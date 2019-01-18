تركيا‭ ‬تقرر‭ ‬اقامة ‬قنصليتين‭ ‬في‭ ‬النجف‭ ‬وكركوك‭ ‬وتفتح‭ ‬معبراً‭ ‬جديداً‭ ‬للتجارة

اتفاق‭ ‬لتوحيد‭ ‬التعرفة‭ ‬الضريبية‭ ‬بين‭ ‬بغداد‭ ‬وأربيل‭ ‬

بغداد‭ – ‬كريم‭ ‬عبد‭ ‬زاير‭ ‬

انقرة‭ – ‬توركان‭ ‬اسماعيل‭ ‬

تم‭ ‬امس‭ ‬الاتفاق‭ ‬بين‭ ‬حكومتي‭ ‬العراق‭ ‬وإقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراقي‭ ‬حول‭ ‬توحيد‭ ‬التعرفة‭ ‬الجمركية،‭ ‬والذي‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬تقييم‭ ‬التجربة‭ ‬ومراجعتها‭ ‬خلال‭ ‬ستة‭ ‬أشهر،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬الاستعانة‭ ‬بموظفين‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الخبرة‭ ‬والاختصاص‭.‬فيما‭ ‬اعلن‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الخارجية‭ ‬التركية‭ ‬،الجمعة،‭ ‬إن‭ ‬تركيا‭ ‬تخطط‭ ‬لفتح‭ ‬قنصليتين‭ ‬في‭ ‬كركوك‭ ‬والنجف‭ ‬بالعراق‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬الجاري‭.‬

وزاد‭ ‬حامي‭ ‬أقصوي،‭ ‬بمؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬،‭ ‬ان‭ ‬“‭ ‬تركيا‭ ‬تريد‭ ‬تطوير‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬العراق،‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬تقديم‭ ‬تركيا‭ ‬أكبر‭ ‬تعهد‭ ‬قدره‭ ‬5‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إعادة‭ ‬إعمار‭ ‬العراق”،‭ ‬مضيفا‭ ‬،‭ ‬أن‭ ‬”‭ ‬الجهود‭ ‬جارية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬افتتاح‭ ‬معبر‭ ‬(أوفاكوي)‭ ‬الحدودي‭ ‬مع‭ ‬العراق،‭ ‬اذ‭ ‬ان‭ ‬العلاقات‭ ‬التجارية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬ستتأثر‭ ‬بشكل‭ ‬إيجابي‭ ‬عند‭ ‬افتتاح‭ ‬المعبر‭ ‬،‭ ‬كما‭ ‬نخطط‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬لإعادة‭ ‬تفعيل‭ ‬قنصلياتنا‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬والبصرة،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬في‭ ‬كركوك‭ ‬والنجف‭ ‬،

وجاء‭ ‬في‭ ‬الوثيقة‭ ‬الصادرة‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬بعد‭ ‬إقراره‭ ‬توصيات‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬الاقتصادية‭ ‬بشأن‭ ‬دراسة‭ ‬ملف‭ ‬توحيد‭ ‬الرسوم‭ ‬الجمركية‭ ‬في‭ ‬المنافذ‭ ‬الحدودية‭ ‬كافة‭ ‬وتسهيل‭ ‬انسيابية‭ ‬حركة‭ ‬دخول‭ ‬البضائع‭ ‬في‭ ‬المحافظات‭ ‬كافة‭ ‬والموقعة‭ ‬من‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬وكالةً،‭ ‬مهدي‭ ‬العلاق:‭ ‬“بدء‭ ‬العمل‭ ‬بالمنافذ‭ ‬الحدودية‭ ‬كافة‭ ‬(جميع‭ ‬منافذ‭ ‬المحافظات‭ ‬وإقليم‭ ‬كوردستان)‭ ‬بحسب‭ ‬الجهات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬توحيدها‭ ‬بين‭ ‬الحكومة‭ ‬الاتحادية‭ ‬والإقليم،‭ ‬وأن‭ ‬تكون‭ ‬نسبة‭ ‬التعرفة‭ ‬الجمركية‭ ‬الموحدة‭ ‬بحسب‭ ‬القوائم‭ ‬المتفق‭ ‬عليها‭ ‬بموجب‭ ‬كتاب‭ ‬وزارة‭ ‬المالية،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تقيم‭ ‬التجربة‭ ‬وتراجع‭ ‬خلال‭ ‬مدة‭ ‬لا‭ ‬تتجاوز‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬بدءاً‭ ‬من‭ ‬تاريح‭ ‬إصدار‭ ‬القرار،‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬دوائر‭ ‬المرور‭ ‬(بحسب‭ ‬المحضر‭ ‬الموقع‭ ‬بين‭ ‬ممثل‭ ‬الحكومة‭ ‬الاتحادية‭ ‬والإقليم)‭ ‬والتقييس‭ ‬والسيطرة‭ ‬النوعية‭ ‬والصحة‭ ‬بحسب‭ ‬المحضر‭ ‬الموقع‭ ‬بين‭ ‬ممثل‭ ‬الحكومة‭ ‬الاتحادية‭ ‬والإقليم)‭ ‬وجهاز‭ ‬المخابرات‭ ‬الوطني‭ ‬العراقي‭ ‬(بالآلية‭ ‬نفسها‭ ‬المعمول‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬مطارات‭ ‬الإقليم‭ ‬حالياً)”‭.‬

