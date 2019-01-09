تسريبات‭ ‬حول‭ ‬آيفون‭ ‬الجديد‭ ‬ثلاثي‭ ‬العدسات

لندن‭ – ‬الزمان

من‭ ‬المنتظر‭ ‬أن‭ ‬تطلق‭ ‬شركة‭ ‬أبل‭ ‬هاتفها‭ ‬الذكي‭ ‬الجديد‭ ‬الذي‭ ‬سيحمل‭ ‬اسم‭ ‬“آيفون‭ ‬XI”‭ ‬أو‭ ‬“آيفون‭ ‬11،‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2019‭.‬

ومن‭ ‬أهم‭ ‬المميزات‭ ‬التي‭ ‬يتوقع‭ ‬أن‭ ‬يتضمنها‭ ‬هذا‭ ‬الجهاز‭ ‬نظام‭ ‬الكاميرات‭ ‬الثلاث‭ ‬في‭ ‬الخلف،‭ ‬ليكون‭ ‬شبيها‭ ‬بمنافسيه‭ ‬بنظام‭ ‬التشغيل‭ ‬أندرويد،‭ ‬مثل‭ ‬هواوي‭ ‬ميت‭ ‬20‭ ‬برو،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬نشرت‭ ‬سكاي‭ ‬نيوز‭. ‬وبحسب‭ ‬المواصفات‭ ‬المسربة،‭ ‬التي‭ ‬حصل‭ ‬عليها‭ ‬موقع‭ ‬“ديجيت”‭ ‬المعني‭ ‬بأخبار‭ ‬التكنولوجيا،‭ ‬فإن‭ ‬اثنتين‭ ‬من‭ ‬الكاميرات‭ ‬ستكونان‭ ‬فوق‭ ‬بعضهما،‭ ‬أو‭ ‬عاموديتين،‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬الحال‭ ‬مع‭ ‬هاتف‭ ‬آيفون‭ ‬X‭ ‬اس‭.‬

وستشكل‭ ‬الكاميرتان‭ ‬مثلثا‭ ‬متساوي‭ ‬الأضلاع‭ ‬مع‭ ‬الكاميرا‭ ‬الثالثة،‭ ‬التي‭ ‬سيعلوها‭ ‬ضوء‭ ‬الفلاش‭ ‬المتوهج‭. ‬وفي‭ ‬أسفل‭ ‬مربع‭ ‬الكاميرات‭ ‬والضوء،‭ ‬سيكون‭ ‬هناك‭ ‬مكبر‭ ‬الصوت،‭ ‬وفقا‭ ‬لما‭ ‬ذكرته‭ ‬صحيفة‭ ‬“مترو”‭ ‬البريطانية‭.‬

وبحسب‭ ‬المصادر،‭ ‬فإن‭ ‬“آيفون‭ ‬11”‭ ‬ما‭ ‬زال‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬التطوير‭ ‬الهندسي،‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬أبل‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تعمد‭ ‬إلى‭ ‬تغيير‭ ‬بعض‭ ‬المواصفات‭ ‬فيه‭ ‬قبل‭ ‬إنتاجه‭ ‬بصورة‭ ‬تجارية‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬المقبل‭.‬