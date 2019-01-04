تركيا‭ ‬منزعجة‭ ‬من‭ ‬تصريحات‭ ‬بومبيو‭ ‬حول‭ ‬قتل‭ ‬الأكراد‭ ‬

حملة أمنية لاعتقال 140 من أتباع غولن
انقرة – توركان اسماعيل
نددت تركيا الجمعة بتصريحات وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو الذي حذر الخميس من أن يتعرض الأكراد في سوريا «للقتل» على أيدي القوات التركية، معتبرة أنها تنم عن «نقص مقلق في المعلومات». وقال حامي أقصوي الناطق باسم وزارة الخارجية التركية إن «قيام الوزير بومبيو بمساواة منظمة وحدات حماية الشعب الكردي الارهابية مع الأكراد، حتى لو لم يكن ذلك متعمدا، ينم عن نقص مقلق في المعلومات». ووحدات حماية الشعب الكردية فصيل كردي متحالف مع واشنطن في سوريا لكن انقرة تعتبره «تنظيما ارهابيا». وتابع أقصوي أن أنقرة «لا يمكنها ان تقبل بان يتم اعتبار هذه المنظمة الارهابية شريكاً في مكافحة» تنظيم الدولة الاسلامية مشددا على أن تركيا «ستواصل تأمين حماية أكراد سوريا”.ويبدو ان الاعلام التركي ليس بالمستوى المؤثر في الولايات المتحدة ، حيث لم تثر تصريحات بومبيو اهتمام احد في الااعلام الامريكي لتصحيحها . وكان الرئيس الاميركي دونالد ترامب أثار مفاجأة عندما أعلن في كانون الاول/ديسمبر عن سحب نحو ألفي جندي أميركي نشروا في سوريا لمكافحة الجهاديين. لكن أنقرة هددت بشن هجوم على وحدات حماية الشعب الكردي. واثار قرار ترامب قلقا لدى حلفاء واشنطن كما أدى الى استقالة وزير دفاعه جيم ماتيس والمبعوث الاميركي الخاص لدى التحالف الدولي لمكافحة الجهاديين بريت ماكغورك. وكان بومبيو صرح مساء الخميس في مقابلة مع موقع «نيوزماكس» الإخباري الأميركي المعروف بقربه من المحافظين أنّ «الأهمية هي لضمان ألّا يقتل الأتراك الأكراد، ولحماية الأقليّات الدينية في سوريا. كلّ هذه الأمور لا تزال جزءاً من المهمّة الأميركية».
ورفض الوزير الأميركي كذلك الإعلان عن الجدول الزمني المقرّر لسحب الجنود الأميركيين من شمال سوريا، وذلك كي «لا يعرف خصوم» الولايات المتحدة «متى بالتحديد» سينسحب الجنود الأميركيون من الأراضي السورية.
ونفذت الشرطة التركية الجمعة عمليات دهم
في أنحاء البلاد لاعتقال نحو 140 شخصا، بينهم عسكريون، يُشتبه بارتباطهم بمجموعة تتهمها أنقرة بالوقوف وراء محاولة انقلاب العام 2016، وفق ما ذكرت وسائل الإعلام التركية.
وأصدرت النيابة في كل من اسطنبول وقونيا وأنقرة مذكرات توقيف بحق 137 شخصا في إطار تحقيقات مختلفة بشأن أتباع الداعية الإسلامي فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة، بحسب ما ذكرن وكالة أنباء الأناضول وقناة «إن تي في».
وتشير أنقرة إلى أن غولن أمر بمحاولة الانقلاب التي استهدفت الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بتاريخ 15 تموز/يوليو 2016، وهو اتهام ينفيه الداعية.
وشملت عمليات الدهم أكثر من 30 محافظة بينهما أنقرة حيث أصدرت النيابة العامة مذكرات اعتقال بحق 35 ضابط صف في البحرية بينهم عشرة لا يزالون في الخدمة.
وتم توقيف عشرات الآلاف للاشتباه بارتباطهم بغولن منذ العام 2016 بينما أقيل أكثر من 100 ألف من وظائفهم أو منعوا من العمل في القطاع العام.
ورغم الانتقادات التي واجهتها أنقرة من المدافعين عن حقوق الإنسان ومن حلفائها في الغرب بشأن حجم الحملة الأمنية التي نفذتها، إلا أن عمليات الدهم تواصلت في أنحاء البلاد خلال الأسابيع الماضية.
ويشير مسؤولون أتراك إلى أن العمليات ضرورية للتخلص من «الوباء» الذي تسبب به تغلغل حركة غولن في مؤسسات الدولة التركية الرئيسية.