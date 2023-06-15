تركيا تعلن عن تحييد 16 إرهابيا شمالي سوريا والهجمات تتوسع الى كردستان العراق

أنقرة – اربيل – الزمان

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الخميس، تحييد 16 إرهابيا في منطقتي “تل رفعت” و”منبج” الخاضعتين لسيطرة تنظيم “بي كي كي/ واي بي جي” الإرهابي شمالي سوريا، فيما قال مسؤولون في إقليم كردستان، الخميس، إن الطيران التركي كثّف من هجماته على مواقع مسلحي حزب العمال الكردستاني داخل العراق، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ما أوقع خسائر وإصابات في صفوف الحزب المصنف على لائحة الإرهاب في تركيا.

وقالت الوزارة في بيان وفق وكالة الاناضول التركية، أن عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم في منطقتي “تل رفعت” و”منبج” ارتفع إلى 57، دون المدة التي تم تحييدهم فيها.

وأكدت الوزارة أن الجيش التركي “يواصل هدم أوكار الإرهابيين فوق رؤوسهم”.

وذكرت وكالة الانباء الفرنسية ان 16 شخصاً على الأقل بقصف نفّذته طائرات مسيّرة تركية الأربعاء على نقاط عدّة في شمال سوريا، معظمها لقوات سوريا الديمقراطية ومجموعات محلية منضوية معها .

وطال القصف، الذي تشهد وتيرته تصعيداً منذ مطلع الأسبوع، بشكل خاص منطقتي تل رفعت ومنبج في محافظة حلب والواقعتين تحت نفوذ القوات الكردية، واللتين لوحت أنقرة مراراً بعزمها شن هجوم عسكري باتجاههما.

ويتوزع القتلى، وفق المرصد، على أربعة عناصر من قوات سوريا الديمقراطية المدعومة أميركياً والتي يشكل المقاتلون الأكراد عمودها الفقري، جراء استهداف سيارتهم العسكرية على طريق في محافظة الحسكة (شمال شرق).

وقتل ستة عناصر آخرون من مجلس منبج العسكري، الذي يضم مقاتلين محليين يعملون تحت مظلة قوات سوريا الديمقراطية، بقصف طال ريف منبج. وقد قضى أربعة منهم وفق المرصد بينما كانوا يعملون على إسعاف طفلين أصيبا بقصف مدفعي تركي أيضاً.

ومن بين القتلى أيضاً، خمسة عناصر من قوات النظام في قصف بمسيرة تركية طال نقطة تابعة لهم في تل رفعت.

كما قتل مدني يعمل لحساب الإدارة الذاتية الكردية في منبج.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية من جهتها في تغريدة صباح الخميس أن جنودها “يواصلون تدمير أوكار الإرهابيين” في منبج وتل رفعت، مشيرة الى “تحييد 16 إرهابياً”، وهي تسمية تطلقها على المقاتلين الأكراد في سوريا.

وأفاد مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس الخميس عن “تصعيد كبير في القصف بمسيرات تركية منذ مطلع الأسبوع على مناطق النفوذ الكردي، بلغ ذروته الأربعاء”، مع حصيلة القتلى المرتفعة.

وسبق لتركيا أن كثّفت خلال الصيف الماضي وتيرة قصفها بالمسيّرات لأهداف في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، ضمنها نقاط لقوات النظام، ما أوقع عشرات القتلى.

وجاء ارتفاع وتيرة القصف حينها بعد فشل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في قمة جمعته ونظيريه الروسي والإيراني في 19 تموز/يوليو في الحصول على ضوء أخضر للمضي بهجوم عسكري لوّح مراراً بشنه ضد منطقتي منبج وتل رفعت.

و ذكر مسؤول أمني آخر بجهاز الأسايش، (الأمن الكردي) في إقليم كردستان، أن القصف التركي أوقع قتلى وجرحى، تم نقل قسم منهم إلى مركز صحي في منطقة سوران بعهدة مسلحي الحزب”، وأضاف المصدر ذاته أنه من الصعوبة تحديد حجم الخسائر التي أوقعها القصف “الذي يعتبر الأعنف من نوعه منذ أسابيع”.