تسجيل أول حالة وفاة بالحمى النزفية في كركوك

كركوك – الزمان

سجلت محافظة كركوك، أول حالة وفاة بالحمى النزفية. وقال مدير الصحة العامة في المحافظة، صباح نامق، في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (كركوك سجلت سجلت اول حالة وفاة بالحمى النزفية)، مبيناً ان (عدد الإصابات الكلي في المحافظة وصل الى ست حالات). وافتتح وزير الصحة صالح الحسناوي، الردهة الجراحية الثانية في مستشفى بغداد التعليمي بسعة 50 سريراً. وقال بيان امس ان (الحسناوي، افتتح السبت الردهة الجراحية الثانية في مستشفى بغداد التعليمي بسعة 50 سريراً)، واوضح ان (الوزير وجه بإعداد خطة لتقدير احتياجات القطاع الصحي من الأدوية والمستلزمات الطبية، خلال اجتماعه مع دوائر الصحة في بغداد والمحافظات)، لافتاً الى (اهمية متابعة تنفيذ اولويات البرنامج الحكومي، وتأهيل وإنجاز المشاريع الصحية وافتتاحها بأقرب وقت ممكن، لتعزيز الخدمات الصحية في عموم البلاد)، وشدد الحسناوي على (إعداد خطة لتقدير احتياجات القطاع الصحي وأولوياته، ومتابعة احتياجات المؤسسات الصحية من الأدوية والمستلزمات الطبية المختلفة ومتابعة التجهيز).