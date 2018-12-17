اللغة من أهم الصعوبات التي يواجهها السائح خلال وجوده على أرض السلاطين

تركيا تفتح أبوابها أمام الباحثين عن الأمن والراحة والإستقرار والعيش الكريم دون معرقلات

الجمع مابين روح الشرق والغرب في تفاصيل حياة الشعب والإنفتاح على العالم

صلاح الربيعي

كثيرة هي المدن في العالم وكثيرمن الحالمين بزيارتها أو الوصول اليها ولكل منهم ضالته في تلك المدن فهذا الذي يقطع المسافات لأجل السياحة الترفيهية أو لرحلة علاجية وآخر يجعل تلك المدن محطة للهجرة الى بلدان أخرى يسمع بحريات شعوبها وضمان حقوقهم الانسانية والاجتماعية والخدمية من خلال قوانين جادة وحقيقية يتساوى فيها الأمير والفقير لذلك نرى معظم الحالمين بالتوجه للغرب أو لدول أخرى هم شعوب الشرق الأوسط من الذين ظلمتهم الأنظمة الفاسدة أو الفاشلة انسانيا وسياسيا واداريا وماليا في دولهم التي ولدوا فها حتى جعلتهم يفكرون بالاغتراب والعيش خارج أوطانهم لينعموا بالعيش الكريم والراحة والأمان التي لم توفرها لهم حكومات بلدانهم منذ زمن طويل وكانت احدى وجهات السفر الأقرب والأكثر رغبة سيما للعراقيين هي تركيا التي فتحت أبوابها أمام الجميع وفقا لضوابط وتعليمات تعتبر الأكثر يسرا مقارنة مع بقية الدول الأخرى اضافة لذلك فهي تجمع مابين روح الشرق في تفاصيل حياة شعبها وما بين الغرب في انفتاحها على العالم ونحن كنا من ضمن الوافدين والمقيمين في أهم محافظة بعد اسطنبول وهي أنقرة العاصمة السياسية لتركيا حيث تأخذكم صحيفة (الزمان) في جولة للاطلاع على بعض مدنها وأسواقها المختلفة والتعرف على طبيعة ومستوى العيش فيها.

