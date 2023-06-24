تركيا: تحييد اثنين من مسلحي “بي كي كي” شمالي العراق

أنقرة – الزمان

أعلنت وزارة الدفاع التركية، السبت، تحييد اثنين من إرهابيي تنظيم “بي كي كي” شمالي العراق.

وأكدت الوزارة، في بيان، أن القوات المسلحة التركية ستواصل كفاحها ضد الإرهابيين بشكل فعال وبكل حزم.

وأوضح البيان وفق وكالة اناضول التركية، أن القوات التركية تمكنت من تحييد إرهابيين بعد رصدهما في منطقة عملية “المخلب ـ القفل”.

وفي 17 أبريل/ نيسان 2022، أطلقت تركيا عملية “المخلب ـ القفل​​​​​​” ضد معاقل “بي كي كي” بمناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة تنظيم “بي كي كي” الإرهابي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.