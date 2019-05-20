تركيا‭: ‬توقيف‭ ‬249‭ ‬من‭ ‬موظفي‭ ‬الخارجية

اسطنبول‭ – ‬توركان‭ ‬اسماعيل‭ ‬

أمرت‭ ‬السلطات‭ ‬التركية‭ ‬الاثنين‭ ‬بتوقيف‭ ‬249‭ ‬موظفا‭ ‬سابقا‭ ‬وحاليا‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬يشتبه‭ ‬بأنهم‭ ‬على‭ ‬صلة‭ ‬بالمجموعة‭ ‬التي‭ ‬تتهمها‭ ‬أنقرة‭ ‬بتدبير‭ ‬انقلاب‭ ‬العام‭ ‬2016‭ ‬الفاشل،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬مكتب‭ ‬النائب‭ ‬العام‭. ‬واعتقل‭ ‬78‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬المكتب‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬أنقرة‭. ‬وتعد‭ ‬الحملة‭ ‬الأمنية‭ ‬الأخيرة‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬يجري‭ ‬في‭ ‬42‭ ‬مدينة‭ ‬بشأن‭ ‬تجاوزات‭ ‬مفترضة‭ ‬في‭ ‬امتحان‭ ‬القبول‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬لصالح‭ ‬أعضاء‭ ‬من‭ ‬الحركة‭ ‬التي‭ ‬يقودها‭ ‬الداعية‭ ‬الإسلامي‭ ‬المقيم‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬فتح‭ ‬الله‭ ‬غولن‭.‬

وانضم‭ ‬المشتبهون‭ ‬إلى‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬2010‭ ‬و2013،‭ ‬وفق‭ ‬مكتب‭ ‬المدعي‭ ‬العام‭.‬

وقال‭ ‬مصدر‭ ‬قضائي‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬14‭ ‬منهم‭ ‬لا‭ ‬يزالون‭ ‬موظفين‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬الوزارة‭ ‬بينما‭ ‬أقيل‭ ‬البقية‭ ‬من‭ ‬مناصبهم‭. ‬وتتهم‭ ‬أنقرة‭ ‬غولن‭ ‬وأتباعه‭ ‬بتدبير‭ ‬الانقلاب‭ ‬الفاشل‭ ‬الذي‭ ‬هدف‭ ‬للإطاحة‭ ‬بالرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬إردوغان‭ ‬في‭ ‬2016‭. ‬وتنفي‭ ‬الحركة‭ ‬الاتهامات‭ ‬وتصّر‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬مجموعة‭ ‬مسالمة‭ ‬تدعم‭ ‬التعليم‭ ‬والإسلام‭ ‬والمعتدل‭.‬

وتمت‭ ‬إقالة‭ ‬عشرات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬موظفي‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭ ‬بينهم‭ ‬اساتذة‭ ‬وقضاة‭ ‬وجنود‭ ‬من‭ ‬مناصبهم‭ ‬منذ‭ ‬محاولة‭ ‬الانقلاب‭.‬

وتتحدث‭ ‬السلطات‭ ‬التركية‭ ‬عن‭ ‬إزالة‭ ‬«جرثومة»‭ ‬غولن‭ ‬من‭ ‬مؤسسات‭ ‬الدولة،‭ ‬لكن‭ ‬ناشطين‭ ‬وحلفاء‭ ‬أنقرة‭ ‬في‭ ‬الغرب‭ ‬انتقدوا‭ ‬بشدة‭ ‬نطاق‭ ‬الحملة‭ ‬الأمنية‭.‬