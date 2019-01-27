تركني أشلاء مبعثّرة

مصر على ارسال الرسائل شخص مزعج يقطع سلسلة افكارة ساوقفة عند حده …ياهذا كف عن عمل المراهقين وتركني وشؤني اجاب مستهزاءن يامشاغبة ههههه احببت ان اتعرف .. اسفة لست سلعة بتناول اليد .. استغرب ولماذا هذا التعجرف معي .. يا اخ لي مايكفي من الاعمال اتركني اريد ان اسرح بخيالي لتأليف قصة .. تألفين قصص ههههه اكتبي عن ديسمبر اخر شهور السنة

ماذا ..يااخ انا في غني عن اللعاب الاولاد .. اسمعي يا ابنتي

ابنتك!!! نعم اني كبير في العمر ولدي خبير في الحياة .. لم اكن اصدق وسرعان ما كتب لي كلمة(كم انت قبيح ايها الموت ) شدتني اليه وجعلت الفضول يغمرني للتعرف عليه كتب تلك الكلمات كطفل الذي يصارع حتى ينطق ..ونغرز في حنجرته السيوف

قالها وبين الكلمات اهات والقلب يصرخ من الالم..قسى علينا القدر حين اخذها مني.عصفت بي صراعة مع الماضي تتطاير منها افكاري فرش لي بساط سحري للرحيل الى عالم اخر واشخاص لم اكن اعوفهم

يسرد لي قصة لم يذكرها التاريخ من شدت مايؤلم بها شهد معاناة لم يعرفها قيس ولم تمر بها ليلى

ياليلى اخبريها لقد توقف بي الزمن منذ فراقها

اخبري الاوراق البيضاء ان رسم احرفي سيجعلها تتلون بلون الحداد ..مالكت فؤادي دنيا .. اه ..اه …لاربيع يمر علي ولا ضحكات تعزيني بعدها ..ومازال انيس صدى صوتها يغرقني في الذكريات

ابنتي

ياليلاي بعد الفراق عشقت السهر لختبئ من فراغها المقيت لانسى تلك المأساة ..كيف وانا نمت واستيقظت على صوت الانفجار النوم اصبح خيانة لعيونها التي نامت بدون وداع

وحال بيني وبينه صمت… ارعبني

يااستاذ اكرم ..هل مازلت معي ..

دون جواب …رحل بناقة الهدوء ..وكما رحلة (دنيا )بنفجار رحل وترك انفجار بداخلي

زرع اوجاعه في مخيلتي ..ورحل

كم انت قبيح ايها الموت

عبير حامد صليبي – بغداد