وأضاف‭ ‬القرار:‭ ‬“بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬الجهات‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬توقيع‭ ‬محاضر‭ ‬بين‭ ‬ممثل‭ ‬الحكومة‭ ‬الاتحادية‭ ‬والإقليم‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬يأتي:‭ ‬1-‭ ‬تواجد‭ ‬هيئة‭ ‬المنافذ‭ ‬الحدودية:‭ ‬تخضع‭ ‬إدارة‭ ‬جميع‭ ‬المنافذ‭ ‬في‭ ‬الإقليم‭ ‬إلى‭ ‬هيئة‭ ‬المنافذ‭ ‬الحدودية‭ ‬بحسب‭ ‬قانون‭ ‬هيئة‭ ‬المنافذ‭ ‬الحدودية‭ ‬رقم‭ ‬(30)‭ ‬لسنة‭ ‬2016،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تتم‭ ‬الاستعانة‭ ‬بموظفين‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬إقليم‭ ‬كوردستان‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الخبرة‭ ‬والاختصاص‭ ‬الذين‭ ‬يعملون‭ ‬على‭ ‬ملاك‭ ‬هيئة‭ ‬المنافذ‭ ‬الحدودية‭ ‬ويتم‭ ‬تدويرهم‭ ‬في‭ ‬المنافذ‭ ‬داخل‭ ‬الإقليم‭ ‬أصولياً،‭ ‬2-‭ ‬الرزنامة‭ ‬الزراعية:‭ ‬تتكفل‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬الاقتصادية‭ ‬بإصدار‭ ‬توقيتات‭ ‬وتحديد‭ ‬منافذ‭ ‬المنع‭ ‬للرزنامة‭ ‬الزراعية‭ ‬مع‭ ‬الأخذ‭ ‬بعين‭ ‬الاهتمام‭ ‬المصلحة‭ ‬الوطنية‭ ‬ومراعاة‭ ‬مصالح‭ ‬المحافظات‭ ‬وإقليم‭ ‬كوردستان”‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬“قرارات‭ ‬الحجر‭ ‬الصحي‭ ‬والبيطري‭ ‬والموقف‭ ‬الوبائي‭ ‬لمنظمة‭ ‬الصحة‭ ‬الحيوانية‭ ‬العالمية‭ ‬تخضع‭ ‬إلى‭ ‬المادة‭ ‬12‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬الصحة‭ ‬الحيوانية”،‭ ‬مبيناً:‭ ‬“تلتزم‭ ‬جميع‭ ‬المنافذ‭ ‬الحدودية‭ ‬بجميع‭ ‬المحافظات‭ ‬والإقليم‭ ‬بتنفيذ‭ ‬قرارات‭ ‬حماية‭ ‬المنتج‭ ‬الوطني‭ ‬الصادرة‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬الاتحادية‭ ‬وإقليم‭ ‬كوردستان‭ ‬ويفرض‭ ‬الرسم‭ ‬الأعلى‭ ‬عند‭ ‬التعارض‭ ‬ومنع‭ ‬الاستيراد”‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬“استيفاء‭ ‬أمانات‭ ‬ضريبية‭ ‬وفقاً‭ ‬المادة‭ ‬3‭ ‬الفقرة‭ ‬4‭ ‬من‭ ‬القانون‭ ‬الضريبي‭ ‬وفقاً‭ ‬لما‭ ‬جاء‭ ‬بضوابط‭ ‬الاستيراد‭ ‬المثبتة‭ ‬في‭ ‬الضوابط‭ ‬السنوية‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للضرائب،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬توحد‭ ‬الضوابط‭ ‬والتعليمات‭ ‬ووفقاً‭ ‬للمحاضر‭ ‬الموقعة‭ ‬مع‭ ‬الإقليم‭ ‬خلال‭ ‬مدة‭ ‬لا‭ ‬تتجاوز‭ ‬60‭ ‬يوماً‭ ‬بين‭ ‬الحكومة‭ ‬الاتحادية‭ ‬والإقليم‭ ‬بدءاً‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬إصدار‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬سواء‭ ‬بتوحيد‭ ‬فرضها‭ ‬أو‭ ‬بإلغائها”‭.‬