تسريبات الحب الى اسرائيل

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فاتح عبد السلام

يبدو‭ ‬انّ‭ ‬اسرائيل‭ ‬سئمت‭ ‬من‭ ‬الزيارات‭ ‬العربية‭ ‬السرية‭ ‬إليها‭ ‬،‭ ‬كما‭ ‬سئمت‭ ‬من‭ ‬قلائد‭ ‬الغزل‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬عربية‭ ‬لا‭ ‬تقييم‭ ‬معها‭ ‬علاقات‭ ‬رسمية‭ ‬وتقوم‭ ‬بوضعها‭ ‬على‭ ‬صدرها‭ ‬في‭ ‬السر‭ ‬،‭ ‬لذلك‭ ‬جاء‭ ‬تسريب‭ ‬مكتب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتانياهو‭ ‬لفيديو‭ ‬مدته‭ ‬خمس‭ ‬وعشرون‭ ‬دقيقة،‭ ‬قال‭ ‬فيه‭ ‬وزراء‭ ‬خارجية‭ ‬في‭ ‬الخليج‭ ‬كلاماً‭ ‬تحب‭ ‬أن‭ ‬تسمعه‭ ‬اسرائيل‭ ‬منذ‭ ‬اربعين‭ ‬سنة‭ ‬في‭ ‬أقل‭ ‬تقدير‭.‬

وسياق‭ ‬كلام‭ ‬الوزراء‭ ‬العرب‭ ‬هو‭ ‬التعرض‭ ‬للخطر‭ ‬الايراني‭ ‬الذي‭ ‬يرون‭ ‬انه‭ ‬يستهدفهم‭ ‬،‭ ‬وعرجوا‭ ‬بالقول‭ ‬انه‭ ‬يمس‭ ‬اليمن‭ ‬والعراق‭ ‬ولبنان‭ . ‬ولا‭ ‬داعي‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الوقفة‭ ‬القصيرة‭ ‬اعادة‭ ‬نص‭ ‬مما‭ ‬قالوه‭ ‬،‭ ‬فهو‭ ‬موجود‭ ‬في‭ ‬مصادر‭ ‬الاخبار‭ ‬المعروفة‭ .‬

السؤال،‭ ‬هو‭ ‬لماذا‭ ‬يتوجه‭ ‬الوزراء‭ ‬الخليجيون‭ ‬بإعلاء‭ ‬الصوت‭ ‬ضد‭ ‬ايران‭ ‬في‭ ‬حضور‭ ‬ناتانياهو‭ ‬،‭ ‬ماذا‭ ‬يأملون‭ ‬منه‭ ‬؟‭ ‬هل‭ ‬يريدون‭ ‬تحريضه‭ ‬على‭ ‬ضرب‭ ‬ايران‭ ‬مثلاً؟‭ ‬وهم‭ ‬يعلمون‭ ‬انّ‭ ‬المسألة‭ ‬ليست‭ ‬كما‭ ‬تظهر‭ ‬في‭ ‬الاعلام،‭ ‬وانما‭ ‬هناك‭ ‬كفتان‭ ‬متنافستان‭ ‬–‭ ‬امريكية‭ ‬وأوروبية–‭ ‬في‭ ‬التعاطي‭ ‬مع‭ ‬الشأن‭ ‬الايراني‭ ‬،وليس‭ ‬هناك‭ ‬اجماع‭ ‬عالمي‭ ‬قاطع‭ ‬،كما‭ ‬حصل‭ ‬في‭ ‬حرب‭ ‬احتلال‭ ‬العراق‭ ‬حين‭ ‬قرر‭ ‬العالم‭ ‬كله‭ ‬بالاجماع‭ ‬–‭ ‬ومن‭ ‬دون‭ ‬قرار‭ ‬مجلس‭ ‬الامن‭ ‬رسمياً‭ ‬–‭ ‬انّ‭ ‬غزو‭ ‬العراق‭ ‬حتمي‭ ‬وضروري‭ ‬ولابد‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬بشأنه‭ .‬

الدولتان‭ ‬العربيتان‭ ‬اللتان‭ ‬تقيمان‭ ‬علاقات‭ ‬رسمية‭ ‬بحسب‭ ‬اتفاق‭ ‬السلام‭ ‬مع‭ ‬اسرائيل‭ ‬،‭ ‬هما‭ ‬الاردن‭ ‬ومصر‭ ‬،‭ ‬لا‭ ‬تسرفان‭ ‬في‭ ‬بذل‭ ‬المديح‭ ‬لاسرائيل‭ ‬في‭ ‬مناسبة‭ ‬وغير‭ ‬مناسبة‭ ‬،‭ ‬كما‭ ‬يحصل‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬تصريحاً‭ ‬أو‭ ‬تلميحاً‭ .‬

أليست‭ ‬هي‭ ‬سياسة‭ ‬؟‭ ‬قولوا‭ ‬لشعوبكم‭ ‬ما‭ ‬الفائدة‭ ‬التي‭ ‬ستجنونها‭ ‬من‭ ‬اسرائيل،‭ ‬لكي‭ ‬تكون‭ ‬المصارحة‭ ‬مع‭ ‬شعوبكم‭ ‬عنصر‭ ‬حماية‭ ‬لكم‭ ‬من‭ ‬تأليب‭ ‬الشارع‭ ‬ضدكم‭ ‬في‭ ‬اية‭ ‬فرصة‭ ‬قد‭ ‬لا‭ ‬تخطر‭ ‬على‭ ‬بال‭ ‬،‭ ‬وما‭ ‬أكثرها‭ ‬في‭ ‬العقد‭ ‬الأخير‭ .‬

والسؤال‭ ‬الثاني‭ ‬،‭ ‬هل‭ ‬يصدق‭ ‬المسؤولون‭ ‬الخليجيون‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬حرباً‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬تقوم‭ ‬ضد‭ ‬ايران‭ ‬،‭ ‬وهل‭ ‬يستطيعون‭ ‬التصريح‭ ‬بأنهم‭ ‬سيكونون‭ ‬جزءً‭ ‬منها‭ ‬ويشاركون‭ ‬فيها‭ ‬؟‭. ‬اذا‭ ‬كانوا‭ ‬كذلك‭ ‬،‭ ‬فإنّ‭ ‬للضجيج‭ ‬الاعلامي‭ ‬بصيصاً‭ ‬من‭ ‬المعنى‭ ‬المفيد‭ ‬،‭ ‬ودون‭ ‬ذلك‭ ‬،انما‭ ‬هو‭ ‬لعبة‭ ‬للاستهلاك‭ ‬المحلي‭ ‬ولتوريط‭ ‬اخرين‭ ‬في‭ ‬سقطات‭ ‬سياسية‭ ‬مبهمة‭ ‬وقعوا‭ ‬فيها‭ ‬،‭ ‬ولا‭ ‬يريدون‭ ‬أن‭ ‬يكونوا‭ ‬وحدهم‭ ‬ضحاياها‭.‬

رئيس التحرير – الطبعة الدولية