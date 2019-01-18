تركيا‭ ‬تقرر‭ ‬اقامة ‬قنصليتين‭ ‬في‭ ‬النجف‭ ‬وكركوك‭ ‬وتفتح‭ ‬معبراً‭ ‬جديداً‭ ‬للتجارة

اتفاق لتوحيد التعرفة الضريبية بين بغداد وأربيل
بغداد – كريم عبد زاير
انقرة – توركان اسماعيل
تم امس الاتفاق بين حكومتي العراق وإقليم كردستان العراقي حول توحيد التعرفة الجمركية، والذي ينص على تقييم التجربة ومراجعتها خلال ستة أشهر، مشيراً إلى الاستعانة بموظفين من سكان إقليم كردستان من ذوي الخبرة والاختصاص.فيما اعلن المتحدث باسم الخارجية التركية ،الجمعة، إن تركيا تخطط لفتح قنصليتين في كركوك والنجف بالعراق خلال العام الجاري.
وزاد حامي أقصوي، بمؤتمر صحفي ، ان “ تركيا تريد تطوير العلاقات مع العراق، بالتزامن مع تقديم تركيا أكبر تعهد قدره 5 مليارات دولار من أجل إعادة إعمار العراق”، مضيفا ، أن ” الجهود جارية من أجل افتتاح معبر (أوفاكوي) الحدودي مع العراق، اذ ان العلاقات التجارية بين البلدين ستتأثر بشكل إيجابي عند افتتاح المعبر ، كما نخطط هذا العام لإعادة تفعيل قنصلياتنا في الموصل والبصرة، ومن ثم في كركوك والنجف ،
وجاء في الوثيقة الصادرة من مجلس الوزراء العراقي بعد إقراره توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن دراسة ملف توحيد الرسوم الجمركية في المنافذ الحدودية كافة وتسهيل انسيابية حركة دخول البضائع في المحافظات كافة والموقعة من الأمين العام لمجلس الوزراء وكالةً، مهدي العلاق: “بدء العمل بالمنافذ الحدودية كافة (جميع منافذ المحافظات وإقليم كوردستان) بحسب الجهات التي تم توحيدها بين الحكومة الاتحادية والإقليم، وأن تكون نسبة التعرفة الجمركية الموحدة بحسب القوائم المتفق عليها بموجب كتاب وزارة المالية، على أن تقيم التجربة وتراجع خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر بدءاً من تاريح إصدار القرار، ومن خلال دوائر المرور (بحسب المحضر الموقع بين ممثل الحكومة الاتحادية والإقليم) والتقييس والسيطرة النوعية والصحة بحسب المحضر الموقع بين ممثل الحكومة الاتحادية والإقليم) وجهاز المخابرات الوطني العراقي (بالآلية نفسها المعمول بها في مطارات الإقليم حالياً)”.
وأضاف القرار: “بالنسبة إلى الجهات التي لم يتم توقيع محاضر بين ممثل الحكومة الاتحادية والإقليم بحسب ما يأتي: 1- تواجد هيئة المنافذ الحدودية: تخضع إدارة جميع المنافذ في الإقليم إلى هيئة المنافذ الحدودية بحسب قانون هيئة المنافذ الحدودية رقم (30) لسنة 2016، على أن تتم الاستعانة بموظفين من سكان إقليم كوردستان من ذوي الخبرة والاختصاص الذين يعملون على ملاك هيئة المنافذ الحدودية ويتم تدويرهم في المنافذ داخل الإقليم أصولياً، 2- الرزنامة الزراعية: تتكفل لجنة الشؤون الاقتصادية بإصدار توقيتات وتحديد منافذ المنع للرزنامة الزراعية مع الأخذ بعين الاهتمام المصلحة الوطنية ومراعاة مصالح المحافظات وإقليم كوردستان”.
وأكد أن “قرارات الحجر الصحي والبيطري والموقف الوبائي لمنظمة الصحة الحيوانية العالمية تخضع إلى المادة 12 من قانون الصحة الحيوانية”، مبيناً: “تلتزم جميع المنافذ الحدودية بجميع المحافظات والإقليم بتنفيذ قرارات حماية المنتج الوطني الصادرة من الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان ويفرض الرسم الأعلى عند التعارض ومنع الاستيراد”.
وأشار إلى “استيفاء أمانات ضريبية وفقاً المادة 3 الفقرة 4 من القانون الضريبي وفقاً لما جاء بضوابط الاستيراد المثبتة في الضوابط السنوية للهيئة العامة للضرائب، على أن توحد الضوابط والتعليمات ووفقاً للمحاضر الموقعة مع الإقليم خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً بين الحكومة الاتحادية والإقليم بدءاً من تاريخ إصدار هذا القرار سواء بتوحيد فرضها أو بإلغائها”.