ترقب‭ ‬حذر‭ ‬في‭ ‬الجزائر‭ ‬بعد‭ ‬يوم‭ ‬من‭ ‬ترشيح‭ ‬بوتفليقة

الرئيس‭ ‬الجزائري‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬صحي‭ ‬طاريء

الجزائر‭ – ‬الزمان‭ ‬

‭ ‬بدا‭ ‬يوم‭ ‬امس‭ ‬هادئا‭ ‬في‭ ‬الجزائر،‭ ‬بعد‭ ‬ليلة‭ ‬طويلة‭ ‬من‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬اعتُبر‭ ‬«تحقيرا»‭ ‬للحركة‭ ‬غير‭ ‬المسبوقة‭ ‬الرافضة‭ ‬لبقاء‭ ‬الرئيس‭ ‬الثمانيني‭ ‬في‭ ‬الحكم‭. ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬الغضب‭ ‬الذي‭ ‬يشعر‭ ‬به‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الجزائريين‭ ‬غداة‭ ‬تقديم‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬بوتفليقة‭ ‬ترشيحه‭ ‬لولاية‭ ‬رئاسية‭ ‬خامسة،‭ ‬وقالت‭ ‬اذاعة‭ ‬مونتي‭ ‬كارلو‭ ‬ان‭ ‬صحة‭ ‬بوتفليقة‭ ‬تمر‭ ‬بمرحلة‭ ‬دقيقة‭ ‬في‭ ‬المستشفى‭ ‬الجامعي‭ ‬في‭ ‬جنييف‭ .‬

ومباشرة‭ ‬بعد‭ ‬إعلان‭ ‬تقديم‭ ‬ملف‭ ‬ترشيح‭ ‬الرئيس،‭ ‬خرج‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬الى‭ ‬الشارع‭ ‬ليلا‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الجزائر‭ ‬ومدن‭ ‬أخرى‭ ‬للتظاهر‭. ‬ولم‭ ‬يتم‭ ‬تسجيل‭ ‬أي‭ ‬حوادث‭.‬

وتكررت‭ ‬الشعارات‭ ‬ذاتها‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬التظاهرات‭ ‬منذ‭ ‬22‭ ‬شباط/فبراير:‭ ‬«بوتفليقة،‭ ‬إرحل»‭ ‬و»لا‭ ‬للعهدة‭ ‬الخامسة»،‭ ‬وغيرها‭… ‬ما‭ ‬يدلّ‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬«تعهدات»‭ ‬بوتفليقة‭ ‬بالتنازل‭ ‬عن‭ ‬الحكم‭ ‬قبل‭ ‬نهاية‭ ‬ولايته‭ ‬الخامسة‭ ‬وتنظيم‭ ‬انتخابات‭ ‬رئاسيّة‭ ‬مبكرة‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬فوزه‭ ‬في‭ ‬انتخابات‭ ‬نيسان/أبريل،‭ ‬لم‭ ‬تنجح‭ ‬في‭ ‬تهدئة‭ ‬الاحتجاجات‭.‬

ورأى‭ ‬محمد‭ ‬(69‭ ‬سنة)،‭ ‬وهو‭ ‬متقاعد،‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الترشيح‭ ‬«شتيمة‭ ‬للشعب»،‭ ‬دفعته‭ ‬الى‭ ‬إعلان‭ ‬استعداده‭ ‬للتظاهر‭ ‬«للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬مرة»‭ ‬الجمعة‭ ‬القادمة‭.‬