هضاب الاناضول

اذ تعتبر العاصمة التركية أنقرة ثاني أكبر المدن بعد اسطنبول والتي يزيد عدد سكانها على أربعة ملايين نسمة وقد تأسست على إحدى هضاب الأناضول التي تتوسط تركيا وتشتهر أنقرة بمراكز التسوق المتنوعة فمنها الأسواق الشعبية القديمة والأسواق العصرية الكبيرة التي يفضلها السكان المحليين والأجانب وقد شهدت أنقرة مؤخرا عمرانا لافتا وتطويرا لكافة مبانيها وشوارعها ومرافقها ومؤسساتها وخدماتها المختلفة وبنكهة تواكب العصر والحداثة وأصبحت الكثير من شوارعها الرئيسية مزدحمة بالمقاهي والمطاعم سيما منطقة كزلاي مركز المدينة الزاخر بالحركة والذي يضم معظم الدوائر والمؤسسات الرسمية الحكومية وما يرتبط معها من مرافق البلدية الخدمية الأخرى وان أهم مايجذب السائح في هذه المنطقة هو شارع أتاتورك الذي يتميز بكونه منطقة سياحية مركزية ومزدحمة حيث يمتد الى منطقة أخرى تدعى أولوس السياحية التجارية والتي يفضلها سكان أنقرة كما يفضلها الأجانب كونها تضم الكثير من الاسواق الشعبية والحديثة ذات البضاعة المتنوعة والمناسبة الأسعار قياسا الى أسعار بعض الأسواق في مدن أنقرة الأخرى اما أهم الصعوبات التي يواجهها الكثير من السائحين في تركيا هي اللغة وان مانسبته 2% أو أقل من الأتراك يتحدث اللغة الانكليزية مما يؤثر ذلك على التعامل فيما بين الأتراك والجنسيات الأخرى الوافدة الى تركيا والتي تفضل أو تجيد اللغة الانكليزية لغرض التفاهم والتعامل بينهم وبين الشعب التركي اضافة الى صعوبة أخرى ربما لايلمسها الا من يتعامل مع الناس في الأسواق وهي عدم سعة صدر الاتراك لأي سؤال أو استفسار يصدر من قبل السائحين فلو تكرر االسؤال لمرتين لغرض التأكد فستكون النتيجة سلبية سيما خلال عملية الشراء أو التبضع في الأسواق وقد تصل في أكثر الأحيان الى حد رفض بيع البضاعة أو الأشياء للاجنبي بالمرة الا ماندر جدا ترى منه الترحيب ومحاولة فهم الزبون الذي يروم التسوق من بعض المحال التجارية في عموم تركيا وأن الأغلبية منهم لايتمتع بالمرونة أو التساهل مع الأجانب كما يحصل في بعض البلدان العربية أو الغربية الأخرى اذ لانقاش ولا مساجلة ولا فصال بشأن اي سعر ينطق به صاحب البضاعة في تلك الأسواق واذا ما انتقلنا الى صفحة أخرى من صفحات العاصمة أنقرة فسيجذبنا اليها عدد وشكل البحيرات والحدائق والمنتزهات الكبيرة التي تتصف بروعة التصميم والهدوء والجمال الذي يبعث على الاسترخاء والمتعة لكل من يرتادها حيث تتوفر فيها كل الوسائل التي يحتاجها السائح خلال تجواله أو قضاء أوقاته أو استراحته في تلك الأماكن التي لم تكن الوحيدة على مستوى المناطق السياحية الخلابة في عموم المحافظات التركية الأخرى سيما المحافظات التي تجاور البحر أو المدن الساحلية التي تمتد بمحاذاة السواحل البحرية أو القريبة من الغابات الخضراء التي تمتاز بالأشجار والمساحات الخضراء الواسعة وهذا ماجعلها مصدرا لارزاق الكثير من الذين يديرون أو يشرفون على مثل تلك الأماكن وكذلك مصدر للدخل المالي التركي الذي يعتمد جزء مهم منه على القطاع السياحي وان ماتمتلكه أنقرة من ارث تأريخي وحضاري قديم يعود الى ماقبل عشرة الاف عام يحفزنا على الوقوف عند تلك الصفحات التي تبدأ منذ العصر الحجري وحتى قيام الدولة العثمانية عام 1299م وبعد تأسيس الجمهورية التركية في عام 1923 قام مصطفى كمال أتاتورك بنقل العاصمة من اسطنبول إلى أنقرة التي لم تكن مدينة كبيرة انذاك حيث كان يقطنها حوالي 60 ألف نسمة وقبل أن تصبح أنقرة العاصمة السياسية لتركيا كانت عبارة عن ولاية عثمانية عادية ولم تكن لها شهرة واسعة الا أنها كانت من أكبر المراكز الاقتصادية في بيع اصواف الأغنام والخراف على امتداد فترة حكم الدولة العثمانية ويكمن سر تميز أنقرة ببيع الصوف في كونها تقع ضمن منطقة جبلية مرتفعة باردة ما جعل أهلها يهتمون بتربية الماعز والخراف والاستفادة من صوفها في حياكة الملابس الثقيلة لتقيهم قساوة برد الشتاء وقد زادت أهميتها عندما حاول مؤسسوها انشاء عدد من الجامعات الضخمة وبمختلف الاختصاصات وبهذا الشكل أصبحت أنقرة توصف بمدينة الطالب والموظف الحكومي وذلك لكثرة أعداد الموظفين والطلاب فيها حتى وصلت الى أرقام كبيرة ويعمل الموظفون والطلاب الموجودون في أنقرة بشكل عام 5 أيام في الأسبوع ويعطلون يومين هما السبت والأحد يستثمرها الطلبة والطالبات في الراحة والاستجمام عند بعض الأماكن الترفيهية ومنها قلعة أنقرة التي تعتبر من أهم المعالم التاريخية التركية في العاصمة أنقرة وهي قلعة قديمة جدا كانت تستخدم من قبل العسكر لحماية المدينة اذ تتميز بارتفاعها وحصانتها الرصينة والقوية وعماراتها الهندسية الدقيقة ذات الطراز الخاص وأجوائها النقية الهادئة التي تجذب الزوار لها من كل مكان.

