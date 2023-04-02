ترويض مرض التوحّد بامتطاء الأحصنة..معالجة طبية تروج في الصين

بكين‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬امتطى‭ ‬فيكتور‭ ‬ليو‭ (‬14‭ ‬عاماً‭) ‬المصاب‭ ‬بالتوحّد‭ ‬حصاناً‭ ‬بنيّ‭ ‬اللون‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬نوادي‭ ‬الفروسية‭ ‬في‭ ‬بكين،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تقنية‭ ‬علاجية‭ ‬بواسطة‭ ‬الأحصنة،‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬تغيير‭ ‬حياته‭.‬

فالأشخاص‭ ‬المصابون‭ ‬بالتوحد‭ ‬الذين‭ ‬تُطلق‭ ‬عليهم‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬‮ ‬تسمية‭ “‬أطفال‭ ‬النجوم‭”‬،‭ ‬غالباً‭ ‬ما‭ ‬يعانون‭ ‬الوصمة‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬كما‭ ‬هي‭ ‬الحال‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬مكان‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬بسبب‭ ‬الصعوبات‭ ‬التي‭ ‬يواجهونها‭ ‬في‭ ‬التفاعل‭ ‬مع‭ ‬الآخرين‭.‬‮ ‬

لكنّ‭ ‬منظمة‭ “‬هوب‭” (“‬أمَل‭”) ‬غير‭ ‬الحكومية‭ ‬تحاول‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المساحة‭ ‬الخضراء‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬العاصمة‭ ‬الصينية،‭ ‬وسط‭ ‬الأشجار‭ ‬العالية‭ ‬وصهيل‭ ‬الخيول،‭ ‬مساعدة‭ ‬هؤلاء‭ ‬الأطفال‭ ‬على‭ ‬التقدم‭.‬

وتستخدم‭ ‬المنظمة‭ ‬الأحصنة‭ ‬كتقنية‭ ‬علاجية‭ ‬لهذه‭ ‬الغاية‭ ‬‮ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬جهود‭ ‬التوعية‭ ‬إلى‭ ‬اضطرابات‭ ‬طيف‭ ‬التوحد‭ ‬متواضعة‭ ‬في‭ ‬الصين‭.‬‮ ‬

ولاحظت‭ ‬ستيلا،‭ ‬والدة‭ ‬فيكتور،‭ ‬أن‭ ‬نجلها‭ ‬حقق‭ ‬تقدماً‭ ‬سريعاً،‭ ‬وتحسنت‭ ‬قدرته‭ ‬على‭ ‬الاستماع‭ ‬إلى‭ ‬التعليمات‭ ‬وتنسيق‭ ‬حركاته‭ ‬الجسدية‭.‬

وقالت‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إنها‭ ‬من‭ ‬زاويتها‭ “‬كأم‭” ‬لمست‭ “‬التغييرات‭ ‬التي‭ ‬أحدثها‭ ‬ركوب‭ ‬الخيل‭” ‬في‭ ‬حياة‭ ‬ابنها‭.‬‮ ‬

‭ ‬بشر‭ ‬وخيول‭ ‬

وبين‭ ‬الحصص‭ ‬التي‭ ‬يتولى‭ ‬خلالها‭ ‬المدربون‭ ‬توجيه‭ ‬التلاميذ‭ ‬في‭ ‬أنشطة‭ ‬الفروسية‭ ‬المعدّة‭ ‬خصيصاً‭ ‬لحالتهم،‭ ‬يساعد‭ ‬فيكتور‭ ‬الذي‭ ‬يعاني‭ ‬أيضاً‭ ‬ضعف‭ ‬بصر،‭ ‬في‭ ‬إطعام‭ ‬الخيول‭ ‬ورعايتها‭.‬

‮ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬الفروسية‭ ‬التابع‭ ‬لمنظمة‭ “‬هوب‭” ‬والذي‭ ‬أنشئ‭ ‬عام‭ ‬2009،‭ ‬يحصل‭ ‬التفاعل‭ ‬بين‭ ‬الخيول‭ ‬والصغار‭ ‬وسط‭ ‬نقر‭ ‬حوافر‭ ‬الأحصنة‭ ‬التي‭ ‬تطيع‭ ‬أوامر‭ ‬مدربيها‭ ‬ومرشديها‭.‬

