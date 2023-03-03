تركيا‭ ‬ضيف‭ ‬الشرف‭ ‬والعراق‭ ‬يشارك‭ ‬بفيلم‭ ‬الحدائق‭ ‬المعلقة‭ ‬للدراجي

‭)‬الزمان‭ (‬تواكب‭ ‬الدورة‭ ‬28من‭ ‬مهرجان‭ ‬تطوان‭ ‬لسينما‭ ‬البحر‭ ‬الأبيض‭ ‬المتوسط

الرباط‭ – ‬عبدالحق‭ ‬بن‭ ‬رحمون

انطلقت‭ ‬مساء‭ ‬الجمعة‭ ‬3‭ ‬آذار‭ (‬مارس‭) ‬فعاليات‭ ‬افتتاح‭ ‬الدورة‭ ‬الثامنة‭ ‬والعشرون‭ ‬من‭ ‬مهرجان‭ ‬تطوان‭ ‬لسينما‭ ‬البحر‭ ‬الأبيض‭ ‬المتوسط،‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬بهيج،‭ ‬احتضنته‭ ‬سينما‭ “‬اسبانيول‭” ‬،‭ ‬وكان‭ ‬لعشاق‭ ‬السينما‭ ‬وجمهورها‭ ‬مع‭ ‬موعد‭ ‬احتفالي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المرور‭ ‬فوق‭ ‬البساط‭ ‬الأحمر،‭ ‬وهي‭ ‬لحظة‭ ‬تعتبر‭ ‬من‭ ‬أقوى‭ ‬اللحظات‭ ‬التي‭ ‬سلطت‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬شخصيات‭ ‬من‭ ‬نجوم‭ ‬السينما،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تكريمهم‭ ‬وتسليمهم‭ ‬أدرع‭ ‬المهرجان‭ ‬وفاء‭ ‬لمنجزهم‭ ‬وعطائهم‭ ‬الفني‭. ‬وفي‭ ‬كلمة‭ ‬بمناسبة‭ ‬حفل‭ ‬الافتتاح‭ ‬تطرق‭ ‬أحمد‭ ‬الحسني‭ ‬مدير‭ ‬مؤسسة‭ ‬المهرجان‭ ‬إلى‭ ‬القيمة‭ ‬البارزة‭ ‬التي‭ ‬صار‭ ‬يحظى‭ ‬بها‭ ‬مهرجان‭ ‬السينما‭ ‬بتطوان،‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الدولي‭ ‬والوطني‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تشجيع‭ ‬الصناعة‭ ‬السينمائية،‭ ‬وعرف‭ ‬هذا‭ ‬الحفل‭ ‬حضور‭ ‬شخصيات‭ ‬حكومية‭ ‬وسياسية‭ ‬ومن‭ ‬عالم‭ ‬الثقافة‭ ‬والفن‭. ‬وإلى‭ ‬جانب‭ ‬فنانين‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الدول‭ ‬المتوسطية‭ ‬حضر‭ ‬أيضا‭ ‬فنانون‭ ‬مغاربة‭ ‬مخضرمين‭ ‬وشباب،‭ ‬وهي‭ ‬التفاتة‭ ‬لها‭ ‬رمزيتها‭ ‬لهم‭ ‬لرد‭ ‬الاعتبار‭ ‬للنتاج‭ ‬الفني‭ ‬الوطني،‭ ‬وإتاحة‭ ‬الفرصة‭ ‬لهم‭ ‬للتواصل‭ ‬مع‭ ‬جمهورهم‭ ‬ومحبيهم‭ ‬ومع‭ ‬وسائل‭ ‬الاعلام‭ ‬والتقاط‭ ‬صور‭ ‬–‭ ‬سيلفيات‭ – ‬تذكارية‭ ‬ومعرفة‭ ‬جديدهم‭ ‬الفني‭.‬

وما‭ ‬يميز‭ ‬دورة‭ ‬هذه‭ ‬السنة‭ ‬التي‭ ‬تواكب‭ ‬تغطيتها‭ ‬صحيفة‭ (‬الزمان‭) ‬الدولية،‭ ‬مشاركة‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬صنف‭ ‬الأفلام‭ ‬المندرجة‭ ‬ضمن‭ ‬فقرة‭ “‬خفقة‭ ‬قلب‭” ‬بفيلم‭ “‬الحدائق‭ ‬المعلقة‭”‬،‭ ‬للمخرج‭ ‬العراقي‭ ‬أحمد‭ ‬ياسين‭ ‬الدراجي‭. ‬فيما‭ ‬خصص‭ ‬الاحتفاء‭ ‬هذه‭ ‬السنة‭ ‬بدولة‭ ‬تركيا،‭ ‬التي‭ ‬تحضر‭ ‬كضيف‭ ‬شرف‭ ‬للدورة‭ ‬الحالية‭ ‬من‭ ‬المهرجان‭. ‬

