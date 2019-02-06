تركيا‭ ‬تندد‭ ‬بإعلان‭ ‬ماكرون‭ ‬يوماً‭ ‬فرنسياً‭ ‬للإبادة‭ ‬الأرمنية

انقرة‭ – ‬توركان‭ ‬اسماعيل‭ ‬

نددت‭ ‬تركيا‭ ‬الأربعاء‭ ‬بقرار‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬ايمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬إعلان‭ ‬يوم‭ ‬وطني‭ ‬لإحياء‭ ‬ذكرى‭ ‬«الإبادة‭ ‬الأرمنية»‭ ‬عام‭ ‬1915،‭ ‬وهو‭ ‬وصف‭ ‬ترفضه‭ ‬أنقرة‭.‬

وقال‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬الرئاسة‭ ‬التركية‭ ‬ابراهيم‭ ‬كالين‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬«ندين‭ ‬ونرفض‭ ‬محاولات‭ ‬ماكرون‭ ‬الذي‭ ‬يواجه‭ ‬مشاكل‭ ‬سياسية‭ ‬في‭ ‬بلاده،‭ ‬تحويل‭ ‬وقائع‭ ‬تاريخية‭ ‬الى‭ ‬قضية‭ ‬سياسية‭ ‬لانقاذ‭ ‬الوضع»‭.‬

وكان‭ ‬ماكرون‭ ‬قال‭ ‬مساء‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أمام‭ ‬المجلس‭ ‬التنسيقي‭ ‬للمنظمات‭ ‬الأرمنية‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬إن‭ ‬بلاده‭ ‬ستعلن‭ ‬24‭ ‬نيسان/أبريل‭ ‬«يوما‭ ‬وطنيا‭ ‬لإحياء‭ ‬ذكرى‭ ‬الإبادة‭ ‬الأرمنية»‭.‬

ويؤكد‭ ‬الأرمن‭ ‬أن‭ ‬1,5‭ ‬مليون‭ ‬أرمني‭ ‬قتلوا‭ ‬بشكل‭ ‬منظم‭ ‬قبيل‭ ‬انهيار‭ ‬السلطنة‭ ‬العثمانية‭ ‬فيما‭ ‬أقر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المؤرخين‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عشرين‭ ‬دولة‭ ‬بينها‭ ‬فرنسا‭ ‬وإيطاليا‭ ‬وروسيا‭ ‬بوقوع‭ ‬أبادة‭.‬

وترفض‭ ‬تركيا‭ ‬وصف‭ ‬«إبادة»‭ ‬مشيرة‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬هؤلاء‭ ‬القتلى‭ ‬سقطوا‭ ‬خلال‭ ‬حرب‭ ‬أهلية‭ ‬تزامنت‭ ‬مع‭ ‬مجاعة‭ ‬وأدت‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬300‭ ‬ألف‭ ‬و500‭ ‬ألف‭ ‬أرمني‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬عدد‭ ‬مماثل‭ ‬من‭ ‬الأتراك‭ ‬حين‭ ‬كانت‭ ‬القوات‭ ‬العثمانية‭ ‬وروسيا‭ ‬تتنازعان‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬الأناضول‭.‬

وأضاف‭ ‬كالين‭ ‬أن‭ ‬«المزاعم‭ ‬حول‭ ‬ما‭ ‬يسمى‭ ‬+إبادة‭ ‬أرمنية+‭ ‬هي‭ ‬كذبة‭ ‬سياسية‭ ‬تخالف‭ ‬الوقائع‭ ‬التاريخية‭ ‬ولا‭ ‬أساس‭ ‬قانونيا‭ ‬لها»‭ ‬قائلا‭ ‬«لا‭ ‬يمكن‭ ‬لأحد‭ ‬أن‭ ‬يلطخ‭ ‬تاريخنا»‭.‬

وبإعلانه‭ ‬هذا‭ ‬أمام‭ ‬العشاء‭ ‬السنوي‭ ‬للمجلس‭ ‬التنسيقي‭ ‬الأرمني‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬يكون‭ ‬ماكرون‭ ‬قد‭ ‬وفى‭ ‬بوعد‭ ‬كان‭ ‬أطلقه‭ ‬خلال‭ ‬حملته‭ ‬الانتخابية‭ ‬بوضع‭ ‬الإبادة‭ ‬الأرمنية‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬1915‭ ‬و1917،‭ ‬التي‭ ‬اعترفت‭ ‬بها‭ ‬فرنسا‭ ‬في‭ ‬2001‭ ‬فيما‭ ‬ترفض‭ ‬انقرة‭ ‬الاعتراف‭ ‬بها،‭ ‬على‭ ‬البرنامج‭ ‬الرسمي‭ ‬الفرنسي‭.‬