تركيا‭ ‬تتهم‭ ‬نتانياهو‭ ‬بالعنصرية‭ ‬الصارخة‭ ‬

اسطنبول‭ ‬‭- ‬توركان‭ ‬اسماعيل‭ ‬

اتهمت‭ ‬تركيا‭ ‬الثلاثاء‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتانياهو‭ ‬ب»العنصرية‭ ‬الصارخة»‭ ‬بعد‭ ‬تأكيده‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬ليست‭ ‬دولة‭ ‬لجميع‭ ‬مواطنيها‭ ‬بل‭ ‬«فقط‭ ‬للشعب‭ ‬اليهودي»‭. ‬وغرد‭ ‬ابراهيم‭ ‬كالين‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬أردوغان‭ ‬«أدين‭ ‬هذه‭ ‬العنصرية‭ ‬الصارخة‭ ‬وهذا‭ ‬التمييز»‭. ‬وأضاف‭ ‬«يعيش‭ ‬1,6‭ ‬مليون‭ ‬عربي‭ ‬مسلم‭ ‬في‭ ‬اسرائيل‭. ‬هل‭ ‬ستتحرك‭ ‬الحكومات‭ ‬الغربية‭ ‬أو‭ ‬أنها‭ ‬ستصمت‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬تحت‭ ‬الضغط؟»‭. ‬وقال‭ ‬نتانياهو‭ ‬الأحد‭ ‬أن‭ ‬اسرائيل‭ ‬ليست‭ ‬دولة‭ ‬«لجميع‭ ‬مواطنيها»‭ ‬بل‭ ‬«فقط‭ ‬للشعب‭ ‬اليهودي»‭ ‬مستثنيا‭ ‬عرب‭ ‬اسرائيل،‭ ‬في‭ ‬خضم‭ ‬حملة‭ ‬الانتخابات‭ ‬التشريعية‭ ‬في‭ ‬9‭ ‬نيسان/أبريل‭. ‬وكان‭ ‬نتانياهو‭ ‬يرد‭ ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬على‭ ‬انستغرام‭ ‬على‭ ‬جدل‭ ‬أثارته‭ ‬تصريحات‭ ‬الممثلة‭ ‬روتيم‭ ‬سيلا‭ ‬على‭ ‬الموقع‭ ‬نفسه‭. ‬وكانت‭ ‬الممثلة‭ ‬والعارضة‭ ‬الشهيرة‭ ‬وجهت‭ ‬رسالة‭ ‬دافعت‭ ‬فيها‭ ‬عن‭ ‬حقوق‭ ‬الأقلية‭ ‬العربية‭ ‬التي‭ ‬تمثل‭ ‬17,5%‭ ‬من‭ ‬السكان‭ ‬وأكدت‭ ‬أن‭ ‬«دولة‭ ‬اسرائيل‭ ‬لجميع‭ ‬مواطنيها»‭. ‬ورد‭ ‬نتانياهو‭ ‬بالقول‭ ‬إن‭ ‬جميع‭ ‬المواطنين‭ ‬ومن‭ ‬بينهم‭ ‬العرب‭ ‬لهم‭ ‬حقوق‭ ‬متساوية،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬قانون‭ ‬مثير‭ ‬للجدل‭ ‬تم‭ ‬إقراره‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬يعلن‭ ‬إسرائيل‭ ‬دولة‭ ‬لليهود‭.‬

وقال‭ ‬«إسرائيل‭ ‬ليست‭ ‬دولة‭ ‬لجميع‭ ‬مواطنيها‭ .. ‬وطبقا‭ ‬لقانون‭ ‬الجنسية‭ ‬الأساسي‭ ‬الذي‭ ‬أقريناه،‭ ‬فإن‭ ‬إسرائيل‭ ‬هي‭ ‬دولة‭ ‬الأمة‭ ‬اليهودية‭ ‬فقط»‭.‬

واتهمت‭ ‬المعارضة‭ ‬نتانياهو‭ ‬بوصم‭ ‬عرب‭ ‬اسرائيل‭ ‬قبل‭ ‬الانتخابات‭ ‬لزيادة‭ ‬نسبة‭ ‬مشاركة‭ ‬ناخبي‭ ‬اليمين‭.‬

وأردوغان‭ ‬يدعم‭ ‬بقوة‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وينتقد‭ ‬بانتظام‭ ‬السياسة‭ ‬الاسرائيلية‭ ‬رغم‭ ‬تحسن‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬أنقرة‭ ‬وإسرائيل‭ ‬في‭ ‬2016‭ ‬بعد‭ ‬أزمة‭ ‬دبلوماسية‭ ‬دامت‭ ‬سنوات‭.‬