وعلى‭ ‬غرار‭ ‬الدورات‭ ‬السابقة‭ ‬سيكرم‭ ‬المهرجان‭ ‬ثلة‭ ‬من‭ ‬نجوم‭ ‬السينما‭ ‬وعلى‭ ‬رأسهم‭ ‬الممثلة‭ ‬المصرية‭ ‬النجمة‭ ‬غادة‭ ‬عادل،‭ ‬والممثلة‭ ‬التركية‭ ‬فيلدان‭ ‬اتاسيفير،‭ ‬والمخرجة‭ ‬الإسبانية‭ ‬جوديت‭ ‬كوليل،‭ ‬والمخرج‭ ‬المغربي‭ ‬حسن‭ ‬بنجلون،‭ ‬والمخرج‭ ‬الإيطالي‭ ‬دانييلي‭ ‬فيكاري‭.‬

وقال‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الاطار،‭ ‬أحمد‭ ‬الحسني‭ ‬مدير‭ ‬مؤسسة‭ ‬المهرجان،‭ “‬أعتبر‭ ‬أن‭ ‬برنامج‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬التي‭ ‬تمتد‭ ‬إلى‭ ‬غاية‭ ‬19‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬آذار‭ (‬مارس‭)‬،‭ ‬حافل‭ ‬وغني‭ ‬بمجموعة‭ ‬من‭ ‬الفقرات‭ ‬الهامة‭ ‬،‭ ‬ولدينا‭ ‬رغبة‭ ‬أكيدة‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬السنوات‭ ‬السابقة‭ ‬ومعنا‭ ‬كافة‭ ‬الشركاء‭ ‬الرسميين‭ ‬والمؤسساتيين‭ ‬ليستمر‭ ‬المهرجان‭ ‬لاعطاء‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الإشعاع‭ ‬اللازم‭ ‬لتطوان‭ ‬في‭ ‬الميدان‭ ‬الثقافي‭ ‬والسينمائي‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المرجوة‭ ‬للمهرجان‭ ‬رغم‭ ‬الميزانية‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تتعدى‭ ‬4‭ ‬ملايين‭ ‬درهم،‭ ‬وهي‭ ‬غير‭ ‬كافية‭ ‬لخلق‭ ‬مبادرات‭ ‬فنية‭ ‬وسينمائية‭ ‬أخرى‭ ‬تستجيب‭ ‬لانتظارات‭ ‬الجمهور‭.”‬

