ترقب لتحويلات مغاربة الخارج في موسم الصيف لانعاش الاقتصاد  

الرباط‭ – ‬عبدالحق‭ ‬بن‭ ‬رحمون

‮ ‬يتوقع‭ ‬أن‭ ‬يعرف‭ ‬المغرب‭ ‬دينامية‭ ‬اقتصادية‭ ‬خلال‭ ‬فصل‭ ‬الصيف،‭ ‬الذي‭ ‬يصاف‭ ‬عيد‭ ‬الأضحى،‭ ‬وهي‭ ‬مناسبة‭ ‬تستغلها‭ ‬الجالية‭ ‬المغربية‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬بالملايين‭ ‬المقيمة‭ ‬بالخارج‭ ‬لقضاء‭ ‬عطلتها‭ ‬في‭ ‬المغرب‭ ‬لصلة‭ ‬الرحم،‭ ‬وربط‭ ‬الصلة‭ ‬بالبلاد‭. ‬ويتوقع‭ ‬مراقبون‭ ‬وخبراء‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬أن‭ ‬يعرف‭ ‬المغرب‭ ‬إنعاش‭ ‬الاقتصاد‭ ‬المحلي،‭ ‬بعد‭ ‬موجة‭ ‬غلاء‭ ‬الأسعار‭ ‬التي‭ ‬أثرت‭ ‬بشكل‭ ‬سلبي‭ ‬على‭ ‬الوضع‭ ‬الاجتماعي‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬أن‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأسر‭ ‬المغربية‭ ‬تعتمد‭ ‬في‭ ‬معيشتها‭ ‬على‭ ‬التحويلات‭ ‬المالية‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬أبنائها‭ ‬المقيمين‭ ‬بالخارج‭. ‬وبحسب‭ ‬تقارير‭ ‬فقد‭ ‬ساهم‭ ‬أفراد‭ ‬الجالية‭ ‬المغربية‭ ‬في‭ ‬إنعاش‭ ‬الخزينة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬إلى‭ ‬تجاوز‭ ‬مبلغ‭ ‬100‭ ‬مليار‭ ‬درهم‭ ‬بشكل‭ ‬مؤكد،‭ ‬بنهاية‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬2022،‭ ‬بعد‭ ‬تأكيد‭ ‬بلوغها‭ ‬في‭ ‬متم‭ ‬نونبر‭ ‬99‭.‬5‭ ‬مليارات‭ ‬درهم‭ ‬لأول‭ ‬مرة،‭ ‬وفق‭ ‬المؤشرات‭ ‬الشهرية‭ ‬للمبادلات‭ ‬الخارجية‭ ‬التي‭ ‬نشرها‭ ‬مكتب‭ ‬الصرف‭.‬

وفي‭ ‬إطار‭ ‬استقبال‭ ‬موسم‭ ‬الصيف،‭ ‬شرعت‭ ‬الأربعاء،‭ ‬دعت‭ ‬اللجنة‭ ‬المختلطة‭ ‬المغربية‭-‬الإسبانية‭ ‬المكلفة‭ ‬بعملية‭ ‬العبور‭ ‬لسنة‭ ‬2023‭ ‬،‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬التنسيق‭ ‬بين‭ ‬نقاط‭ ‬الاتصال‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تداول‭ ‬جيد‭ ‬للمعلومات‭ ‬وتوقع‭ ‬بعض‭ ‬الجوانب‭ ‬المتعلقة‭ ‬بإدارة‭ ‬أيام‭ ‬الذروة،‭ ‬وإمكانية‭ ‬تبادل‭ ‬التذاكر،‭ ‬ومكافحة‭ ‬المضاربة‭ ‬في‭ ‬أسعار‭ ‬رحلات‭ ‬العبور‭ ‬البحرية‭.‬

وتركزت‭ ‬المحادثات‭ ‬التي‭ ‬طبعت‭ ‬الاجتماع‭ ‬المنعقد‭ ‬بمدريد‭ ‬على‭ ‬الترتيبات‭ ‬العملياتية‭ ‬التي‭ ‬وضعها‭ ‬الطرفان‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ضمان‭ ‬أفضل‭ ‬الظروف‭ ‬لإجراء‭ ‬عملية‭ ‬مرحبا‭ ‬2023‭ . ‬وأعلنت‭ ‬اللجنة‭ ‬التي‭ ‬عقدت‭ ‬اجتماعها‭ ‬برئاسة‭ ‬مشتركة‭ ‬بين‭ ‬خالد‭ ‬الزروالي،‭ ‬الوالي‭ ‬مدير‭ ‬الهجرة‭ ‬ومراقبة‭ ‬الحدود‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬وإيزابيل‭ ‬غويكوتشيا‭ ‬أرانغوين،‭ ‬نائبة‭ ‬كاتبة‭ ‬الدولة‭ ‬الداخلية،‭ ‬على‭ ‬خطة‭ ‬لتعزيز‭ ‬الأسطول‭ ‬البحري،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تسخير‭ ‬32‭ ‬سفينة‭ ‬و‭ ‬9‭ ‬فاعلين‭ ‬بحريين،‭ ‬لتشغيل‭ ‬12‭ ‬خطا‭ ‬بحريا‭ ‬بطاقة‭ ‬استيعابية‭ ‬يومية‭ ‬تزيد‭ ‬عن‭ ‬45529‭ ‬مسافرا‭ ‬و‭ ‬12357‭ ‬مركبة‭ ‬على‭ ‬خط‭ ‬طنجة‭ ‬المتوسط‭-‬الجزيرة‭ ‬الخضراء،‭ ‬أي‭ ‬بزيادة‭ ‬قدرها‭ ‬8‭ ‬بالمائة،‭ ‬واستثمار‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬300‭ ‬مليون‭ ‬درهم‭ ‬لتطوير‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬للموانئ‭ ‬في‭ ‬طنجة‭ ‬المتوسط‭ ‬والناظور‭ ‬والحسيمة‭ ‬ومدينة‭ ‬طنجة،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬تدابير‭ ‬الراحة‭ ‬وتسهيلات‭ ‬للركاب‭ .‬

من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬تهم‭ ‬الخطة‭ ‬تعبئة‭ ‬السلطات‭ ‬المحلية،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬إحداث‭ ‬خلايا‭ ‬متخصصة‭ ‬في‭ ‬الأقاليم‭ ‬والعمالات،‭ ‬وتعزيز‭ ‬طواقم‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية‭ ‬التي‭ ‬تمت‭ ‬تعبئتها،‭ ‬وتعبئة‭ ‬التمثيليات‭ ‬القنصلية‭ ‬للمغرب‭ ‬في‭ ‬إسبانيا،‭ ‬مع‭ ‬تأمين‭ ‬دوام‭ ‬يومي،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬عطلات‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬والعطلات‭ ‬الرسمية‭.‬