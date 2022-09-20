تسجيل رقم قياسي عالمي جديد لأكبر فطيرة

برن‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬سُجِّل‭ ‬رقم‭ ‬قياسي‭ ‬جديد‭ ‬لفطائر‭ ‬روستي‭ ‬التقليدية‭ ‬السويسرية‭ ‬المصنوعة‭ ‬من‭ ‬البطاطا،‭ ‬إذ‭ ‬بات‭ ‬الطبق‭ ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬منها‭ ‬هو‭ ‬ذلك‭ ‬الذي‭ ‬أُعدَّ‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬مقلاة‭ ‬يبلغ‭ ‬حجمها‭ ‬13‭,‬7‭ ‬متراً‭ ‬مربعاً،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬اتحاد‭ ‬المزارعين‭ ‬السويسريين‭ ‬في‭ ‬عيده‭ ‬الـ125‭.‬‮ ‬

وأقام‭ ‬الاتحاد‭ ‬في‭ ‬الساحة‭ ‬الفدرالية‭ ‬أمام‭ ‬مبنى‭ ‬البرلمان‭ ‬في‭ ‬برن‭ ‬مقلاة‭ ‬عملاقة‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬صليب‭ ‬سويسري‭ ‬،‭ ‬وُضعت‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬حمراء‭ ‬مقاومة‭ ‬للحريق،‭ ‬فشكّلت‭ ‬معها‭ ‬لوحة‭ ‬علم‭ ‬سويسرا‭.‬

وتولى‭ ‬رئيس‭ ‬اتحاد‭ ‬المزارعين‭ ‬السويسريين‭ ‬ماركوس‭ ‬ريتر‭ ‬بنفسه‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬الجديد‭ ‬الذي‭ ‬حطّم‭ ‬الرقم‭ ‬المسجّل‭ ‬عام‭ ‬1994‭ ‬في‭ ‬ثون‭ ‬بوسط‭ ‬سويسرا‭. ‬ووزعت‭ ‬على‭ ‬الجمهور‭ ‬قطع‭ ‬من‭ ‬فطيرة‭ ‬البطاطا‭ ‬المقلية‭ ‬هذه‭ ‬التي‭ ‬تُعتبر‭ ‬طبقاً‭ ‬تقليدياً‭ ‬شهيراً‭ ‬في‭ ‬الجزء‭ ‬الناطق‭ ‬بالألمانية‭ ‬من‭ ‬سويسرا‭ ‬لكنها‭ ‬أصبحت‭ ‬طبقاً‭ ‬وطنياً‭.‬

حتى‭ ‬أن‭ ‬الحاجز‭ ‬الثقافي‭ ‬واللغوي‭ ‬الذي‭ ‬يفصل‭ ‬كانتونات‭ ‬الناطقين‭ ‬بالألمانية‭ ‬عن‭ ‬كانتونات‭ ‬الناطقين‭ ‬بالفرنسية،‭ ‬والمعروف‭ ‬بـ‭”‬روستيغرابن‭”‬،‭ ‬مأخوذ‭ ‬من‭ ‬اسم‭ ‬هذا‭ ‬الطبق‭. ‬‮ ‬

وأوضح‭ ‬اتحاد‭ ‬المزارعين‭ ‬أن‭ ‬البطاطا‭ ‬التي‭ ‬استخدمت‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬الطبق‭ ‬الإثنين‭ ‬زُرعت‭ ‬خلال‭ ‬فصل‭ ‬الصيف‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مناطق‭ ‬سويسرا‭ ‬قبل‭ ‬إحضارها‭ ‬إلى‭ ‬برن،‭ ‬في‭ ‬بادرة‭ ‬ترمز‭ ‬إلى‭ ‬تجاوز‭ ‬هذه‭ ‬الحواجز‭ ‬والاختلافات‭. ‬‮ ‬