ويراهن‭ ‬المنظمون‭ ‬عبر‭ ‬برنامج‭ ‬حافل‭ ‬بالفقرات‭ ‬والمتعة‭ ‬السينمائية‭ ‬إيلاء‭ ‬عناية‭ ‬للصناعة‭ ‬السينمائية،‭ ‬وتحرص‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬دعم‭ ‬الشباب،‭ ‬ومواكبة‭ ‬الطاقة‭ ‬الصاعدة‭ ‬من‭ ‬المواهب‭ ‬الذين‭ ‬يتطلعون‭ ‬إلى‭ ‬الاحتراف‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬السينمائي‭ ‬عبر‭ ‬تمكنيهم‭ ‬من‭ ‬خلق‭ ‬علاقات‭ ‬مهنية‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬السينمائي‭. ‬وسيتبارى‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ “‬ورشات‭ ‬تطوان‭” ‬75‭ ‬مشروعا‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬انتقاء‭ ‬12‭ ‬مشروعا‭ ‬بإشراف‭ ‬من‭ ‬لجنة‭ ‬مكونة‭ ‬من‭ ‬خبراء‭ ‬ومهني‭ ‬قطاع‭ ‬السينما،‭ ‬ويتعلق‭ ‬الأمر‭ ‬بـ‭ ‬4‭ ‬أفلام‭ ‬وثائقية‭ ‬طويلة‭ ‬و8‭ ‬أفلام‭ ‬روائية‭ ‬طويلة‭ ‬،أعلنت‭ ‬عن‭ ‬عناوينها‭ ‬لجنة‭ ‬الإنتقاء‭ ‬وتضم‭ ‬مختلف‭ ‬الدول‭ ‬المتوسطية‭ . ‬ويشارك‭ ‬في‭ ‬الأعمال‭ ‬السينمائية‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬الرسمية‭ ‬للدورة‭ ‬الثامنة‭ ‬والعشرين‭ ‬اثنتي‭ ‬عشر‭ ‬فيلما‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬البحر‭ ‬الأبيض‭ ‬المتوسط‭ ‬،‭ ‬وهم‭ ‬كالتالي‭: ‬فيلم‭ “‬ظلمة‭”‬،‭ ‬الذي‭ ‬يحمل‭ ‬توقيع‭ ‬المخرج‭ ‬الصربي‭ “‬دوشان‭ ‬ميليش‭” ‬و‭”‬علم‭”‬،‭ ‬للمخرج‭ ‬الفلسطيني‭ ‬فراس‭ ‬خوري‭ ‬و‭”‬أسماك‭ ‬حمراء‭”‬،‭ ‬للمخرج‭ ‬المغربي‭ ‬عبد‭ ‬السلام‭ ‬الكلاعي‭ ‬وشريط‭ “‬نزوح‭” ‬للمخرجة‭ ‬السورية‭ ‬سؤدد‭ ‬كعدان،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬اختيار‭ ‬فيلم‭ “‬رامونا‭” ‬للمخرجة‭ ‬الإسبانية‭ “‬أندريا‭ ‬بانيي‭” ‬و‭”‬مكان‭ ‬آمن‭”‬،‭ ‬للمخرج‭ ‬الكرواتي‭ ‬جوراج‭ ‬ليروتيتش‭ ‬و‭”‬القرنفل‭” ‬للمخرج‭ ‬التركي‭ ‬بكير‭ ‬بلبل‭ ‬وشريط‭ “‬السد‭” ‬للمخرج‭ ‬اللبناني‭ ‬علي‭ ‬شري،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬السينمائي‭ ‬المغربي‭ “‬صيف‭ ‬في‭ ‬بجعد‭” ‬للمخرج‭ ‬عمر‭ ‬مول‭ ‬الدويرة‭ ‬و‭”‬شتنبر‭” ‬للمخرجة‭ ‬الإيطالية‭ “‬جوليا‭ ‬لويس‭ ‬ستيكروالت‭” ‬و‭”‬عند‭ ‬الدخول‭”‬،‭ ‬للمخرج‭ ‬الإسباني‭ “‬خوان‭ ‬سباستيان‭ ‬فاسكيز‭ ‬أليخاندرو‭ ‬روخاس‭” ‬ثم‭ “‬بركة‭ ‬العروس‭”‬،‭ ‬للمخرج‭ ‬اللبناني‭ ‬باسم‭ ‬بريش‭.‬

أما‭ ‬في‭ ‬صنف‭ ‬الأفلام‭ ‬المندرجة‭ ‬ضمن‭ ‬فقرة‭ “‬خفقة‭ ‬قلب‭”‬،‭ ‬فهي‭ ‬كالتالي‭: ‬فيلم‭ “‬حمى‭ ‬البحر‭ ‬الأبيض‭ ‬المتوسط‭”‬،‭ ‬للمخرجة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬مها‭ ‬حاج‭ ‬و‭”‬جزيرة‭ ‬الغفران‭”‬،‭ ‬للمخرج‭ ‬التونسي‭ ‬رضا‭ ‬باهي،‭ “‬الجبال‭ ‬الثمانية‭” ‬لـ‭ “‬شارلوت‭ ‬فاندرميرش‭” ‬و‭”‬فيلكس‭ ‬فات‭ ‬كروينينجن‭” ‬من‭ ‬بلجيكا‭ ‬و‭”‬الحدائق‭ ‬المعلقة‭”‬،‭ ‬للمخرج‭ ‬العراقي‭ ‬أحمد‭ ‬ياسين‭ ‬الدراجي،‭ ‬و‭”‬أسوء‭ ‬العناصر‭”‬،‭ ‬لكل‭ ‬من‭ “‬رومان‭ ‬جيري‭” ‬و‭”‬ليز‭ ‬أكوكا‭” ‬من‭ ‬فرنسا‭.‬

