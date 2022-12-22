ايران تأسف لقرار طالبان وتركيا : منع الأفغانيات من ارتياد الجامعة “قرار غير مسلم ولا إنساني”

عناصر من أمن طالبان يقفون عند بوابة جامعة في جلال أباد، في 21 كانون الأول/ديسمبر 2022

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اسطنبول- طهران – الزمان – (أ ف ب) – رأى وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو الخميس أن منع الأفغانيات من ارتياد الجامعات بقرار من حركة طالبان “ليس قرارا مسلما ولا إنسانيا”.

وأكد الوزير التركي خلال مؤتمر صحافي “هذا المنع ليس قرارا مسلما ولا إنسانيا. نرفض هذا المنع ولا نعتبره عادلا. نأمل بمشيئة الله، أن يتخلوا عن هذا القرار”.

وسأل تشاوش أوغلو “كيف يؤذي تعلم النساء البشرية؟”.

تركيا هي البلد الوحيد في حلف شمال الأطلسي (ناتو) الذي أبقى على سفارته مفتوحة في كابول منذ عودة حركة طالبان إلى الحكم في آب/اغسطس 2021.

وأعلنت حكومة طالبان الثلاثاء أن الجامعات الأفغانية باتت محظورة لأجل غير مسمّى على الإناث المحرومات أصلا من التعليم الثانوي منذ وصول الحركة المتشدّدة إلى الحكم.

كما أبدت إيران الخميس “أسفها” لقرار حركة طالبان منع الأفغانيات من ارتياد الجامعات، آملة في أن تتم “إزالة العقبات” أمام ذلك بسرعة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في بيان إن “الجمهورية الإسلامية كبلد جار لأفغانستان ومهتمة بالسلام والاستقرار والتنمية في هذا البلد، تأسف لوجود معوقات أمام التعليم الجامعي العالي للفتيات والنساء في أفغانستان”.

وأضاف إن طهران “تأمل في أن يقوم المسؤولون الأفغان المعنيون بإزالة العقبات بسرعة وتوفير الأرضية لاستئناف تعليم الطلاب والطالبات في هذا البلد في جميع مستويات التعليم”.

أعلنت حكومة طالبان الثلاثاء أن الجامعات باتت محظورة لأجل غير مسمّى على الإناث المحرومات أصلا من التعليم الثانوي منذ وصول الحركة المتشدّدة إلى الحكم صيف العام الماضي.

جاء الإعلان عن حظر التعليم الجامعي للنساء في ساعة متأخرة الثلاثاء على لسان وزير التعليم العالي ندا محمد نديم، وذلك في رسالة موجّهة إلى كلّ الجامعات الحكومية والخاصة جاء فيها “أبلغكم جميعا بتنفيذ الأمر المذكور بوقف تعليم الإناث حتى إشعار آخر”.

وأبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش “قلقه العميق”، حسبما ذكر المتحدث باسمه الثلاثاء.

وقال المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك إنّ “الأمين العام يجدّد التأكيد على أنّ الحرمان من التعليم لا ينتهك المساواة في الحقوق للنساء والفتيات فحسب، بل سيكون أثره مدمّراً على مستقبل البلاد”.