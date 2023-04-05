تركيا تغلق مجالها الجوي مع مطار السليمانية لأسباب أمنية

انقرة‭- ‬السليمانية‭- ‬الزمان‭ ‬

أغلقت‭ ‬تركيا‭ ‬مجالها‭ ‬الجوي‭ ‬الاثنين‭ ‬أمام‭ ‬الرحلات‭ ‬الجوية‭ ‬المغادرة‭ ‬والآتية‭ ‬من‭ ‬السليمانية‭ ‬في‭ ‬كردستان‭ ‬العراق،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬ذكر‭ ‬بيان‭ ‬لوزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬التركية‭ ‬الأربعاء‭. ‬وتسيطر‭ ‬أجهزة‭ ‬حزب‭ ‬الاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬الكردستاني‭ ‬على‭ ‬إدارة‭ ‬السليمانية،‭ ‬وترتبط‭ ‬بعاقات‭ ‬جيدة‭ ‬مع‭ ‬بغداد‭ .‬

قالت‭ ‬الوزارة‭ ‬‮«‬تم‭ ‬إغلاق‭ ‬المجال‭ ‬الجوي‭ ‬التركي‭ ‬أمام‭ ‬الطائرات‭ ‬الجوية‭ ‬التي‭ ‬تستخدم‭ ‬مطار‭ ‬السليمانية‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬اعتباراً‭ ‬من‭ ‬3‭ ‬نيسان‭/‬ابريل‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬اتخذ‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬تكثيف‭ ‬أنشطة‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬في‭ ‬السليمانية‭ ‬واختراق‭ ‬التنظيم‭ ‬الإرهابي‭ ‬للمطار‭ ‬وتهديد‭ ‬الأمن‭ ‬الجوي‮»‬‭.‬‮ ‬

واشارت‭ ‬الوزارة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يستمر‭ ‬إغلاق‭ ‬المجال‭ ‬الجوي‭ ‬التركي‭ ‬حتى‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬تموز‭/‬يوليو،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬يعاد‭ ‬النظر‭ ‬فيه‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬الأحداث‮»‬‭ ‬حتى‭ ‬ذلك‭ ‬التاريخ‭. ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬آذار‭/‬مارس،‭ ‬أعلنت‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية،‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬واشنطن،‭ ‬مقتل‭ ‬تسعة‭ ‬من‭ ‬عناصرها،‭ ‬بينهم‭ ‬قيادي‭ ‬رفيع‭ ‬يرئس‭ ‬جهاز‭ ‬وحدات‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب،‭ ‬جراء‭ ‬تحطم‭ ‬مروحيتين‭ ‬‮«‬نتيجة‭ ‬لظروف‭ ‬الطقس‭ ‬السيء‮»‬‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬العراق‭.‬

وأعلنت‭ ‬سلطات‭ ‬الإقليم‭ ‬الذي‭ ‬يحظى‭ ‬بحكم‭ ‬ذاتي‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬تحطم‭ ‬طائرة‭ ‬مروحية‭ ‬واحدة‭ ‬فقط‭ ‬ومقتل‭ ‬خمسة‭ ‬من‭ ‬ركابها‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬القتلى‭ ‬‮«‬هم‭ ‬عناصر‭ ‬في‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬تصنّفه‭ ‬أنقرة‭ ‬وحلفاؤها‭ ‬الغربيون‭ ‬بـ»الإرهابي‮»‬‭.‬

لم‭ ‬يؤكد‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬هذه‭ ‬المعلومات‭ ‬ولم‭ ‬يتم‭ ‬الإبلاغ‭ ‬عن‭ ‬أسباب‭ ‬الحادث‭. ‬وكان‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الضحايا‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬في‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬شيرفان‭ ‬كوباني‭.‬

وبحسب‭ ‬بيان‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية،‭ ‬فإن‭ ‬المجموعة‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬طريقها‭ ‬إلى‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬‮«‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬الأمنية‭ ‬والعسكرية‮»‬،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬جهود‭ ‬‮«‬مكافحة‭ ‬خلايا‮»‬‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ – ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭.‬