ويترأس‭ ‬لجنة‭ ‬التحكيم‭ ‬الخاصة‭ ‬بفئات‭ ‬التباري‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬الرسمية‭ ‬للمهرجان،‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬لجنة‭ ‬تحكيم‭ ‬المسابقة‭ ‬الرسمية‭ ‬لفئة‭ ‬الأفلام‭ ‬الطويلة،‭ ‬المخرج‭ ‬التركي‭ “‬زكي‭ ‬دميركوبوز‭”‬،‭ ‬وتضم‭ ‬في‭ ‬عضويتها‭ ‬الممثلة‭ ‬الإسبانية‭ “‬آنا‭ ‬إكوبالزيطا‭” ‬والمخرجة‭ ‬وكاتبة‭ ‬السيناريو‭ ‬المصرية‭ ‬هالة‭ ‬خليل،‭ ‬والناقدة‭ ‬السينمائية‭ ‬والكاتبة‭ ‬الفرنسية‭ ‬ندى‭ ‬الأزهري،‭ ‬وأستاذ‭ ‬تاريخ‭ ‬الفنون‭ ‬البصرية‭ ‬الإيطالي‭ ‬فاليريو‭ ‬كاراندو‭. ‬أما‭ ‬في‭ ‬فقرة‭ ‬ذكرى‭ ‬الوفاء‭ ‬،‭ ‬وتكريما‭ ‬لروح‭ ‬الكاتب‭ ‬والسيناريست‭ ‬والناقد‭ ‬المغربي‭ ‬مصطفى‭ ‬المسناوي،‭ ‬أطلقت‭ ‬إدارة‭ ‬المهرجان‭ ‬اسمه‭ ‬على‭ ‬لجنة‭ ‬النقد،‭ ‬وتتشكل‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬صفاء‭ ‬الليثي‭ ‬الناقدة‭ ‬والمونتيرة‭ ‬المصرية،‭ ‬و‭ ‬لورديس‭ ‬بلاسيوس‭ ‬الناقدة‭ ‬ورئيسة‭ ‬جمعية‭ ‬الكتاب‭ ‬السينمائيين‭ ‬بالأندلس‭ ‬الإسبانية،‭ ‬وأحمد‭ ‬بوغابة‭ ‬الناقد‭ ‬السينمائي‭ ‬والسيناريست‭ ‬المغربي‭.‬

أما‭ ‬لجنة‭ ‬تحكيم‭ ‬فقرة‭ ‬محترفات‭ ‬مهرجان‭ ‬تطوان‭ ‬فتتكون‭ ‬من‭ ‬المنتج‭ ‬والمدير‭ ‬السابق‭ ‬للمركز‭ ‬السينمائي‭ ‬المغربي‭ ‬صارم‭ ‬الفاسي‭ ‬الفهري،‭ ‬والمخرجة‭ ‬والممثلة‭ “‬ليديا‭ ‬زيميرمان‭”‬،‭ ‬والمنتجة‭ ‬والسيناريست‭ ‬ياسمينة‭ ‬نيني‭ ‬فوكون،‭ ‬والممثل‭ ‬ومدير‭ ‬التصوير‭ ‬جلال‭ ‬الزاكي‭.‬