وتابع‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬باب‭ ‬الواد‭ ‬الشعبي‭ ‬«يريدون‭ ‬ان‭ ‬يقنعونا‭ ‬أن‭ ‬(بوتفليقة)‭ ‬نبيّ‭ ‬مُرسل‭ ‬ولا‭ ‬يوجد‭ ‬غيره‭ ‬لإنقاذ‭ ‬البلاد»‭. ‬أما‭ ‬كريم‭ ‬(22‭ ‬سنة)،‭ ‬الذي‭ ‬يبحث‭ ‬عن‭ ‬عمل،‭ ‬فقال‭ ‬إن‭ ‬بوتفليقة‭ ‬«يستهزئ‭ ‬بنا،‭ ‬لقد‭ ‬قلنا‭ ‬لا،‭ ‬يعني‭ ‬لا،‭ ‬و+نحن+‭ ‬الشعب‭ ‬يعني‭ ‬42‭ ‬مليون‭ ‬شخص،‭ ‬وليس‭ ‬كمشة‭ ‬من‭ ‬(المسؤولين)‭ ‬تفرض‭ ‬علينا‭ ‬قواعدها»‭. ‬وتولّى‭ ‬إيداع‭ ‬ملفّ‭ ‬ترشّح‭ ‬بوتفليقة‭ ‬مدير‭ ‬حملته‭ ‬الجديد‭ ‬عبد‭ ‬الغني‭ ‬زعلان‭ ‬الذي‭ ‬تلى‭ ‬رسالة‭ ‬من‭ ‬بوتفليقة‭ ‬يتعهّد‭ ‬فيها‭ ‬الرئيس‭ ‬تنظيم‭ ‬انتخابات‭ ‬رئاسيّة‭ ‬مبكرة‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬فوزه‭ ‬يُحدّد‭ ‬موعدها‭ ‬مؤتمر‭ ‬وطني‭ ‬يعمل‭ ‬أيضاً‭ ‬على‭ ‬إقرار‭ ‬إصلاحات‭ ‬أساسيّة‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬الرسالة‭ ‬«أتعهّد‭ ‬أمام‭ ‬الله‭ ‬تعالى‭ ‬والشعب‭ ‬الجزائري»‭ ‬بالدعوة‭ ‬«مباشرةً»‭ ‬بعد‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسيّة‭ ‬«إلى‭ ‬تنظيم‭ ‬ندوة‭ ‬وطنيّة‭ ‬شاملة‭ ‬واعتماد‭ ‬إصلاحات‭ ‬سياسيّة‭ ‬واقتصاديّة‭ ‬واجتماعيّة‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬إرساء‭ ‬أساس‭ ‬النظام‭ ‬الجديد»‭.‬

كما‭ ‬تعهّد‭ ‬الرئيس‭ ‬الجزائري‭ ‬بإعداد‭ ‬دستور‭ ‬جديد‭ ‬يُطرح‭ ‬على‭ ‬الاستفتاء‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ولادة‭ ‬«جمهورية‭ ‬جديدة»،‭ ‬وبالعمل‭ ‬على‭ ‬وضع‭ ‬سياسات‭ ‬«عاجلة‭ ‬كفيلة‭ ‬بإعادة‭ ‬التوزيع‭ ‬العادل‭ ‬للثروات‭ ‬الوطنيّة‭ ‬وبالقضاء‭ ‬على‭ ‬كافّة‭ ‬أوجه‭ ‬التهميش‭ ‬والإقصاء‭ ‬الاجتماعيّين‭ ‬(‭..‬)‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تعبئة‭ ‬وطنيّة‭ ‬فعليّة‭ ‬ضدّ‭ ‬جميع‭ ‬أشكال‭ ‬الرشوة‭ ‬والفساد»‭.‬

‭- ‬إذلال‭ ‬غير‭ ‬محتمل‭ -‬

ويتوقع‭ ‬ان‭ ‬يقوم‭ ‬المجلس‭ ‬الدستوري‭ ‬بالموافقة،‭ ‬ماعدا‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬حدوث‭ ‬مفاجأة‭ ‬كبرى،‭ ‬على‭ ‬ترشيح‭ ‬بوتفليقة‭ ‬المقعد‭ ‬منذ‭ ‬إصابته‭ ‬بجلطة‭ ‬في‭ ‬الدماغ‭ ‬في‭ ‬2013‭ ‬شلته‭ ‬جزئيا‭ ‬وأصبح‭ ‬غير‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬الكلام‭.‬

وينص‭ ‬القانون‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يعلن‭ ‬المجلس‭ ‬الدستوري‭ ‬قراره‭ ‬عشرة‭ ‬أيام‭ ‬بعد‭ ‬انقضاء‭ ‬مهلة‭ ‬الترشيحات‭.‬

ويتشكل‭ ‬المجلس‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬أوفياء‭ ‬للرئيس‭ ‬بوتفليقة‭ ‬الموجود‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬في‭ ‬سويسرا‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أسبوع،‭ ‬لإجراء‭ ‬«فحوص‭ ‬دورية»،‭ ‬ولم‭ ‬يعلن‭ ‬بعد‭ ‬عن‭ ‬تاريخ‭ ‬عودته‭.‬