ويُقام‭ ‬في‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬نيسان‭/‬أبريل‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬سنة‭ ‬اليوم‭ ‬العالمي‭ ‬للتوعية‭ ‬بالتوحد‭ ‬الذي‭ ‬أطلقته‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬عام‭ ‬2008،‭ ‬ويهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬اندماج‭ ‬الأشخاص‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬التي‭ ‬غالباً‭ ‬ما‭ ‬تجهل‭ ‬عامة‭ ‬الناس‭ ‬الكثير‭ ‬عنها‭. ‬وأظهرت‭ ‬الدراسات‭ ‬الحديثة‭ ‬أن‭ ‬العلاج‭ ‬بالخيول‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يساهم‭ ‬بفاعلية‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬سلوك‭ ‬الأطفال‭ ‬المصابين‭ ‬بالتوحد‭ ‬وخصوصاًً‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالصعوبات‭ ‬التي‭ ‬يواجهونها‭ ‬في‭ ‬التفاعل‭ ‬مع‭ ‬العالم‭ ‬الخارجي‭.‬

وقالت‭ ‬لوسيا‭ ‬تشو‭ ‬التي‭ ‬انضمت‭ ‬إلى‭ “‬هوب‭” ‬عام‭ ‬2017‭ ‬كمتطوعة‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تصبح‭ ‬عضواً‭ ‬في‭ ‬فريق‭ ‬المدربين‭ ‬المحترفين‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ “‬مع‭ ‬الخيول،‭ ‬لا‭ ‬حاجة‭ ‬إلى‭ ‬التحدث‭ ‬كثيراً‭”.‬

وأضافت‭ “‬يضطر‭ ‬التلاميذ‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬تعلّمهم‭ ‬إلى‭ ‬التفاعل‭ ‬أكثر‭ ‬معنا‭ ‬نحن‭ ‬المدربين‭ ‬والمتطوعين،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يساعدهم،‭ ‬بطبيعة‭ ‬الحال،‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬رغبتهم‭ ‬في‭ ‬التفاعل‭ ‬مع‭ ‬الناس‭ ‬وتحسين‭ ‬قدرتهم‭ ‬على‭ ‬ذلك‭”.‬

‭ “‬كان‭ ‬الفرح‭ ‬يغمره‭” ‬

ولا‭ ‬يزال‭ ‬عدد‭ ‬المنظمات‭ ‬غير‭ ‬الحكومية‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬المساعدة‭ ‬للأطفال‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬قليلاً‭ ‬في‭ ‬الصين،‭ ‬وغالباً‭ ‬ما‭ ‬تكون‭ ‬البدلات‭ ‬التي‭ ‬تتقاضاها‭ ‬بعيدة‭ ‬من‭ ‬متناول‭ ‬معظم‭ ‬الأهل‭ ‬الصينيين‭.‬‮ ‬

وقالت‭ ‬مديرة‭ ‬مركز‭ ‬الفروسية‭ ‬في‭ ‬نادي‭ “‬أوريينتال‭ ‬إيكيستريان‭ ‬كلوب‭” ‬الذي‭ ‬تقيم‭ ‬فيه‭ “‬هوب‭” ‬أنشطتها‭ ‬فانيسا‭ ‬فاندفراي‮ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ “‬الأطفال‭ ‬المصابين‭ ‬بالتوحد‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬لا‭ ‬يحصلون‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الأحيان‭ ‬إلا‭ ‬في‭ ‬المستشفيات‭ ‬ولدى‭ ‬المعالجين‭ ‬النفسيين،‭ ‬على‭ ‬الخدمات‭ ‬المناسبة‭ ‬التي‭ ‬تتيح‭ ‬لهم‭ ‬التقدم‭”.‬

وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الواقع‭ ‬بالذات‭ ‬هو‭ ‬ما‭ ‬دفعها‭ ‬إلى‭ ‬إتاحة‭ ‬مركزها‭ ‬للمنظمة‭ ‬غير‭ ‬الحكومية‭.‬

لكنها‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ “‬قائمة‭ ‬الانتظار‭ ‬طويلة‭ ‬نظراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮ ‬عدد‭ ‬المنظمات‭ ‬التي‭ ‬يمكنها‭ ‬تقديم‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬الخدمة‭ ‬قليل‭”.‬‮ ‬

إلاّ‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬تسنح‭ ‬لهم‭ ‬فرصة‭ ‬الإفادة‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬العلاج‭ ‬يقولون‭ ‬إن‭ ‬وضعهم‭ ‬يتحسن‭. ‬في‭ ‬العام‭ ‬المنصرم،‭ ‬شارك‭ ‬فيكتور‭ ‬ليو‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬صغيرة‭ ‬مكّنته‭ ‬من‭ ‬اختبار‭ ‬مهاراته‭ ‬في‭ ‬الفروسية‭.‬

وقالت‭ ‬والدته‭ “‬في‭ ‬النهاية،‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬ميدالية‭ ‬تذكارية‭ (…). ‬كان‭ ‬الفرح‭ ‬يغمره‭”.‬