من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬وحسب‭ ‬ملف‭ ‬صحفي‭ ‬تسلمت‭ ‬صحيفة‭ (‬الزمان‭) ‬نسخة‭ ‬منه،‭ ‬فإن‭ ‬إدارة‭ ‬مهرجان‭ ‬تطوان،‭ ‬ستنظم‭ ‬ندوات‭ ‬تتقاطع‭ ‬مواضيعها‭ ‬حيث‭ ‬سيطرح‭ ‬للنقاش‭ ‬والنقد‭ ‬قضايا‭ ‬راهنة‭ ‬تهم‭ ‬تيمة‭ ”‬الرقمي،‭ ‬الإيتيقي،‭ ‬الجمالي‭” ‬تسيرها‭ ‬الناقدة‭ ‬وكاتبة‭ ‬السيناريو‭ ‬الجزائرية‭ ‬الفرنسية‭ ‬نادية‭ ‬مفلاح،‭ ‬بمشاركة‭ ‬الكاتبة‭ ‬يارا‭ ‬يانس‭ ‬والأستاذ‭ ‬والباحث‭ ‬محمد‭ ‬اولاد‭ ‬علا‭ ‬والناقد‭ ‬السينمائي‭ ‬والباحث‭ ‬طارق‭ ‬بن‭ ‬شعبان‭ ‬وأستاذ‭ ‬الدراسات‭ ‬السينمائية‭ ‬دافيد‭ ‬روش‭. ‬كما‭ ‬يسلط‭ ‬نقاد‭ ‬وسينمائيون‭ ‬مشاركون‭ ‬عبر‭ ‬مائدتين‭ ‬مستديرتين،‭ ‬الأولى‭ ‬بعنوان‭ ”‬السينما‭ ‬المغربية‭ ‬اليوم‭: ‬إمكانات‭ ‬ومفارقات‭ ”‬،‭ ‬يديرها‭ ‬الناقد‭ ‬والمترجم‭ ‬عبد‭ ‬اللطيف‭ ‬البازي‭ ‬العمراني‭ ‬ويشارك‭ ‬فيها‭ ‬بمداخلة‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الصحفي‭ ‬والناقد‭ ‬محمد‭ ‬جبريل‭ ‬والباحثة‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬السينمائي‭ ‬ليلى‭ ‬الشرادي‭ ‬والأستاذ‭ ‬الجامعي‭ ‬أنوار‭ ‬أوياشي‭. ‬ويشارك‭ ‬في‭ ‬المائدة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬موضوع‭ ”‬جون‭ ‬لوك‭ ‬كوادر،‭ ‬صدى‭ ‬البحر‭ ‬الأبيض‭ ‬المتوسط‭” ‬كل‭ ‬من‭ ‬المخرج‭ ‬والمنتج‭ ‬علي‭ ‬الصافي‭ ‬والصحفي‭ ‬والناقد‭ ‬السينمائي‭ ‬سعد‭ ‬شكالي‭ ‬والأستاذ‭ ‬الجامعي‭ ‬عبد‭ ‬الكريم‭ ‬الشيكر‭ ‬كما‭ ‬سيتضمن‭ ‬البرنامج‭ ‬توقيع‭ ‬كتاب‭ ‬عن‭ ‬فيلم‭ ”‬أحداث‭ ‬بلا‭ ‬دلالة‭ ” ‬للمخرج‭ ‬مصطفى‭ ‬الدرقاوي،‭ ‬بحضوره‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مؤلفة‭ ‬الكتاب‭ ‬الكاتبة‭ ‬ليا‭ ‬مورين‭ ‬و‭ ‬الناقد‭ ‬و‭ ‬الإعلامي‭ ‬احمد‭ ‬بوغابة‭.‬

كما‭ ‬سيكون‭ ‬للمهنيين‭ ‬والمهتمين‭ ‬لقاء‭ ‬مع‭ ” ‬أيام‭ ‬تطوان‭ ‬للصناعة‭ ‬السينمائية‭ ” ‬التي‭ ‬ستشكل‭ ‬لقاء‭ ‬مباشرا‭ ‬مع‭ ‬حاملي‭ ‬المشاريع‭ ‬المشاركة‭ ‬مع‭ ‬ثلة‭ ‬من‭ ‬الموزعين‭ ‬والمنتجين‭ ‬ينتمون‭ ‬إلى‭ ‬بلدان‭ ‬حوض‭ ‬البحر‭ ‬الأبيض‭ ‬المتوسط،‭ ‬كما‭ ‬سيتخللها‭ ‬عروض‭ (‬Panel‭) ‬حول‭ ‬الإنتاج‭ ‬المشترك‭ ‬وسوق‭ ‬الأفلام‭ ‬العالمية‭ ‬وفرص‭ ‬الإنتاج‭ ‬المشترك‭ ‬والتعاون‭ ‬بين‭ ‬شطري‭ ‬البحر‭ ‬الأبيض‭ ‬المتوسط،‭ ‬سيشارك‭ ‬فيه‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬المنتج‭ ‬والمخرج‭ ‬والسيناريست‭ ‬العالمي‭ ‬رادو‭ ‬ميلانيانو،‭ ‬المخرج‭ ‬والمنتج‭ ‬هشام‭ ‬حجي،‭ ‬وميكيل‭ ‬ريبيرو‭ ‬من‭ ‬مهرجان‭ ‬ليشبونة‭ ‬للفيلم‭ ‬الوثائقي‭ ‬والمنتج‭ ‬بسام‭ ‬الأسعد،‭ ‬وكل‭ ‬ذلك‭ ‬بإدارة‭ ‬المنتج‭ ‬والمخرج‭ ‬جمال‭ ‬السويسي‭.‬

وعلى‭ ‬هامش‭ ‬فعاليات‭ ‬مهرجان‭ ‬تطوان‭ ‬السينمائي،‭ ‬ستعرف‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬تنظيم‭ ‬أربعة‭ ‬عروض‭ ‬سينمائية‭ ‬لأفلام‭ ‬مغربية‭ ‬متنوعة‭ ‬لفائدة‭ ‬نزلاء‭ ‬السجن‭ ‬المحلي‭ ‬بتطوان‭ (‬الأحداث‭ ‬والسجينات‭ ‬والسجناء‭) ‬وكذا‭ ‬السجناء‭ ‬الاسبان‭.‬

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