الراحل البهي عزيز عبد الصاحب الى مقر عملي مساءً في مكتب وزير الثقافة والاعلام ومنحي فكرة جمعية اهالي الناصرية في بغداد فاستهجنت الفكرة متسرعا لأقول له نحن اهل العراق وسرد ت عليه ما قاله احد السسيولوجيين المنشغل بعلم الاجناس التاريخي حين قال انهم انقى الاجناس البشرية حضورا في صفحات الاصالة الانسانية ودالات الجوهر ،فصح لي عزيز الهدف ويبدو أنني وقعت في خطأ فهم التجمع بينما هو عصبة تضامنية للمساعدة وتفقد ضمائر الضنك المعاشي للبعض في مواجهة العوز ليس الا.

في لقاء (الافندي) نصف الشهري، تستطيع ان تحصل منه على وصفة طبيب ماهر في قيم الاخوة والاستذكار وتستطيع ان تسمع فيه مواويل مكتومة وفرائد قصص تتحدث عن فهد وفؤاد الركابي وعبد المحسن السعدون وعزيز السيد جاسم وقاسم حسين صالح وعبد الرحمن مجيد الربيعي ورشد مجيد وعبد القادر الناصري وبلقيس نعمة وحضيري ابوعزيز وداخل حسن وعلى ذكر هذا المطرب، الذي احتكر الشجن الجنوبي بريادة لا اعتراض عليها.

بريد يومي

لقد حمل لي البريد اليومي برقية من ابنه كاظم عندما كنت اعمل في مجلة الف باء يخبرني فيها بوفاة والده فأقمت الحداد له مع نفسي، بل تستطيع ان تسمع عند (الافندي) عن رحلات معفية من ضرائب الخوف، وعن نزاهة ناجي طالب الذي جاء في يوم من الأيام الى مقر جريدة الثورة ابان النظام السابق لنشر شكوى له عن تعسف عراقيين اضروا بعقار له كان يعيش من ايجاره فانحنيت له تقديراً وشرفاً لأطلالته بهذا التواضع الشاكي، وهو القامة الوطنية السياسة الميسرة الباهرة.

في لقاء (الافندي) لا يمكن ان تحرم نفسك من الانبهار لروايات باليد عن الحشمة والتجول بين ابواب اور متصفحاً اطلالة منزل ابراهيم الخليل ، وتطويحات زامل سعيد فتاح الذي نلت امتياز كتابة مقدمة ديوانه (المگير) حين قلت انه الشاعر الوحيد حسب معرفتي المتواضعة الذي يحمل رئتيه خارج صدره، فهو القائل (ابفي گمره وتوالي الليل وعذيب الهوه ينسم ، سواليف علي يطّرن وحن لرشفة المبسم) تستطيع عن تسمع عن المآثر اللحنية لطالب القره غولي، وعن فيلسوف الفقر جبار الغزي صاحب نظرية (برد الحدايق عافية). الذي تداول معي خلال احد الايام ليستشيرني عن فكرة قبوله وظيفة حارس ليلي في احدى الشركات، وهل تستقيم المهمة مع وضعه وهو فاقد احد عينيه ، بل تستطيع ان تفهم عن كثب كيف صارت هذه المدينة المتوجة بالحزن (نخلة الله) في الدعة والثمر الطيب ونداءات استغاثة للحبر الابيض وسط ذنوب الحبر الاسود.