انشطة متميزة

كما تتميز منطقة حمام أونو بعدد كبير من الأنشطة المميزة التي تضيف لزائرها الراحة النفسية والترفيه المريح خاصة في فصل الصيف وخلال شهر رمضان وتتكون هذه المنطقة من بيوت ومقاهٍ قديمة الطراز المعماري التي تمنح زائرها شعورا بالأصالة والرونق والحضارة العثمانية العريقة يقع المكان بالقرب من كلية الطب التابعة لجامعة الهيجيت باه ويوجد فيها أيضا ضريح مصطفى كمال أتاتورك والذي يقع في القسم الحديث من المدينة وقد تم تشييده بعد 15 عاما من رحيله كما يوجد فيها متحف حضارات الأناضول وهو أحد أماكن الجذب السياحي الرئيسية في أنقرة ومن أغنى المتاحف في العالم وفيها مسجد حجي بيرام وهو أقدم مسجد يعود تاريخه لأكثر من ستة قرون وتقع إلى جواره كنيسة أوغسطس وروما ومن معالم العاصمة التركية أيضا متحف الإثنوجرافيك وهو أول متحف تم افتتاحه بعد إعلان الجمهورية يضم مجموعة من المواد الأساسية المتعلقة بالعصر السلجوقي والعثماني إضافة لمتحف حرب الاستقلال والذي يقع في ساحة أولوص ويعكس وقائع حرب الاستقلال على شكل صور ووثائق تاريخية كما توجد في تركيا بحيرات وحدائق رائعة جذبت السياح من الداخل والخارج ومن أروعها متنزه كوغولو الذي اتخذ من البجع والطيور رمزا له يرتاده الزائرون من مختلف أنحاء العالم ويحتوي على سلسلة من المطاعم والمقاهي التي توفر المشروبات والمأكولات التركية الشهية إلى جانب المنظر الخلاب وأصوات المياه والطيور الجميلة المختلفة وتتميز هذه الحديقة بطيور البجع الضخمة التي أضحت رمزا لمدينة أنقرة وإلى جانب البجع تجد في الحديقة طيورالبط والاوز وهي تطوف على البركة الجميلة التي تم تحديثها عام 2012 الجدير بالذكر أيضا أن هناك عددا من البجعات كانت قد أهدتها مدينة فيينا للحديقة لتضيف مزيدا من التميز عليها ومن الأماكن المميزة أيضا حديــقة تسمى بـ 50 عاما هي حديقة كبيرة تصل مساحتها بنحو 123 كيلو متر مربع موجودة على قمة أنقرة من خلالها يمكن مشاهدة جميع أحياء المدينة كما تعد حديقة وبحيرة جول باشي من أجمل حدائق أنقرة والتي لاتبعد عن مركز المدينة سوى نصف ساعة من الوقت مع تيسر وسائط المواصلات منها واليها ومن أشهر حدائق أنقرة وأكثرها متعة وإثارة للكبار والصغار أيضا حديقة أرض العجائب التي افتتحــــــت عام 2004 ممتـــدة على مساحــــة تــصل الى 1.320.000 متر مربع لتكون من أكبر حدائق أوروبا وتنقسم مساحاتها بين مساحة خضراء مزروعة ومساحة أخرى مخصصة للبحيرات الاصطناعية وتنتشر في أرجاء الحديقة الشخصيات الكرتونية المنحوتة وتوفر الحديقة كافة متطلبات ممارسة الأنشطة الرياضية من ملاعب كرة السلة وملاعب التنس وملاعب الغولف وحلبة تزلج ومسارح ومعارض بقدرة استيعاب تصل إلى 5000 شخص كما تقام فيها الكثير من الفعاليات والانشطة الثقافية والترفيهية أما أماكن التسوق المفضلة لدى السياح الأجانب فهي المحال التجارية القديمة في منطقة درب النساجين والتي تقع بجانب منطقة أولوص وفيها تباع الأقمشة التقليدية والسجاد اليدوي ومنتجات الجلود الطبيعية كما يحظى بازار النحاسين بشعبية خاصة من قبل عشاق النحاسيات التراثية والفلكلورية ومن أشهر وأكبر مراكز التسوق الشعبية في أنقرة والتي لا بد لكل سائح القيام بزيارتها هو سوق سولهان ويقع في منطقة أولوص وهو عبارة عن مبنى عثماني قديم تم تحويله إلى سوق شعبي بناه حسن باشا في عام 1508م يتوسطها مسجد صغير اسمه كوسك ويرتاد هذا السوق السكان المحليون والأجانب بهدف شراء بعض الحاجيات القديمة اضافة الى الوروود الطبيعية وفي السوق مقهى صغير يقدم الضيافة على الطريقة التركية من شاي وقهوة وبعض المأكولات الخفيفة ومن الأسواق الشهيرة أيضا سوق أولوص الذي يقع بجوار الميدان المركزي الذي يحمل نفس الاسم ويعرف بسوق المجتمع وهناك تنوع فى عرض منتجاته لذلك يتوجه إليه السكان المحليون بشكل مستمر ودائم كونه يحتوي على كل ما تحتاجه الأسرة من خضراوات وفواكه ولحوم وأسماك طازجة وغير ذلك ويتميز السوق بأسعاره المناسبة مقارنة بالأسواق الأخرى واذا ماتحدثنا عن انقرة فان جمالها الذي جمع مابين الأصالة والحداثة جعلها مؤهلة لتكون العاصمة السياسية لادارة تركيا لما تتميز به من مقومات المدن الحديثة التي تضم الطبقة الإدارية والمؤسسات الحكومية والجامعات ويقول المثل التركي اذا أردت أن تشعر بالنظام والهدوء فعليك العيش بأنقرة ذات البرد الجبلي والشتاء الذي تتخلله الثلوج واعتدالها الصيفي الجميل وبطبيعتها الخلابة ومتنزهاتها المترامية الكبيرة وعمرانها البهي المميز وان كنت تشعر بعالمية الحياة بمدينة اسطنبول فلن تشعر بأنقرة إلا بالحياة التركية الخالصة ولن تسمع إلا اللغة التركية كما لن تشاهد سوى الدعايات التركية حصرا وهنا يواجه السائح أو الزائر مشكلة بالتواصل مع الأتراك باللغات الأجنبية فاللغة التركية هي الأولى والأخيرة في أنقرة ويقول البعض لو لم يكن الضابط التركي مصطفى كمال أتاتورك قد بدأ مشروعه السياسي من هذه المدينة لتلاشت قيمتها في اطار وجود المدن الكبيرة والعريقة الأخرى وعلى رأسها اسطنبول ولقد منحت جمهورية أتاتورك الروح لهذه المدينة التي ضمت تمثالا شامخا لأتاتورك ممتطيا حصانه ويحيطه جنديان مقاتلان وسيدة عاملة ليمثّل الخطوات الأولى لتأسيس الجمهورية التركية في أعقاب الحرب العالمية الأولى ومن بعيد إلى يمين ميدان الهيكل أو التمثال في أولوص عند أعلى قمّة الجبل تنتصب القلعة القديمة لأنقرة وهي تحاكي تاريخ المدينة العريق حيث تنتشر تماثيل أتاتورك في كل مكان وبطراز فني تشكيلي مختلف كما أن صوره ماتزال مثبتة بالمباني الرسمية وعند قمة جبل مهيب وضع قبره ببناء فخم مع متحف لأهمّ مقتنياته ولباني الجمهورية التركية تقدير كبير لدى الترك حيث لقبوه بأتاتورك أي أبو الأتراك فهو لديهم مثالا للقومية التركية المعاصرة وقد اكتسب شهرته بطروحاته الحديثة ودعوته للتوجه نحو الثقافة الغربية وفصل الدين عن السياسة واذا ما انتقلنا الى مشهد حركة سير المركبات في شوارع أنقرة فاننا نرى نظاما مروريا مميزا تحكمه الاشارات الضوئية ولوحات الدلالة المرورية الارشادية والتحذيرية ولاتشاهد رجال شرطة المرور الا عند ساعات الذروة الصباحية والمسائية لعالجة الاختناقات المرورية في بعض الشوارع وتقاطعات الطرق داخل أنقرة فعندما يضيء اللون الأحمر وبسرعة لافتة تتوقفت مئات السيارات الصغيرة والكبيرة والحافلات الطويلة المزدحمة بركابها لينتقل بين طرفي الشارع عشرات المارة بحركة تكاد تشعرك بأنها أخذت من أحد مشاهد شوارع نيويورك المكتظة بالسكان والمركبات والنظام في أنقرة هو العنوان الحقيقي لهذه المدينة اذ يعــــــــزوه البعض الى تنامي الواقع الثقافي لدى السكان ودوره الايجابي في السلوك العام للناس.