وقالت‭ ‬ماجدة‭ ‬(32‭ ‬عاما)،‭ ‬الطالبة‭ ‬في‭ ‬كلية‭ ‬الطب،‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬«أخجل‭ ‬أن‭ ‬أقول‭ ‬أنني‭ ‬جزائرية،‭ ‬أصبحنا‭ ‬أضحوكة‭ ‬العالم»،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬الى‭ ‬صورة‭ ‬الرئيس‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يلق‭ ‬أي‭ ‬خطاب‭ ‬منذ‭ ‬إصابته‭ ‬بالجلطة‭ ‬وندرة‭ ‬ظهوره‭. ‬كذلك‭ ‬عبرت‭ ‬الصحف‭ ‬الصادرة‭ ‬الاثنين‭ ‬عن‭ ‬غضبها‭.‬

وبحسب‭ ‬صحيفة‭ ‬«الوطن»‭ ‬الناطقة‭ ‬بالفرنسية،‭ ‬فإن‭ ‬«بوتفليقة‭ ‬أظهر‭ ‬احتقاره‭ ‬للجزائريات‭ ‬والجزائريين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬ملف‭ ‬ترشحه»‭.‬

وأضافت‭ ‬الصحيفة‭ ‬أن‭ ‬الترشح‭ ‬لولاية‭ ‬خامسة‭ ‬«خرق‭ ‬واضح‭ ‬للدستور»‭ ‬و»إهانة‭ ‬وإذلال‭ ‬غير‭ ‬محتمل»‭ ‬لأغلب‭ ‬الجزائريين‭. ‬وحذرت‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬«الجزائر‭ ‬على‭ ‬فوهة‭ ‬بركان»‭.‬

وعنونت‭ ‬صحيفة‭ ‬«ليبرتي»‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الترشيح‭ ‬«ضد‭ ‬الشعب»،‭ ‬لأن‭ ‬الوعود‭ ‬بولاية‭ ‬خامسة‭ ‬قصيرة‭ ‬«لا‭ ‬تعدو‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬مناورة»‭ ‬هدفها‭ ‬تهدئة‭ ‬هذا‭ ‬الغضب‭ ‬«في‭ ‬انتظار‭ ‬استرجاع‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬الأمور»‭.‬

أما‭ ‬صحيفة‭ ‬«الخبر»،‭ ‬فاعتبرت‭ ‬أن‭ ‬«بوتفليقة‭ ‬يتجاهل‭ ‬مسيرات‭ ‬رفض‭ ‬+الخامسة+»‭ ‬و»يكون‭ ‬قد‭ ‬رفض‭ ‬الاستجابة‭ ‬لمطالب‭ ‬الشارع‭ ‬بعدم‭ ‬الترشح»‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬رأت‭ ‬صحيفة‭ ‬«المجاهد»‭ ‬الحكومية‭ ‬في‭ ‬ترشيح‭ ‬بوتفليقة‭ ‬وتعهداته‭ ‬بالإصلاح‭ ‬«رسالة‭ ‬أمل‭ ‬(‭…‬)‭ ‬من‭ ‬رجل‭ ‬دولة»‭.‬

وتابعت‭ ‬الصحيفة‭ ‬في‭ ‬افتتاحيتها‭ ‬«إن‭ ‬رئيس‭ ‬الدولة‭ ‬عبّر‭ ‬عن‭ ‬واجباته‭ ‬تجاه‭ ‬خدمة‭ ‬الجزائر‭ ‬وشعبها‭ ‬ومغادرة‭ ‬الحكم‭ ‬بشرف»‭.‬

وبحسب‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الجزائرية‭ ‬الرسمية،‭ ‬فإن‭ ‬عدد‭ ‬المرشحين‭ ‬الذين‭ ‬قدموا‭ ‬ملفاتهم‭ ‬للمجلس‭ ‬الدستوري‭ ‬بلغ‭ ‬20‭ ‬مرشحا،‭ ‬بينهم‭ ‬بوتفليقة،‭ ‬لكن‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬منافس‭ ‬قوي‭ ‬بما‭ ‬ان‭ ‬أغلب‭ ‬المرشحين‭ ‬البارزين‭ ‬قرروا‭ ‬عدم‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬18‭ ‬نيسان/ابريل‭.‬