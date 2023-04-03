تزوير التاريخ – وليد الشطري

لماذا ولمصلحة من تزور مؤلفة ويزور مخرج التاريخ؟ المرأة العراقية جبل أشم وتاريخ مشرف ..زها حديد .. لميعة عباس عمارة ..تاريخ مشرف ..في تاريخ لندن لم تمتهن المرأة العراقية مهنة الخدامة في بيوت الخليجيين..لماذا ؟ ولمصلحة من تزوير التاريخ والأساءة للمرأة العراقية .. أطالب الحكومة العراقية برفع دعوى قضائية ضد مؤلفة ومخرج مسلسل كويتي وعلى الحكومة الكويتية أن تتخذ موقف شجاع وجريء بمحاسبة المؤلفة والمخرج ..الأساءة للمرأة العراقية وتزوير التاريخ أمر مرفوض يا حكومة الكويت…اللهم أني بلغت فأشهد.. وما على الرسول ألا البلاغ.