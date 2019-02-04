قانون شركة النفط الوطنية

ترهل إداري وهدر للمال العام وتجاوز على الصلاحيات – سامي الزيدي

ردا على ما ذكره السيد إبراهيم بحر العلوم في موضوعه المنشور في جريدة الزمان يوم 28 ك2 2018 قانون شركة النفط الوطنية وقرار المحكمة الاتحادية نود ان نوضح ما يلي:

1. ان القانون أعلاه هو ترهل إداري جديد ومؤسف يكلف الدولة أعباءً مالية وإدارية وفنية ولوجستية كثيرة وزارة النفط والدولة أحوج ما تكون إليها في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة فلا داعي لتأسيس شركة بملاكات إدارية وفنية واسعة تحتاج الى رواتب ومخصصات ومقرات وعجلات وايفادات واستقبال وفود وشركات وإجراء مناقصات وغيرها من الأمور التي تكلف الدولة مليارات الدنانير شهريا ووزارة النفط بكوادرها الإدارية والفنية والقانونية قادرة على انجاز واجبات الشركة أعلاه وبكل كفاءة وكما معمول به منذ عقود.

2 .إذا كانت الشركة محاطة من جهاتها الأربع بوزارة النفط والوزارات المهمة الأخرى فما الداعي لوجود الشركة إذن.

ان علاقة الشركة بوزارة النفط تكاملية كما يقول قانونها لكنها ليست تكاملية لان الشركة ستصادر الكثير من واجبات ومسؤوليات وصلاحيات وزارة النفط الأساسية وصلاحيات وزيرها بحيث تصبح الوزارة مجرد موظف إداري لدى الشركة التي لها صلاحيات واسعة جدا فوزارة النفط تصبح واجباتها الإشراف والرقابة أما الشركة فهي جهة تنفيذية أي إنها المسؤولة عن عمليات الكشف والتنقيب والاستخراج والتعاقد مع الشركات الأجنبية وعقد الصفقات وعمليات البيع وغيرها فكيف تكون العلاقة تكاملية . ان القانون يراعي تجسيد ملكية الشعب للثروة كما يقال ولو يحسب ما يخصص لما يسمى بصندوق الشعب والصناديق الأخرى يؤكد خلاف ذلك لان المبلغ شحيح جدا ومضحك ولا يسد أي حاجة بسيطة للمواطنين .

قانون شركة

ان قانون شركة النفط الوطنية ليس لإصلاح القطاع النفطي بل جاء لتعقيد المسؤوليات وإيجاد هيكل تنظيمي جديد يتمتع بصلاحيات واسعة جدا أكبر من وزارة النفط كما ستعفى هذه الشركة من العديد من القوانين العراقية المعمول بها للحفاظ على نفوذها الكبير وستستحوذ الشركة على كل صلاحيات وزارة النفط حيث سيتم تمليك هذه الشركة كل النفط العراقي وهي التي تحدد لمجلس الوزراء ما يتم إدخاله من أموال بيع النفط في موازنة الدولة.

6 .ان نقض المحكمة الاتحادية للعديد من بنود قانون شركة النفط الوطنية لأنها تتعارض مع الدستور العراقي وليس فقط بسبب الطعون التي تقدمت بها بعض الجهات ذات الاختصاص.

7 .لم يتم الأخذ بالحسبان عند إعداد هذا القانون آراء ومقترحات وزراء سابقين وخبراء نفطيين عراقيين متخصصين أمثال الدكتور عصام الجلبي وزير النفط الأسبق والعديد من الخبراء المعروفين إنما اقتصر الأمر على بعض الشخصيات الموجودة في الساحة العراقية وبعضهم انيطت به مسؤوليات مهمة في هذه الشركة .

ان إقرار هذا القانون سيتسبب بضياع ونهب ما تبقى من ثروة العراق النفطية وليس ألمحافظة عليها وهو الصفحة الثانية من صفحة الاستحواذ على نفط العراق بعد صفحة جداول التراخيص المثيرة للجدل التي سلمت نفط العراق للشركات الأجنبية واستكمالاً لها.

تقليل روتين

9. في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة لتقليل الروتين واختصار التعاملات الإدارية المعقدة والتي تضيع الوقت والجهد فان هذا القانون سيجذر الروتين ويزيد الأمور تعقيداً لتشابك الصلاحيات والمسؤوليات في بعض الجوانب وتقاطعها في جوانب أخرى.

10 . ان هذا القانون سيزيد اعتماد العراق على النفط كمورد رئيسي للبلد ليبقى اقتصاده ريعياً لا كما يشاع ان هذا القانون يقلل من اعتماد الدولة على النفط كمورد وحيد لإيرادات الدولة .

11 . لا يخفي على احد ان في العراق عدة شركات نفطية عريقة أهمها شركة نفط الوسط وشركة نفط الشمال وشركة نفط البصرة التي كانت تسمى شركة نفط الجنوب قبل ان تؤسس شركتي نفط ميسان وذي قار وترتبط هذه الشركات بوزارة النفط من جميع النواحي الإدارية والفنية وهي المتخصصة في العديد من الأعمال النفطية كالتنقيب والحفر والصيانة والضخ والنقل التصدير وغيرها من الأمور الفنية والإدارية الأخرى قبل ان تُسلب منها هذه الصلاحيات بعد جداول التراخيص الشهرستانية السيئة الصيت وتأسيس شركة جديدة تحت اسم شركة النفط الوطنية سيحد من عمل هذه الشركات بل ومن وزارة النفط كلها وسيتسبب في ترهل إداري وفني إضافي يكلف الدولة أعباءً مالية باهظة كرواتب ومخصصات ومقرات وحمايات وعجلات وصرفياتها ونثريات وايفادات وحجوزات طائرات بالدرجة أولى وفنادق خمسة نجوم لأعضاء الشركة والوفود الأجنبية يمكن للدولة توظيف هذه الأموال الكبيرة في مشاريع خدمية (تعليمية _صحية _بلدية ) ومشاريع أخرى الشعب والوطن في أمس الحاجة إليها لكنهما ليسا في أمس الحاجة لشركة نفط تستحوذ على كل صلاحيات وواجبات وزارة النفط الاتحادية وتتسبب في هدر أموال الشعب.

دستور عراقي