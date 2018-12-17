تركيا تقصف للمرة الأولى قضاء في أربيل

بغداد – الزمان

قامت طائرات حربية تركية مساء الأحد، وللمرة الأولى بقصف قرية بحدود ناحية سيدكان التابعة لقضاء سوران في محافظة أربيل. وقال مغديد خورشيد مختار قرية ليتاني بناحية سيدكان في تصريح صحفي امس ان (الطائرات الحربية التركية قصفت مساء اليوم قرية سوربابير على بعد كيلومتر واحد عن قريتنا). وأضاف ان (الجيش التركي يقوم بقصف هذه القرية لأول مرة، الامر الذي خلق مخاوف كبيرة للاهالي القريبين من تلك القرية). وبشأن الأضرار التي خلفها القصف، اوضح ان (القصف لم يسفر عن اي أضرار بشرية بحسب المعلومات التي لدينا، الا انه الحق أضراراً كبيرة بالبيئة وبطبيعة المنطقة). وقال أيضاً ان (طائرات مراقبة كانت تحوم في سماء المنطقة في الساعة 6:00 من مساء). وكانت تركيا قد أعلنت مواصلتها قصف مواقع حزب العمال الكردستاني في شمال العراق وسنجار برغم الاحتجاج العراقي.

الى ذلك عاد المرشح لوزارة الداخلية، فالح الفياض الى مناصبه القديمة. وأصدرت محكمة القضاء الاداري حكماً قضائياً ببطلان قرار رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي باعفاء الفياض من مناصبه. وقررت المحكمة، إعادة الفياض الى مناصبه وألزام تمكينه من ممارسه أعماله مستشاراً للامن الوطني ورئيساً لهيئة الحشد الشعبي ورئيساً لجهاز الأمن الوطني. وحضر الفياض أمس الأحد الإجتماع الدولي لمجلس الامن الوطني برئاسة رئيس مجلس الوزراء، عادل عبدالمهدي، كمستشار للأمن الوطني.