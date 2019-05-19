تركيا‭:‬‭ ‬سننتج‭ ‬مع‭ ‬روسيا‭ ‬منظومة‭ ‬إس‭ – ‬500

انقرة‭ – ‬توركان‭ ‬اسماعيل‭ ‬

أعلن‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيّب‭ ‬إردوغان‭ ‬السبت‭ ‬أنّ‭ ‬تركيا‭ ‬وروسيا‭ ‬ستُنتجان‭ ‬بشكل‭ ‬مشترك‭ ‬منظومة‭ ‬الدّفاع‭ ‬إس-500،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬جدل‭ ‬أثاره‭ ‬شراء‭ ‬أنقرة‭ ‬لنظام‭ ‬الدفاع‭ ‬الصاروخي‭ ‬إس-400‭ ‬من‭ ‬موسكو‭.‬

وقد‭ ‬أدّى‭ ‬شراء‭ ‬أنقرة‭ ‬صواريخ‭ ‬إس-400‭ ‬الروسيّة‭ ‬إلى‭ ‬توتير‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬تركيا‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬العضوين‭ ‬في‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭. ‬ولا‭ ‬يعرف‭ ‬تأثير‭ ‬القرار‭ ‬الجديد‭ ‬على‭ ‬الع‭ ‬لاقات‭ ‬بلبين‭ ‬تركيا‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وشدّد‭ ‬إردوغان‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬اسطنبول‭ ‬على‭ ‬أنّ‭ ‬بلاده‭ ‬«لن‭ ‬تتراجع‭ ‬عن‭ ‬شراء‭ ‬إس-400»،‭ ‬قائلاً‭ ‬«هذه‭ ‬صفقة‭ ‬مبرمة»‭.‬

وأضاف‭ ‬أمام‭ ‬وفد‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬كانوا‭ ‬يطرحون‭ ‬عليه‭ ‬أسئلة‭ ‬«سيكون‭ ‬هناك‭ ‬إنتاج‭ ‬مشترك‭ ‬لـ(منظومة)‭ ‬إس-500،‭ ‬بعدَ‭ ‬إس-400»‭.‬

لكنّ‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬تُعارض‭ ‬بشدّة‭ ‬حيازة‭ ‬أنقرة‭ ‬نظام‭ ‬إس-400،‭ ‬وتُخيِّرها‭ ‬بين‭ ‬هذا‭ ‬النظام‭ ‬الروسي‭ ‬ومقاتلات‭ ‬إف-35‭ ‬الأميركيّة‭ ‬التي‭ ‬ترغب‭ ‬تركيا‭ ‬في‭ ‬شراء‭ ‬مئة‭ ‬منها‭.‬

وتخشى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬أنّ‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المستخدمة‭ ‬في‭ ‬نظام‭ ‬إس-400‭ ‬يُمكن‭ ‬أن‭ ‬تُستخدم‭ ‬في‭ ‬جمع‭ ‬بيانات‭ ‬تقنيّة‭ ‬عن‭ ‬الطائرات‭ ‬العسكريّة‭ ‬التابعة‭ ‬لحلف‭ ‬الأطلسي‭ ‬الذي‭ ‬تنتمي‭ ‬إليه‭ ‬تركيا،‭ ‬ما‭ ‬قد‭ ‬يسمح‭ ‬بوصول‭ ‬روسيا‭ ‬أيضاً‭ ‬إلى‭ ‬تلك‭ ‬البيانات‭.‬

وفي‭ ‬حال‭ ‬نفّذت‭ ‬تركيا‭ ‬اتّفاقها‭ ‬مع‭ ‬موسكو،‭ ‬يُمكن‭ ‬أن‭ ‬تُعاقَب‭ ‬بموجب‭ ‬قانون‭ ‬أميركي‭ ‬ينصّ‭ ‬على‭ ‬فرض‭ ‬عقوبات‭ ‬اقتصاديّة‭ ‬على‭ ‬أيّ‭ ‬دولة‭ ‬توقّع‭ ‬عقود‭ ‬تسليح‭ ‬مع‭ ‬شركات‭ ‬روسية‭.‬

وأشار‭ ‬إردوغان‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬الدراسات‭ ‬الفنّية‭ ‬التي‭ ‬أجرتها‭ ‬تركيا‭ ‬تُظهر‭ ‬أنّه‭ ‬ليست‭ ‬هناك‭ ‬مشكلة‭ ‬في‭ ‬التوافق‭ ‬التشغيلي‭ ‬بين‭ ‬نظام‭ ‬إس-400‭ ‬وطائرات‭ ‬إف-35‭. ‬وشدّد‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬على‭ ‬أنّ‭ ‬تركيا‭ ‬ستتسلّم‭ ‬طائرات‭ ‬إف-35‭ ‬«عاجلاً‭ ‬أم‭ ‬آجلاً»‭.‬

كما‭ ‬كرّر‭ ‬إردوغان‭ ‬أنّ‭ ‬بلاده‭ ‬ستحصل‭ ‬على‭ ‬نظام‭ ‬إس-400‭ ‬في‭ ‬تمّوز/يوليو،‭ ‬مضيفاً‭ ‬«لكنّ‭ ‬(هذا‭ ‬الموعد)‭ ‬قد‭ ‬يتمّ‭ ‬تقديمه»