مركز تجاري

وقد أخذتنا البوصلة السياحية الى مركز أنقرة التجاري والحيوي النابض بالحياة في منطقة كزلاي الشهيرة حيـــــــــث تتداخل الشوارع الطويلة المزدحمة بالمارة السائرين بلا توقف وهم يــــــــتوجهون كل منهم الى غايتــــــــــه من خلال الطرقات المترامية التي تؤدي بهم عند أبــــــــواب مراكز التسوق الكبيرة والمطاعم والمقاهي والكازينوهات كما تتوسط المدينة أكبر محطة لميترو الأنفاق وبثلاث طوابق تحت الأرض وبخدمات متكاملة تلفـــــــــت الأنظار وعبر هذه المحطة الأرضـــــــــية الأكبر في عموم تركيا يمكنك ان تصـــــــــل من خلالها الى معظم مدن العاصمة انقرة التي تتميز بشبــــــــكة مواصلات مختلفة الأنــــــــــواع بما فيها التاكسيات التي تعمل بالعداد وكذلك وسيلة التنقل بالتلفريك التي تعتبر ترفيهــــــــية وعملية توصل الناس الى أماكن سكنـــــــــــاهم المرتفعة عن مستوى بقية المدن الأخرى في أنقرة عبر المرتفعات كما يمكن للسائح أن يتناغم مع مجاميع الطيور التي ترفرف آمنة في الساحات العامة والحـــــــــدائق وقرب النافورات الراقصة التــــــي تعتبر تحفة بألوانها ورقصاتها المائية المفعمة وسط خضرة المتــــــــنزّهات البهية التي تجدها في كل مكان داخــــــــل هذه المدينة ولو تحدثـــــــــنا اياما طويلة عن أنقرة وطـــــــــبيعة الحياة فيها فلن نصل الى غايتنا المرجـــــــوة كما لم نتمكن من الوصول الى كل تفاصيلها ولهــــــذا نقول للحديث بقية.